『餓狼伝説』シリーズに初参戦！対戦格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』、DLCキャラクター「Mr.BIG」本日配信開始！さらに、2026年1月よりSeason 2開幕！

株式会社ＳＮＫは、好評発売中の対戦格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』において、Season 1のDLCキャラクター「Mr.BIG」が本日より配信開始となったこと、さらにSeason 2が2026年1月より始動することをお知らせいたします。

＞「Mr.BIG」キャラクタートレーラー

日本語ボイス： https://youtu.be/nXfn4GCduLs

英語ボイス ： https://youtu.be/UutazAm9aRg

龍虎の拳初代ボスが数十年の時を経て『餓狼伝説』シリーズに初参戦！

棒術にさらに磨きをかけ、豪快でキレのある「Mr.BIG」が、新たな伝説を刻む！

1992年発売の『龍虎の拳』で初代ボスとして登場した「Mr.BIG」が、シーズンパス1最後のDLCキャラクターとして、満を持して『餓狼伝説』シリーズに初参戦。Mr.BIGは、龍虎の拳から受け継いだ棒術をさらに磨き上げ、豪快かつスピーディーな技で相手を翻弄。「BIG」の名にふさわしい迫力のある攻撃で対戦相手を追い詰めるその戦いぶりは、『餓狼伝説 City of the Wolves』ならではの操作感で存分に楽しむことができます。

Mr.BIG | MR. BIG

Voice Actor ［日本語］荒井 勇樹 ［英語］Marc Graue

ポートタウンの支配者。ギース亡きサウスタウン制覇の為、虎視眈々と街を狙っている。彼の元には、ロックの母であるメアリーが治療を受けつつも軟禁状態にあり、カインやビリーも手が出せない。年老いた彼だがBIGの名は錆びついてない、ロートルだとなめてかかれば、アンハッピーな結末を迎えるだろう。

「Mr.BIG」のオリジナルストーリーが楽しめる「ARCADE MODE」と「EOST MODE」を追加！

RPGモード「EOST MODE」では、人質となったカインの姉であり、ロックの母でもあるメアリーの心の傷を癒すため、治療に尽力するMr.BIGの物語が展開します。

また「ARCADE MODE」では、KOFの優勝賞品として用意されたギースの遺産の中に眠る「証拠品」を巡る戦いが描かれます。物語を通じて、新たなMr.BIGの魅力をお楽しみください。

DLCキャラクター「Mr.BIG」をはじめ、『ストリートファイター』シリーズの「ケン」、「春麗」などが楽しめるシーズンパス１がセットになった『餓狼伝説 City of the Wolves』SPECIAL EDITIONを好評発売中！

※『餓狼伝説 City of the Wolves』は、「SPECIAL EDITION」のみ販売となります。

※現在、ゲーム本編とシーズンパス1を個別に販売することは予定しておりません。

2026年1月より、Season 2の開幕が決定！

詳細については後日改めてお知らせいたします。続報を楽しみにお待ちください。

『餓狼伝説 City of the Wolves』について

1991年の誕生から、90年代の格闘ゲームブームを牽引してきたSNKの人気格闘ゲーム『餓狼伝説』シリーズ。1999年の『餓狼 -MARK OF THE WOLVES-』から26年の時を経て、シリーズ最新作『餓狼伝説 City of the Wolves』が登場！感性を刺激する独自の「アートスタイル」、バトルの興奮が加速していく「REVシステム」、そして更なる進化を遂げた「バトルシステム」を新たに搭載。さらに初心者から上級者まで楽しめる2つの操作スタイルを始め、様々な新機能や新要素を用意。欲望に満ちたサウスタウンを舞台に、新たな“伝説”が始まる。

Official Site

https://www.snk-corp.co.jp/official/fatalfury-cotw/

X

https://x.com/GAROU_PR

Instagram

https://www.instagram.com/fatalfury_pr/

【タイトル概要】

■タイトル名

餓狼伝説 City of the Wolves (英語名： FATAL FURY: City of the Wolves)

■ジャンル

対戦格闘

■発売日

2025年4月24日（木）

■対応プラットフォーム／販売形式

PlayStation(R)5／PlayStation(R)4 (デジタル版／パッケージ版)

Xbox Series X|S／Steam／Epic Gamesストア(デジタル版)

■ラインアップ／価格／商品内容

餓狼伝説 City of the Wolves SPECIAL EDITION／7,920円（税込）

＜商品内容＞

ゲーム本編

シーズンパス1

・DLCキャラクター「アンディ・ボガード」（配信中）

・DLCキャラクター「ケン」（配信中）

・DLCキャラクター「ジョー・東」（配信中）

・DLCキャラクター「春麗」（配信中）

・DLCキャラクター「Mr.BIG」（配信中）

■プレイ人数

オフライン1～2名／オンライン2～12名

■その他

すべてのコンテンツを楽しむにはネットワークへの接続が必要です。

PlayStation(R)4版からPlayStation(R)5版への無料アップグレードに対応しています。※PlayStation(R)4版（パッケージ版）をPlayStation(R)5にアップグレードするには、ディスクドライブ搭載のPlayStation(R)5本体が必要です。

■権利表記

(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

(C)CAPCOM

※ゲーム画面は開発中のものです。

※“PlayStation”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※(C)2025 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.

※(C) 2025, Epic Games, Inc. Epic、Epic Games、Epic Gamesのロゴは、米国およびその他の国々におけるEpic Games, Inc.の商標または登録商標です。