【ラグビー】コベルコ神戸スティーラーズ　NTTリーグワン2025-26の開幕に向け、チームとして各PR活動を展開中

NTTジャパンラグビー リーグワン2025-26の開幕に向けて、神戸のシンボルロード「フラワーロード」に選手写真を使用した装飾バナーを設置しました。

その他、神戸三宮・大阪梅田を中心に「阪神電車」「神戸市営地下鉄」への車内吊り広告やデジタルサイネージ広告も展開しております。

ファンの皆様をはじめ、多くの地域の皆様に見ていただき、いよいよ開幕するNTTリーグワン2025-26に挑むコベルコ神戸スティーラーズを応援いただけるよう願っております。

■フラワーロード装飾バナー紹介選手

山下 裕史選手、具 智元選手、ブロディ・レタリック選手、ティエナン・コストリー選手、日和佐 篤選手、植田 和磨選手、李 承信選手

フラワーロードフラワーロード2025-26フラワーロードデザイン阪神電車 大阪梅田駅阪神電車 大阪梅田駅阪神電車 神戸三宮駅神戸市営地下鉄 三宮駅阪神電車 神戸市営地下鉄 車内吊り