今年もカナダからレイ社長が来日、ブルーベリーを通じた国際交流を実施『楽しく！おいしく！学ぶブルーベリー出張授業』を今年は幼稚園で初開催！

Silver Valley Farms Ltd.,

カナダのブルーベリー生産最大手の一社、シルバーバレーファーム（ブリティッシュコロンビア州/レイ・ビリン 代表取締役社長）は、11月26日（水）に豊島区の東京音楽大学付属幼稚園、11月27日（木）に品川区の亀田幼稚園で幼稚園児を対象とした出張授業を行いました。本活動は、日本の子どもたちにブルーベリーの栄養価やおいしさを伝え、健康的な食生活を支援することを目的として2023年より開始されたものです。3回目を迎える今年度は、初めて幼稚園を対象に開催され、園児たちと直接触れ合いながらブルーベリーの魅力を伝えました。

今年度も『楽しく！おいしく！学ぶブルーベリー出張授業』と題し、東京音楽大学付属幼稚園で園児34名、亀田幼稚園では園児70名を対象に出張授業を行いました。出張授業では、紙芝居やクイズを用いてブルーベリーを楽しく学び、最後はみんなで冷凍ブルーベリーをいただく試食で美味しく学びました。

■授業内容(亀田幼稚園)

まず主催であるシルバーバレーファームのレイ・ビリン社長が登壇し、「ブルーベリーの魅力をお伝えする授業を開催できること、とても嬉しく思っています。」と挨拶しました。また「実は、私もみなさんと同じくらいの年のころからずっとブルーベリーを食べています。そのおかげで、今でも元気で、健康で、頭もシャキッとしています。」と話し、ブルーベリーが実際にどのように収穫されているのか、動画を視聴しながら伝えました。最後に「今日はブルーベリーのことをたくさん知って、そしておいしく食べてもらえたらうれしいです。」と子供たちに伝え、「いつか私の農園にも遊びに来てくださいね。今日は一緒に楽しく過ごしましょう」として挨拶し、授業はスタートしました。

プロの紙芝居師集団「渋谷画劇団」が登場し、紙芝居『ブルーベリーの旅』を披露しました。上演中は園児たちと掛け合いを行うなど、会場一体となって楽しくブルーベリーについて伝えました。ブルーベリーが様々な料理にアレンジされていることを知ると、園児たちから驚きの声が上がる一幕もありました。

続いて、管理栄養士の清水加奈子氏が登壇し、ブルーベリーの特徴や栄養素についてクイズ形式でレクチャーしました。講義を通じてブルーベリーの栄養価の高さが紹介されると、参加した保護者の方々からも感嘆の声が聞かれました。

授業の質問コーナーではブルーベリーの栽培、栄養についてなど多岐にわたる質問が園児から飛び出しました。中でも「ブルーベリーはなんで栄養がたくさんなの？」という質問にレイ・ビリン社長が「スーパーフードだからだよ」と答えると、園児たちは「すごい！」「食べてみたい！」など盛り上がりました。

その後、実際に冷凍ブルーベリーの試食を行いました。味について尋ねられると、園児は「めっちゃ甘い！」と話し、「もっと食べたい！」と大好評でした。レイ・ビリン社長は「これからもブルーベリーを食べ続けてくださいね。もしお店でブルーベリーを見かけたら、ぜひ私たちのことを思い出してもらえたらうれしいです。」と園児たちに想いを伝えました。授業の最後には、レイ・ビリン社長からシルバーバレーファームのオリジナルポーチが園児一人一人に手渡しされ、授業は締めくくられました。

■開催概要

〈主催〉 シルバーバレーファーム

〈実施日/実施校〉

2025年11月26日（水） /幼稚園（東京音楽大学付属幼稚園）

2025年11月27日（木） /幼稚園（亀田幼稚園）

〈対象学年〉 年長・年中

〈登壇者〉

・シルバーバレーファーム

レイ・ビリン・代表取締役社長、下井愛子・広報

・紙芝居公演

「渋谷画劇団」

ヤムちゃん、かみはる

・授業

管理栄養士/フードコーディネーター 清水加奈子（しみず・かなこ）

〈授業構成〉

１. 挨拶 （登壇者：シルバーバレーファーム レイ・ビリン社長）

２. プロの紙芝居師によるブルーベリーに関する公演（登壇者：渋谷画劇団）

３. ブルーベリークイズ（登壇者：管理栄養士 清水加奈子先生）

４. 質疑応答

５. 冷凍ブルーベリーの試食