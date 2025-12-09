ワイン用品種で“ジュースの美味しさ”に革命を「ワイナリーが本気でつくったぶどうジュース」

KURAND株式会社

KURAND株式会社（本社：東京都足立区、代表取締役：荻原恭朗）は、当社が運営するオンライン酒屋「クランド」にて、ワイン用ぶどう品種を使用した“ぶどうジュースの概念を覆す”逸品「ワイナリーが本気でつくったぶどうジュース」を、2025年12月9日（火）17:00より販売いたします。（https://kurand.jp/products/winerycrafted-grapejuice）

「ワイナリーが本気でつくったぶどうジュース」とは

「ワイナリーが本気でつくったぶどうジュース」は、ワイナリーがワイン用ぶどうを使用してつくったぶどうジュースです。ワイナリーが持つぶどうの知識とブレンド技術を応用し、ワイン用ぶどうの持つ深みとコクを活かした、これまでにない奥深さを持つ“大人のぶどうジュース”に仕上げました。妖艶な香りと奥深いコクに満たされる「赤」と華やかな香りと繊細な酸味に魅了される「白」の2種類をお届けします。あなたの「ぶどうジュース」の概念を変えてしまうほどに、濃厚で深みのある味わいをご堪能ください。

「ワイナリーが本気でつくったぶどうジュース」の3つの魅力

１.ワイン専用ぶどうの“圧倒的な奥深さ”

本商品が一般的なぶどうジュースと異なる理由は、ワイン用ぶどうを使用している点にあります。食用ぶどうに比べ、ワイン用ぶどうは深みやコクを生む成分「タンニン」を約2～5倍含み、果汁も濃厚で糖度が高いのが特徴です。今回は赤に「カベルネ・ソーヴィニヨン」と「ナイアガラ」、白に「シャルドネ」と「ナイアガラ」を採用し、それぞれの品種が持つ旨味を最大限に引き出しました。ワイン用品種だからこそ生まれる、唯一無二の奥深さを感じていただけます。

２.選定とブレンドにワイナリーの知識と技術を応用

製造を手掛けたのは、多くのワイナリー立ち上げや醸造指導に携わる醸造家・増子敬公さんです。増子さんは香り高さや満足感、食事との相性を基準に、カベルネ・ソーヴィニヨン、シャルドネ、ナイアガラを厳選しました。ジュースづくりの要となるのは、ワイン造りと同じく繊細な「ブレンド」。甘み・酸味・コク・渋み・果実味の調和を見極め、赤は深みに華やかさを、白は爽やかさに果実味を重ねることで、調和のとれた味わいに仕上げています。

３.砂糖・香料・着色料不使用で“無添加”

本商品は砂糖・香料・着色料を一切使用しない無添加で仕上げました。ワイン用ぶどうの豊かな香りと旨味を生かし、果実本来の味わいだけで満足できる設計です。一般的な甘さ重視のぶどうジュースとは異なり、自然な甘みとすっきりした後味が特徴で、料理との相性も良好です。赤は深みのあるバーガンディ、白は澄んだゴールドと、液色も天然そのままの上品さが魅力です。食卓を彩る大人のぶどうジュースとしてお楽しみいただけます。

プレゼントにも最適な“大人のための特別なぶどうジュース”

高級感と奥深い味わいを備えた本ぶどうジュースは、贈り物としてもおすすめです。ノンアルコールのため、お酒を控えている方や妊娠・授乳中の方にも安心して贈ることができ、誕生日や結婚・出産祝い、還暦祝いなど幅広いシーンで喜ばれます。華やかな香りと品種ごとの個性は、乾杯ドリンクやパーティーシーンでも活躍し、誰もが一緒に楽しめる特別な1本です。

商品概要

【ワイナリーが本気でつくったぶどうジュース】

ワイナリーが作った本気のぶどうジュース 赤

◯容量：500ml

◯原材料：ぶどう果汁（濃縮還元）（イタリア産）、ぶどう果汁（ストレート）（国産）

◯商品タイプ：ノンアルコール

◯製造元：Cfa Backyard Winery

◯賞味期限：製造から1年（※開栓後はお早めにお召し上がりください）

◯保存方法：常温

※製造前のため、商品の色合いが写真と異なる可能性があります。

※製造前のため、商品概要は変更になる可能性があります。

ワイナリーが作った本気のぶどうジュース 白

◯容量：500ml

◯原材料：ぶどう果汁（濃縮還元）（イタリア産）、ぶどう果汁（ストレート）（国産）

◯商品タイプ：ノンアルコール

◯製造元：Cfa Backyard Winery

◯賞味期限：製造から1年（※開栓後はお早めにお召し上がりください）

◯保存方法：常温

※製造前のため、商品の色合いが写真と異なる可能性があります。

※製造前のため、商品概要は変更になる可能性があります。

＜プラン一覧＞

- 【超早割】ワイナリーが本気でつくったぶどうジュース 赤白セット：3,130円（税込）- 【早割】ワイナリーが本気でつくったぶどうジュース 赤白セット：3,320円（税込）- 【早割】ワイナリーが本気でつくったぶどうジュース 赤白2セット：6,270円（税込）- 【早割】ワイナリーが本気でつくったぶどうジュース 赤2本セット：3,320円（税込）- 【早割】ワイナリーが本気でつくったぶどうジュース 白2本セット：3,320円（税込）- ワイナリーが本気でつくったぶどうジュース 赤白セット：3,690円（税込）- ワイナリーが本気でつくったぶどうジュース 赤白2セット：6,640円（税込）- ワイナリーが本気でつくったぶどうジュース 赤2本セット：3,690円（税込）- ワイナリーが本気でつくったぶどうジュース 白2本セット：3,690円（税込）＜概要＞

◯商品名：ワイナリーが本気でつくったぶどうジュース

◯販売期間：2025年12月9日（火）～2026年1月6日（火）24:59

◯配送時期：2026月2月下旬以降順次発送予定

◯販売方法：クラウドファンディングサービス「クラファン！」

◯プロジェクト詳細：https://kurand.jp/products/winerycrafted-grapejuice

オンライン酒屋「クランド」

クランド（KURAND）は、クラフト酒（しゅ）の世界をひらくオンライン酒屋です。500種類を超えるこだわりのクラフト酒のすべてが、ここクランドだけで買えるオリジナル商品です。日本酒・梅酒・果実酒・焼酎・クラフトビール・ワインなど、あらゆるジャンルのクラフト酒との新たな出会いが生まれるお店です。



公式HP： https://kurand.jp