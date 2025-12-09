アンドパッド、建設業特化型AIプロジェクト「ANDPAD Stellarc」を始動

株式会社アンドパッド

クラウド型建設プロジェクトサービス「ANDPAD」を運営する株式会社アンドパッド（本社：東京都港区、代表取締役：稲田武夫、以下アンドパッド）は、新たな事業の柱として建設業特化型AIプロジェクト「ANDPAD Stellarc（アンドパッド・ステラーク）」を始動し、AIソリューション事業および包括的なAIプロダクトの提供を本日より開始します。

「ANDPAD」は現場の効率化から経営改善まで一元管理できるシェアNo.1※1クラウド型建設プロジェクト管理サービスです。2016年に提供を開始し、多様な機能開発を通してARR※2 100億円を突破し、建設業界最大級の活動データが集まるプラットフォームへ成長しました。

■ANDPAD Stellarcが目指す世界とAI戦略

ANDPAD Stellarcは、AIソリューション事業とAIプロダクト提供を両輪とし、建設業界の深刻な担い手不足や技術伝承の課題解決を目指します。

■ANDPAD AIソリューション事業

顧客と共にAI活用を推進する上で必要不可欠な要素は、「データの量と質」「業界に精通する多様な人材」「AIに精通する人材」「既存製品のユーザタッチポイント」です。ANDPADは、業界随一の「建設業特化型データ」を保有しているとともに、建設会社の経営から現場までを支援するソフトウェアの提供や年間1万回超の説明会開催数に基づくQCDSE※3の課題解決を通して培った圧倒的な業務知見とケーススタディが存在します。この「データ」と「業務知見」を基盤に、業務経験者を擁する営業・コンサルティングチームと、最先端技術に精通したAI開発チームが密接に連携し、建設業界の課題解決に向き合います。

■ANDPAD AIプロダクト

(1) 現場に最適化され続ける、自律的な学習能力を持つAI



業務をチャットで完結させる「AIアシスタント」

ANDPADのあらゆるプロダクトから呼び出し可能な対話型のAIです。利用者のコンテキスト（案件、役割、状況）を理解し、質問に対する的確な回答はもちろん、AIエージェントやAIプロダクトと連携することで目的達成のための計画策定や、複数のAIエージェントを組み合わせた業務遂行を実現します。

自律的な業務遂行を担う「AIエージェント」

ANDPAD内の情報検索や書類作成などの特定の業務シーンに特化し、繰り返し行われる作業を自動的・半自動的に実行する機能群です。日々の活動ログを元にした日報の自動生成や、工程の進捗状況から遅延リスクを自動検知するなど、煩雑かつ専門性の高い管理業務の機能を担います。

(2) 現場業務を直接革新する「AIプロダクト」

AIプロダクトは、AIを主軸とした新たな発想で開発される、現場の課題解決に直ちに貢献する専用のUI/UXを持った機能群です。これまで提供してきた「黒板AI作成機能」「豆図AIキャプチャー機能」に加え、この度、以下の新機能の提供を開始します。

ナレッジAI

大規模言語モデル（LLM）を用いて、建設業界の専門知識に業務マニュアルなどの企業固有のドキュメントを組み合わせる検索拡張生成（RAG）技術を活用し、高い正確性をもって検索・回答します。熟練者の知恵やノウハウを「知識資産」として活用し、若手技術者の成長を加速させます。

積算AI

新たに積算領域にプロダクトを展開し、特に業務負荷の高い、設備や躯体などの数量拾いをAIで支援します。過去の見積や工事実績などの蓄積されたデータを活用した高精度な見積算出や、積算を起点とした実行予算、原価管理、工程管理などの他プロダクトとの連携による一貫した業務効率化を実現します。

【ANDPAD Stellarcのネーミングに込めた想い】

「ANDPAD Stellarc」は、「Stella（星）」と「Arc・Architecture（弧・アーチ・建築）」を組み合わせた造語であり、建設とAIの調和的な融合を表現しています。

「Stella（星）」は、古代ローマ時代から使われてきたラテン語で、「群知能」という巨大なインテリジェンスが、あたかも星座のように無数のAIを結んで壮大な未来を描き出すビジョンを象徴します。一方、「Arc（アーチ・建築）」は、古代から現代に至るまで、建築において最も基本的かつ重要な「支える力」と「美しさ」を両立させる智慧の結晶です。

ANDPAD Stellarcは「群知能（Agentic AI）」構想のもと事業拡大を目指します。「迅速な開発サイクルの中で進化し続ける建設業特化型AIプロダクト」と「ANDPADのデータと知見に基づき自律的に連携するAIエージェント群」が互いに連携し、組み合わされることで形成されます。この“群知能”をキーワードとした現場業務に直結するAIプロダクト群の提供を通じて、建設業界の経営から現場に至るまで“次の当たり前”を創り上げます。

詳細：https://ai.andpad.co.jp/

■ 採用情報

AI戦略を共に推進するため、当社はAIアルゴリズム開発やLLM活用を担うAIエンジニア、AIソリューション事業における営業の採用を強化しております。

詳細：https://ai.andpad.co.jp/recruitment

■ 「ANDPAD」について

「ANDPAD」は現場の効率化から経営改善まで一元管理できるシェアNo.1※クラウド型建設プロジェクト管理サービスです。2016年に提供を開始し、直感的で使いやすさにこだわった開発と導入・活用への徹底したサポートで、利用社数23.3万社、ユーザー数68.4万人を超えています。

国土交通省のNETIS (新技術情報提供システム) では「令和６年度推奨技術」に選定されています。

詳細：https://andpad.jp/

※1『建設業マネジメントクラウドサービス市場の動向とベンダシェア（ミックITリポート2024年12月号）』（デロイト トーマツ ミック経済研究所調べ）

※2 ARR（Annual Recurring Revenue：年間経常収益）とは、SaaSなどのサブスクリプション型ビジネスにおいて、1年間で得られると想定される経常的な収益のことです。

■ 会社概要

社名 ：株式会社アンドパッド

所在地 ：東京都港区三田三丁目5番19号 住友不動産東京三田ガーデンタワー37F

代表者 ：代表取締役 稲田 武夫

事業内容：クラウド型建設プロジェクト管理サービス「ANDPAD」の開発・販売・運営、求人・転職サービス「ビルダーワーク」の開発・運営、および建設業界向けBPOサービスなど

コーポレートサイト：https://andpad.co.jp/

サービスサイト ：ANDPAD https://andpad.jp/

ビルダーワーク https://www.builderwork.jp/

Digima https://digima.com/ (株式会社コンベックス)

コミュニティサイト：ANDPAD ONE https://one.andpad.jp/