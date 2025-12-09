メンズVTuberプロジェクト「YUMENOS」が2026年2月23日に池袋でファンミーティングを開催

株式会社Brave group

株式会社Brave group（本社：東京都港区、代表取締役：野口圭登、読み：ブレイブグループ、以下「Brave group」）は、メンズVTuberプロジェクト「YUMENOS」による『YUMENOS FAN MEETING vol.1 ～ 華麗なるユメノス！秘密のパーティーでおもてなし！～』を2026年2月23日(月・祝)に池袋の未来型ライブ劇場「harevutai」にて開催することをお知らせいたします。

また、ファンミーティング入場券の先行抽選受付を開始いたしました。

■ファンミーティング概要

プレイガイド :https://yumenos.zaiko.io/e/ymnsfm202602

2025年8月に開催した『YUMENOS ファンミーティング vol.0 ～ ユメノス学園！アジトでひと夏の作戦会議 ～』は、初のオフライン開催ながら1部・2部ともに多くの方にお越しいただき、盛況のうちに幕を閉じました。

第2弾となる今回は、メンバーによるトークや企画コーナーをはじめ、「個別トーク会」も実施いたします。YUMENOSメンバーがファンの皆様を“華麗に”おもてなしする特別な一日に、ぜひご期待ください。

【開催情報】

タイトル：YUMENOS FAN MEETING vol.1 ～ 華麗なるユメノス！秘密のパーティーでおもてなし！～

日程：2026年2月23日(月・祝)

会場：harevutai（https://harevutai.com/）

住所：東京都豊島区東池袋1-19-1 Hareza池袋1F harevutai

出演：那和 ツムグ／白波瀬 ソル／十神 仁／綾見 ユラ／楓原 アサヒ／埼凰 リンネ／游禅 ウラト

▼ タイムテーブル

■チケット概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/44525/table/593_1_fbc208f282f479a7fc121fab9cf0801b.jpg?v=202512090527 ]【販売スケジュール】

▼ 先行販売 抽選（ファンミーティング入場券）

受付期間：受付中 ～ 2025年12月14日(日)23:59

当落発表：2025年12月17日(水)18:00

入金期間：2025年12月17日(水)18:00 ～ 2025年12月22日(月)23:59

申込ページ :https://yumenos.zaiko.io/e/ymnsfm202602

▼ 先行販売 抽選（個別トーク会参加券）

受付期間：2025年12月27日(土)12:00 ～ 2026年1月12日(月)23:59

当落発表：2026年1月15日(木)18:00

入金期間：2026年1月15日(木)18:00 ～ 2026年1月20日(火)23:59

▼ 一般販売 先着（ファンミーティング入場券）

販売期間：2026年1月24日(土)10:00 ～ 2026年2月20日(金)23:59

▼ 一般販売 先着（個別トーク会参加券）

販売期間：2026年1月24日(土)11:00～2026年2月20日(金)23:59

※一般販売は予定枚数に達し次第、販売終了

※お支払い方法：クレジットカード、コンビニ決済、WeChat Pay、Alipay

ファンミーティングやグッズに関する最新情報は、YUMENOS公式X（https://twitter.com/ymns_project/）にて随時お知らせいたします。

■「YUMENOS（ユメノス）」とは

『メンバーそれぞれの夢を、みんなで協力しながら叶えていく』をビジョンに、「VTuber × オリジナルストーリー（マンガ）」という新たな世界観を展開していくVTuberプロジェクトです。実世界とマンガの世界、2つの世界で “夢の先” を追いかけていきます。

【オリジナルストーリー（マンガ）について】夢を叶えるためタイムリープを繰り返すメンズアイドルの話

YUMENOSのメンバーが「境転生（＝世界線を超えてタイムリープ）」し、この実世界に生まれVTuber活動をはじめるまでの “もうひとつのストーリー” を描いたオリジナルマンガを無料連載中です。

かつてメンズアイドルグループ「YUMENOS」として夢を追っていた彼らの日々や、仲間との絆を紡ぐストーリーをお楽しみください。

＜あらすじ＞

人気急上昇中のアイドルグループ 「YUMENOS」 。

『夢』を叶えるために、楽しい事も辛い事も、みんなで力を合わせて乗り越えてきた。

そんなある日、メンバーの1人が不慮の事故で亡くなってしまう・・・。

悲しみに暮れるメンバーだったが、待っていてくれるファン、そして命を落とした仲間のためにも、『夢』を諦めずに、アイドル活動を続けることにした。様々な想いを背負って迎えた、2ndライブ。パフォーマンス中、彼らは一瞬目の前が真っ白になった。

そして次に目を開けた時・・・そこは、YUMENOSのデビュー会見当日の会場だった。

---そう、彼らは過去へと『タイムリープ』をしていた。

まとめ読みはこちら :https://store.yumenos.com/collections/comics?filter.v.availability=1YUMENOS OFFICIAL STOREにて、序章となる第0話および本編 第1～3章までをまとめて無料掲載しています。最新話はこちら :https://x.com/ymns_project/highlightsYUMENOS 公式Xのハイライトから全話および最新話を無料でお読みいただけます。（毎週土曜18時更新）【YUMENOS 1st オリジナル楽曲のMVを公開】[動画: https://www.youtube.com/watch?v=O7aZRQSDhOs ]

2024年4月のプロジェクト始動以来、歌ってみた動画の投稿をはじめ、ライブイベントへの出演など、音楽活動にも精力的に取り組んでいます。

2025年8月には、天月氏と久寝くうすけ氏によるYUMENOS 1st オリジナル楽曲『約束のポラリス』のMVを公開しました。夢に向かって一緒に走り続ける、YUMENOSの等身大の一曲です。ぜひご視聴ください。

＜YUMENOS公式リンク＞

・X：https://twitter.com/ymns_project/

・YouTube：https://www.youtube.com/@yumenos/

・TikTok：https://www.tiktok.com/@ymns_project/

・HP：https://yumenos.com/

・EC：https://store.yumenos.com/

■会社概要

株式会社Brave group

・設立：2017年10月11日

・資本金：38.2億円（資本剰余金含む）※2024年9月時点

・代表者：代表取締役 野口 圭登

・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容：IP Production/IP Platform/IP Solution/Incubation

・公式サイト：https://bravegroup.co.jp/

・採用サイト：https://recruit.bravegroup.co.jp/

・公式メディア：https://media.bravegroup.co.jp/

・公式X：https://x.com/bravegroup_vt/

・グループ会社一覧：https://bravegroup.co.jp/company/#group-company