独立時計師アントン・スハノフの″St. Petersburg Easter Egg Tourbillon Clock″がGPHG 2025「ホロロジカル・レベレーション賞」を受賞

写真拡大 (全10枚)

株式会社ANDOROS





ロシア・サンクトペテルブルクを拠点とする独立時計師アントン・スハノフ（Anton Suhanov）は、スイス・ジュネーブで開催された「Grand Prix d’Horlogerie de Geneve 2025（GPHG 2025）」において、特別賞のひとつである「Horological Revelation Prize（ホロロジカル・レベレーション賞）」を受賞しました。



テーブルクロック《St. Petersburg Easter Egg Tourbillon Clock》（通称：エッグ・クロック）

受賞作は、テーブルクロック《St. Petersburg Easter Egg Tourbillon Clock》（通称：エッグ・クロック）。
若いブランドや新進気鋭の時計師による革新的な作品に贈られる本賞の受賞は、アントン・スハノフおよび彼のマニュファクチュールに対する国際的評価が決定的なものになった出来事と言えます。



エッグ・クロック《St. Petersburg Easter Egg Tourbillon Clock》について


《St. Petersburg Easter Egg Tourbillon Clock》

《St. Petersburg Easter Egg Tourbillon Clock》は、その名の通り、ロシアを代表する宝飾工芸「イースターエッグ」から着想を得たテーブルクロックです。
伝統的な豪奢な装飾に頼るのではなく、極めてミニマルで現代的な造形によって、クラシックなテーマを21世紀の感性へと再解釈している点が特徴です。



トゥールビヨンと時刻表示を覆うドーム型サファイアクリスタル

クロック本体は、支えとなる脚が一切見えない「純粋な卵形」のオブジェとして設計されています。
ミラーポリッシュ仕上げのステンレススチール製ベース、その上に手彫りギョーシェと半透明のホットエナメルで装飾されたシルバー製ケース、トゥールビヨンと時刻表示を覆うドーム型サファイアクリスタルという、3つの主要パートで構成されています。



24時間表示のスケールを刻んだ回転ベゼル

卵の滑らかな輪郭からわずかに浮かび上がるのが、24時間表示のスケールを刻んだ回転ベゼルです。
このベゼルは、世界24のタイムゾーンすべての時刻設定を担うと同時に、1回転24秒で回転するフライング・トゥールビヨンの「秒」表示としても機能します。



時・分・秒表示に加えてワールドタイム機能とトゥールビヨン

ムーブメントは手巻きで、約7.5日（182時間）のロングパワーリザーブを備え、
時・分・秒表示に加えてワールドタイム機能とトゥールビヨンを搭載。
伝統的なクロックメイキングと、現代的な設計思想・高い仕上げ技術が高次元で融合した作品として高く評価されました。



2つの「イースターエッグ（隠し要素）」

本作は、オーナーを楽しませる2つの「イースターエッグ（隠し要素）」を内包しています。


1つ目は、暗闇で浮かび上がる「フレーミング・バランスホイール」です。
バランスホイール外周に蓄光要素が組み込まれており、暗所では光の輪のような軌跡を描きながらトゥールビヨンが回転しているように見えます。


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=7PhuNJC-1mE ]


2つ目は、本体が「起き上がりこぼし」のように自立する構造です。
重心を低く設計することで、クロックをそっと傾けても、ゆったりと揺れながら再び垂直の姿勢へ戻っていきます。
この動きには、「何度倒れても再び立ち上がる人間の強さ」という象徴的な意味も込められています。



GPHG 2025での評価

ミニマルな造形の中に、
・ワールドタイム機能
・24秒フライング・トゥールビヨン
・伝統的なギョーシェ彫りとエナメル装飾
・2つの「サプライズ」ギミック


といった複数の要素を高度なバランスで統合した点が、審査員団および多くの専門家から高く評価されました。
クラシックなモチーフを用いながらも、単なるオマージュにとどまらず、現代的なアートピースとして成立させた点が、本作最大の魅力と言えます。



Anton Suhanov



GPHGは、「Grand Prix d’Horlogerie de Geneve（グラン・プリ・ドールロジュリ・ド・ジュネーブ）」の略称で、スイス・ジュネーブで毎年開催される時計業界最高峰の国際アワードです。時計界のアカデミー賞。




“世界のトップ審査員団が選ぶ、その年の最も注目すべき新星”として正式に認められたことを意味します。



限定本数とコレクション性

《St. Petersburg Easter Egg Tourbillon Clock》は、世界限定24点のみが製作される希少なシリーズです。
ケースサイズは直径約100mm、高さ約128mmと、デスクトップのオブジェとして十分な存在感を備えながらも、精巧なディテールが凝縮された一つとなっています。


限定生産された24本はすでに完売済みです。


オリジナルカラーでのオーダーは可能ですので、当社までお問い合わせください。



アントン・スハノフについて


アントン・スハノフ

アントン・スハノフは、複雑機構クロックおよびハイエンドウォッチの分野で注目を集めるロシア人独立時計師です。
過去にはトリプルレトログラード機構や三軸トゥールビヨンなど、独創性の高いコンプリケーションを数多く発表しており、メカニズムそのものの発明と、美しいデザインの両立を目指した作品づくりで知られています。


今回のGPHG「ホロロジカル・レベレーション賞」受賞により、その名は世界の愛好家・コレクターの間で一層広く知られることとなりました。



製品概要（St. Petersburg Easter Egg Tourbillon Clock）


St. Petersburg Easter Egg Tourbillon Clock

名称：St. Petersburg Easter Egg Tourbillon Clock（エッグ・クロック）


種別：テーブルクロック


機能：時・分・秒表示、24タイムゾーン・ワールドタイム表示、24秒フライング・トゥールビヨン


ムーブメント：手巻き


パワーリザーブ：約182時間（約7.5日）


ケース構造：3パーツ構造


ベース：ミラーポリッシュ仕上げステンレススチール


センター（シェル）：シルバー製ケース（ハンドギョーシェ＋半透明ホットエナメル）


クリスタル：ドーム型サファイアクリスタル


ケースサイズ：直径約100mm／高さ約128mm


価格：ASK



アントン・スハノフに関するお問い合わせ

株式会社ANDOROS


０３－６４５０－７０６８


watch@andoros.com