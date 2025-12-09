株式会社アシュアードが、国産セキュリティ産業の発展に向け「日本サイバーセキュリティ産業振興コミュニティ（NCPC）」へ参画

Visional

Visionalグループでサイバーセキュリティ事業を展開する株式会社アシュアード（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：大森 厚志）は、日本のセキュリティ製品・サービスを開発・支える企業が連携する「日本サイバーセキュリティ産業振興コミュニティ（Nippon Cybersecurity Promotion Community／略称：NCPC）」へ参画したことをお知らせいたします。

NCPCは、国産セキュリティ製品・サービスの技術力と競争力の強化、そして日本のサイバー防衛力の強化に寄与することを目的として、2025年12月9日に設立されたコミュニティです。当社は、脆弱性管理クラウド「yamory」、セキュリティの信用評価プラットフォーム「Assured」の提供を通じて、国産セキュリティ産業の発展に貢献してまいります。

日本サイバーセキュリティ産業振興コミュニティ（NCPC）設立背景について

サイバー攻撃が持続的に行われ、国内の組織で被害が発生している昨今、また経済安全保障推進法および能動的サイバー防御関連法の可決など法制度面においても大きな変化が生じています。サイバーセキュリティは国の安全保障と経済活動の両面からますます重要性を増しています。一方で、日本ではデジタル貿易赤字の拡大や国外製品への依存が課題となっており、国内産業の自立的な発展が求められています。こうした状況を踏まえ、日本で活躍するセキュリティ産業を強化・育成するための新たな枠組みとしてNCPCが設立されました。

また、経済産業省が2025年3月に公表した「サイバーセキュリティ産業振興戦略」(*1)にも示されているように、増加するデジタル貿易赤字の是正、経済安全保障・能動的サイバー防御の推進、そして日本のセキュリティ産業の競争力強化に寄与することを目的としています。さらには、2025年6月に閣議決定された「統合イノベーション戦略 2025」(*2) にも示されているように、日本のデジタル化をより安全に発展させることも目的としています。

コミュニティ概要

