【徳島市】自転車交通反則金制度等を周知する交通安全キャンペーンの開催について

徳島市

令和8年4月1日に自転車の交通反則金制度が施行されるに当たり、令和7年度年末年始交通安全県民運動中にJR徳島駅前周辺歩道上において、自転車利用者に対して広く自転車の交通反則金制度等を周知するとともに、自転車事故に備えた自転車保険の加入や点検整備の他、歩道への駐輪禁止を呼びかける交通安全キャンペーンを行います。

【とき】

12月11日（木）15：30～16：00

【ところ】

徳島市寺島本町西1丁目61番地 JR徳島駅前周辺歩道上

【実施内容】

- 出席関係者の挨拶と事故情勢の説明- 周知用に制作したボードやハンドプレート等を掲示して自転車利用者に呼びかけ- チラシや交通安全グッズの配布

【参加予定者】

- 徳島市市民生活相談課- 徳島市シニアクラブ連合会- 徳島県高齢者交通安全推進委員協議会徳島東支部- 警察本部交通企画課- 徳島中央警察署

―約19人

【その他】

大雨時以外は決行

【問い合わせ先】

徳島市市民文化部市民生活相談課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地（本館1階）

電話番号：088-621-5130・5039・5200

ファクス：088-621-5128