【12月19日（金）12:00～】『ウェルビーイングは経営の未来価値だ～多世代共助×行動デザインで考える企業の地域戦略～』

孫世代の相棒サービス「もっとメイト」や、多世代コミュニティスペース「モットバ！」を展開する株式会社AgeWellJapan（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：赤木円香、以下「AgeWellJapan」）は、株式会社CNC（本社：島根県雲南市、代表取締役：矢田明子、以下「CNC」）を迎え、2025年12月19日（金）に「多世代共助と企業の地域戦略」をテーマとした無料ウェビナーを開催いたします。

■ウェビナー開催の背景

ウェルビーイングは、いまや“個人の幸福”ではなく“経営の未来価値”として捉えられる時代に入りました。地域社会との関係性、人的資本、事業の持続可能性……そのすべてが「多世代共助」の仕組みと深く関係しています。

本ウェビナーでは、1万時間のシニア行動データと特許モデルを活用し、企業・自治体と共に仕組みをつくるAgeWellJapanと、企業・行政を巻き込みながら地域共助の実践を全国に広げるCNCが登壇。

多世代が支え合う社会をどう企業戦略に組み込み、地域とともに価値を生み出すのかを、事例と対話を通じて深めていきます。



■ウェビナー開催概要

タイトル：

ウェルビーイングは経営の未来価値だ

～多世代共助×行動デザインで考える企業の地域戦略～

日時：

2025年12月19日（金）12:00～13:00 予定

形式：

・オンライン（Zoom）

・参加費：無料（事前登録制）

・申し込みはこちらから（URL）

※セミナー終了後、13:00～ オンライン懇親会も開催！

「CSV・ウェルビーイング時代の地域戦略」をテーマに、参加者が自由に交流し語り合う場です。

■こんな方におすすめ

・地域社会との共創・連携に関心のある経営層・事業開発・CSR部門の方

・通信・インフラ・IT・メディア・流通・金融など、地域に接点を持つ業界の方

・ウェルビーイング／CSV／人的資本経営に取り組む企業担当者

・自治体・NPO・地域団体などと連携して地域課題解決を進める方

■登壇者（予定）

赤木 円香｜AgeWellJapan 代表取締役

矢田 明子｜CNC 代表取締役

■主な内容（対談形式）

・現場から見える“共助”の兆しと地域の可能性

・シニアの行動変容を支えるデザインとデータ活用

・企業・行政・地域住民が支え合う、これからの共創のかたち

■お申し込み方法

以下のリンクよりお申し込みください。

※定員に達し次第、受付終了となります。



▶ お申し込みはこちら

https://quhz7.share-na2.hsforms.com/2nar2gpGZQNqH_zgW2afTDA(https://quhz7.share-na2.hsforms.com/2nar2gpGZQNqH_zgW2afTDA)



登壇企業について

株式会社CNCについて

「“生きる”を、進化させる。」というミッションを掲げ、あらゆる人の“生きる”に参与する。代表の矢田明子が島根県の雲南市で「コミュニティナース」と名乗って活動を開始してから7年でCommunity Nurse Company株式会社（現株式会社CNC）を創業。コミュニティナーシングを担う人材の育成、企業や自治体と共同での社会実装、人の心身の健康に寄与する実践に関する研究開発を行う。

公式サイト：https://cncinc.jp/

株式会社AgeWellJapanについて

「Age-Wellな人生の相棒になる。」をビジョンに掲げ、シニア世代のウェルビーイングを実現する孫世代の相棒サービス「もっとメイト」、多世代コミュニティスペース「モットバ！」、Age-Wellな生き方をデザインする研究所「Age-Well Design Lab」を運営。そのほか、各サービスのシニア会員データやLabのナレッジを活用し、企業や自治体向けに人材育成事業、アライアンス事業も展開。日経クロストレンド「未来の市場をつくる100社 23年に飛躍する企業」、Forbes JAPAN「2025年版、世界を変える次世代インパクトスタートアップ30社」に選出。

公式サイト：https://agewelljapan.co.jp/