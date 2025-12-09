マックス アンド コー, ピエトロ・テルツィーニとのコラボレーショによる新ギフトコレクショを発表

株式会社マックスマーラ ジャパン

MAX&Co. (マックス アンド コー) は、「&Co.LLABORATION」 シリーズより、グラフィックアーティストのピエトロ・テルツィーニと手掛けた2026年春の新作カプセルコレクション「1-800 GIFT ALERT」を発表します。

“少し元気が出るような、ユーモア溢れるアイテムをお探しですか？”

コラボレーションの第三弾となる「1-800 GIFT ALERT（1-800ギフト アラート）」では、レディ・トゥ・ウェアからライフスタイルグッズまで、特別な誰か、または自分へのご褒美となるギフトを展開。ホリデーシーズンに「誰かにプレゼントをしたくなる」そのニーズに応えます。

テルツィーニのアートを代表とする、皮肉を込めた、そして気分を高揚させるウィットに富んだワードやスローガンが個性的なコレクションにちりばめられ、様々なライフスタイルグッズが、日常を価値のある“特別な一日”へと導きます。

ゆっくり過ごすのが好きなインドア派の人には、「SERIAL CHILLER（シリアル・チラー＝くつろぎのプロ）」のスローガンをあしらったシルクのアイマスク、ボクサーショーツ、ブランケット、豪華なシルクのパジャマ、クッションなど。また、常に「OUT OF OFFICE（オフィス不在）」という気分の人には、テルツィーニの独自のウィット感が旅の気軽さを演出。キャップやニット、スカーフなど旅行にぴったりのアイテムに加え、パスポートカバー、カードホルダー、そしてコレクションのアイコンアイテムである真っ赤なキャリーケース「DON’T LOSE ME（見失わないで！）」など、遊び心のあるトラベルアクセサリーが添えられています。

本コレクションは、2025 年 12月9日から全国のマックス アンド コー ショップ及び公式オンラインショップにて発売予定です。

特設ページ：

https://jp.maxandco.com/and-collaboration/pietro-terzini-gift-alert

【商品一例】

スローガン ニット \72,600税込Tシャツ \28,600税込シルク パジャマシャツ \66,000税込キャップ \19,800税込アイマスク \9,900税込クッション \16,500税込キャリーケース \59,400税込カードホルダー \15,400スカーフ \33,000

About MAX&Co.

MAX&Co.は、タイムレスなスタイルを、大胆なエネルギー、反骨心、そして遊び心あふれるミックス＆マッチの精神で再解釈する国際的なコンテンポラリーブランドです。自己表現に富み、クリエイティブで、スタイル志向の新世代に向け、ライフスタイルに寄り添うコレクションを展開しています。1986年に創設され、Max Mara Fashion Groupの一員として、現在は世界400店舗以上およびオンラインで展開しています。