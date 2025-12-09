株式会社MAKOTO Prime

株式会社MAKOTO Prime（本社：宮城県仙台市若林区、代表取締役：竹井 智宏)は、2025年10月8日（水）から9日（金）にかけて東京ビッグサイトで開催された日本最大級のテクノロジー展示会「NexTech Week 2025【秋】」に出展したことをお知らせいたします。私たちは、人手不足や生産性向上といった日本中の中小企業が抱える課題を解決する生成AIツール「カルクワークス」を本展示会で紹介しました。

■出展の背景と目的

多くの中小企業にとって、深刻化する人手不足やデジタル化への対応は喫緊の課題です。私たちは、これらの課題解決の鍵は生成AIの活用にあると確信しています。しかし、AI導入には専門知識やコストの壁が存在するのが現状です。

そこで私たちは、起業家支援の経験を活かし、生成AIの専門知識がなくても直感的に操作でき、お求めやすい価格で導入できるカルクワークスを開発しました。今回の出展では、多くの中小企業の経営者や実務担当者の皆様にカルクワークスを直接体験いただき、AIがいかに身近で、力強いパートナーとなり得るかを実感していただくことを目的に参加しました。

■出展内容

当社のブースでは、中小企業の実務に最適化されたカルクワークスのデモンストレーションを交えながら、具体的な活用事例をご紹介しました。

カルクワークスは、議事録や高度な分析レポート（商談分析、面接評価など）等をスマートフォンからワンタッチで自動生成する多機能AIツールです 。カスタムフォーマット機能や法人利用に必須の情報漏洩対策も備え 、中小企業の業務効率化を強力にサポートします 。

ブースでは、このツールが実際の業務でどのように時間と労力を削減し、生産性を向上させるかを多くの方にライブでご体感いただけました。

■株式会社MAKOTO Prime 代表取締役 竹井智宏のコメント

この度の展示会では、当社ブースに非常に多くの方々にお立ち寄りいただき、当社製品に対し、直接高いご関心と期待の声をお寄せいただいたことを、心より嬉しく思います。

会場全体を通じ、AI領域のビジネスが持つ計り知れないポテンシャルを改めて実感すると同時に、その急速に拡大する市場の中で、私たちのカルクシリーズが皆様の課題解決に貢献できるという強い手応えを得ることができました。

■株式会社MAKOTO Primeについて

社名：株式会社MAKOTO Prime

本社：宮城県仙台市若林区清水小路6-1

代表：代表取締役 竹井智宏

事業内容：2011年東日本大震災を機に、東北の起業支援・中小企業支援を開始。東北復興＆スタートアップエコシステム構築の中心的役割を担う。これまでファンド事業・地方創生事業などを立ち上げ、産学官金と広く連携しながら、一貫して地方企業が輝けるような経営環境作りを実施。現在は第二創業としてAI活用支援事業を立上げ。中小企業向け生成AIツール「カルクワークス」「カルクチャット」「カルクペーパー」を全国に展開。「生成AIで中小企業を元気に、生成AIで地方を元気に」を掲げて、より良い社会作りを目指している。

URL：https://makotoprime.com/

■提供ツールについて

カルクワークス：単なる議事録ツールを超えた多機能AIツールです。スマートフォンからワンタッチで、議事録はもちろん、独自のカスタムフォーマット機能でAIが分析・判断した高度なレポート（商談分析、面接評価など）まで自動生成が可能。法人利用に必須となる情報漏洩対策も万全。中小企業の業務効率化を強力にサポートします。

サービスサイト：https://makotoprime.com/calqworks



カルクチャット：スプレッドシート一つで誰でも簡単に管理・構築できる日本一カンタンなAIエージェントです 。自社情報を学習させた専用AIの構築、問い合わせ対応AI 、ニュースの自動収集AI、命令の定期実行と自動メール送信など、高度な機能をカンタンに利用可能。中小企業に最適なAIエージェントとして、幅広い業務にご活用いただけます。

サービスサイト：https://makotoprime.com/calqchat

カルクペーパー：紙や電子ファイルを高精度にデータ化するAI-OCRツールです。レイアウトフリーで手書きメモも読み取るだけでなく、生成AIが内容を分析し、「クレーム有無の判断」や「改善点の指摘」といった分析情報を自動付与が可能。簡単操作でデータ入力から分析まで自動化し、業務を劇的に効率化します。

サービスサイト：https://makotoprime.com/calqpaper

■本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社MAKOTO Prime 広報部

E-mail：info@makotoprime.com