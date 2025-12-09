沖縄の顔として愛されるタレント「嘉数ゆり」が「ビーンズラボ」のアンバサダーに就任！ゆいレールをジャックして魅力を発信！

株式会社ビーンズラボ

特設ページのキービジュアル

株式会社ビーンズラボ（本社：沖縄県那覇市、代表取締役会長：柴田剛人、以下、当社）は、この度沖縄の顔として愛される、タレントの嘉数ゆりさんをアンバサダーに起用いたしました。また本起用に伴い特設ページを立ち上げ、Instagramのリニューアルを行いました。本日からは沖縄都市モノレール「ゆいレール」をジャック！今だけのトレインジャックを通じて、当社の魅力をお届けいたします。

進め！宣伝部 特設ページ :https://beanslabo.co.jp/susume-sendenbu/ビーンズラボ 公式 Instagram :https://www.instagram.com/beanslabo_okinawa/

■ 沖縄都市モノレール「ゆいレール」トレインジャック詳細

掲出期間 ：2025年12月9日(火)～2026年2月8日(日)

掲出場所 ：3両編成車両内

※編成や運行情報について、駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

※運行期間は予定であり、予告なく変更・中止となる場合がございます。

※運行期間中であっても運休となる場合がございます。

※最終日は撤去作業を行うため、運行を行わない場合がございます。

※広告をご覧になる場合は周囲の安全への配慮をお願いいたします。

■ 今回のアンバサダー起用について

嘉数ゆりさんは、テレビ・ラジオ・SNSなど多方面で活躍されており、幅広い世代から支持されている沖縄を代表するタレントです。当社が掲げる「イツモトナリニ」の理念と親和性が高く、安心感と親しみやすさに満ちており今回起用させていただきました。

今後は嘉数ゆりさんと共に特設ページやSNSなどで情報発信を行い、より多くの皆さまに当社の魅力をお届けしていく予定です。お楽しみください。

■ アンバサダーのプロフィール

沖縄県を拠点に、テレビ、ラジオ、イベントMC、歌手など多岐にわたり活躍するマルチタレント。情報番組のメインMCから、グルメ番組のリポーター、ラジオパーソナリティまで、幅広いジャンルで安定した実力を発揮しています。高視聴率の人気グルメ番組のリポーターとして親しみやすい笑顔と落ち着いた話し方で、幅広い世代からの支持を集め、2児の母として仕事と育児を両立する姿も多くの共感を呼んでいます。

嘉数ゆり

■ 株式会社ビーンズラボについて

当社はAI駆動型システムの開発から保守運用、データソリューション、インフラ構築、品質管理まで、IT領域における総合的なサポートを提供しています。「IT領域における課題を、お客様とともに乗り越えていきたい」という想いのもと、課題の本質を丁寧にヒアリングし、コストパフォーマンスを最適化するためのサービスをご提案いたします。 また、技術力だけでなく寄り添う姿勢を大切にしながら、お客様の成長と変革を総合的に支援できるようにAI技術の可能性を共に探求し、現場に根ざした価値を創出してまいります。

・当社ホームページ https://beanslabo.co.jp

・採用情報ページ https://beanslabo.co.jp/recruit/

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社ビーンズラボ 広報担当

代表電話番号 ：098-943-5131

受付時間 ：10:00～19:00（土日・祝日・年末年始除く）

お問合せフォーム ：https://beanslabo.co.jp/contact/





