関西外国語大学は創立80周年を記念して『関西外大八十年史』を刊行しました

関西外国語大学

学校法人関西外国語大学（所在地：大阪府枚方市）は、創立80周年を記念し、本学の歩みとこれからの展望をまとめた『関西外大八十年史』を刊行しました。本書は、1945年の谷本英学院創設以来の教育理念、国際交流の発展、キャンパス整備、地域連携、そして100周年に向けたビジョンを総合的に記したものです。



本書では、片鉾キャンパスから穂谷、中宮、御殿山へと広がったキャンパス展開、世界400校以上との海外協定校ネットワークの充実、5万5千人を超える派遣留学生と2万3千人を超える受入留学生の実績など、本学の国際教育の歩みを詳しく紹介しています。また、近年の教育改革や新学科設置、デジタル時代に対応した学びの再構築など、未来に向けた取り組みにも焦点を当てています。





谷本 榮子 理事長・総長からは、「不易流行と不留の精神のもと、80年の歩みをさらに発展させ、社会に貢献する大学として100周年に向けて新たな挑戦を続けていく」とのメッセージが寄せられています。さらに、理事長を含む『リーダー座談会』では未来に向けた戦略や期待される将来像を語っています。『関西外大八十年史』は、歴史をまとめた本編・資料編の2部構成で、歴代理事長・総長・学長や海外協定校や卒業生から寄せられたメッセージも掲載。関西外大の変遷を総合的に記録したアーカイブとして、高等学校・企業・地域の皆さまに広くご覧いただける内容となっています。■書籍概要書名：関西外大八十年史仕様：A4版／208ページ発行：学校法人 関西外国語大学（非売品）■本件に関するお問い合わせ関西外国語大学 広報部住所：大阪府枚方市中宮東之町16-1E-mail：webmaster@kansaigaidai.ac.jp