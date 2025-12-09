BlueBank、3周年を迎えます -今後は経営者の資産形成やライフスタイルの充実、健康づくりの領域強化へ

BlueBank株式会社

経営者の時間を生み出し、挑戦を支える会員制のプラットフォームを提供するBlueBank株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：杉守 一樹、以下「BlueBank」）は、2025年12月15日にBlueBankの提供開始から3周年を迎えます。

おかげさまで多くの経営者にご利用いただき、日々の支払いや口座の一括管理から、決算対策や資産形成まで幅広いサービスをご提供してまいりました。

今後は経営者の資産形成やライフスタイルの充実、そして経営の最大の資本ともいえる経営者の健康づくりといった領域にも取り組みを拡大してまいります。

さらに、日頃のご愛顧に感謝し、本日（9日）より新規入会に最大10万円相当のコインをプレゼントする3周年特別キャンペーンを開始しました。詳細は本文をご確認ください。

■ BlueBank 3年の歩み

サービスの提供開始から今日まで、BlueBankはさまざまな機能拡充や機能改善に取り組み、お客様とともに成長してまいりました。これまでの3年間の歩みをまとめました。

■ 代表コメント

代表取締役CEO 杉守 一樹

[表: https://prtimes.jp/data/corp/49194/table/27_1_1e5cfc1ad6cce49ac22a67737965af98.jpg?v=202512090956 ]

日頃よりご愛顧いただいている経営者の皆さま、そして支えていただいている会計事務所や金融機関、パートナー企業の皆さまに心より御礼申し上げます。

私はこれまで、忙しいために新たな挑戦ができない、事業を伸ばすことに時間を使えない経営者を何人も見てきました。本当は挑戦したいことがあるのに、時間も気力も失われ、夢を諦めてしまっています。

そうした経営者が再び挑戦できる社会をつくることがBlueBankのミッションです。

この3年間で、経営者の時間の使い方を最適化するためのサービスを多角的にご提供してきました。その中で私たちは大きく成長してきましたが、私たちの成長と同じように会員経営者の企業も大きく成長されています。

今後は、そうした経営者の次なる挑戦を支えるサービスを一層強化していきます。経営者自身の資産形成やライフスタイルの充実、そして経営の最大の資本ともいえる経営者の健康づくりに向けたサービスの拡充に取り組んでまいります。

BlueBankの経営陣は、全員が自らで会社を立ち上げ、経営の厳しさと面白さを経験しています。

経営者集団がつくる、経営者のためのサービス。それがBlueBankです。

先月（11月）には新たな経営体制を発足し、金融や事業開発、財務、投資などの各領域のプロフェッショナルが加わりました。それぞれの強みを発揮し、より一層、経営者の挑戦を支えるサービスを提供してまいります。

■ 3周年特別キャンペーン -新規入会で最大10万円相当のコインをプレゼント-

【キャンペーン内容】

期間中に招待コード「BB3YRS」を入力して新規で入会した経営者さまに、もれなく1万円相当* のコインをプレゼントいたします。さらに、新規入会者のうち抽選で3名様に9万円相当* のコインを上乗せしてプレゼントいたします。

招待コード「BB3YRS」を入力せずに入会された方は対象外となりますので、あらかじめご了承ください。

* コインはBlueBankアプリ内で利用できるポイントで、貯めたコインはアプリ内でGoldに交換できます。Goldはリワードストアで商品やギフト券と交換できます。

Goldへの還元率は、お客様の利用状況により区分されるメンバーランクによって異なります。

各ランクの還元率は以下の通りです。

Legend：1.5%

Master：1.2%

Triple：1.0%

Double：0.8%

Single：0.5%

「10万円相当のコイン」はTripleメンバーの還元率（1.0%）を前提として算出した参考値です。

実際に付与されるGoldの量は、お客様によって異なります。

抽選は2026年1月26日（月）に実施いたします。抽選を受けるためには以下の条件を満たす必要がございます。

１. 1月26日時点で会員であること

２. 当社への支払いに遅延がないこと

なお、抽選結果の発表は当選者にのみ個別にご連絡いたしますのであらかじめご了承ください。

【キャンペーン実施期間】

12月9日（火）～12月31日（水）

■ 既存会員さまにも3周年特典 -招待で1万5,000円相当のコインをプレゼント-

【特典内容】

既存会員さまを対象に、期間中にお知り合いやご友人などをご招待いただくと、通常の3倍となる1万5,000円相当* のコインをプレゼントいたします。

期間中に既存会員さまの招待コードを利用して入会した場合が対象です。招待された方が申込みを中断した場合や審査がお見送りとなった場合は対象外となりますのであらかじめご了承ください。

【実施期間】

12月9日（火）～12月31日（水）

【招待方法】

- アプリの設定画面から「招待コード」を選択- 招待コードをコピー- お知り合いや知人の会員登録時に招待コードを入力Webサイトから入会する :https://bluebank.app/BlueBank公式ホームページに移動します

アプリをダウンロードする :https://bluebank.app/downloadアプリから入会いただけます

BlueBank とは

アプリ一つで経営者の煩雑な事務作業から資金繰り支援、決算対策、資産形成、さらにはライフスタイルの充実までをワンストップでご提供する会員制のプラットフォームです。多くの経営者は会社を守るために日々の業務に追われ、休日も働き、結果として未来をつくるための挑戦に向かう時間を割けないという課題に直面しています。BlueBankは、そんな経営者の「奪われた時間」を取り戻し、挑戦できる環境をご提供するサービスです。

■ 本リリースに関するお問い合わせ

BlueBank株式会社 CEO室 広報

メールアドレス：pr@bluebank.app

BlueBank株式会社

代表取締役CEO：杉守 一樹

所在地：東京都品川区西五反田7-24-5 ONEST西五反田スクエア 3F

設立：2016年9月1日

資本金：479百万円（資本準備金を含む）

会社ホームページ：https://bluebank.app/

アプリダウンロード：https://bluebank.app/download/