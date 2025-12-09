大日本印刷と協業で人気マンガ3作品の英語紙書籍化「MangaPlaza」初となる全米書籍店での販売開始
NTTソルマーレ株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：朝日利彰、以下 NTTソルマーレ）が運営する北米向けデジタルマンガストア「MangaPlaza」は、人気の高い3作品について、全米の現地書店での紙書籍販売を開始します。本取り組みでは、大日本印刷株式会社（DNP）が電子コミックデータを変換して紙の本にし、海外書店での販売に向けた流通を担います。デジタルで人気を博した日本のマンガ作品を、高品質な紙の書籍として具現化し、現地書店を通じて提供することで、米国の読者へ新たな購入機会とマンガ体験を届けます。また、配信開始にあわせて『MangaPlaza』で対象作品に使える30%OFFクーポン等のお得なキャンペーンを期間限定で実施します。
1．概要
『MangaPlaza』で人気のシーモアコミックスの3作品にて紙書籍販売を開始予定
●販売予定タイトル
・0から始めるオフィスラブ ／ 楠もこ 1～3巻
・美人なジュン君の溺愛指導 ／ ふどのふどう 1～3巻
・春眠男の誘惑 ／ 鈴代 1～3巻
●販売開始予定
2025年12月中
2．紙書籍化予定の作品情報について
【作品情報（1）】
タイトル名（日本語）：0から始めるオフィスラブ
タイトル名（英語） ：From Zero to Office Romance
作家名 ：楠もこ
ジャンル ：Romance
（C）Kusunoki Moko/C'moA Comics
【MangaPlazaの作品ページ】
https://mangaplaza.com/title/0303011963/
単行本版 ：第1巻～第３巻配信中
分冊版 ：第1話～第20話配信中
【コミックシーモアの作品ページ】
特装版 ：第1巻～第３巻配信中
https://www.cmoa.jp/title/221934/
分冊版 ：第1話～第20話配信中
https://www.cmoa.jp/title/194399/
【作品情報（2）】
タイトル名（日本語）：美人なジュン君の溺愛指導
タイトル名（英語） ：Prettyboy Jun's Tender Loving Coaching
作家名 ：ふどのふどう
ジャンル ：Adult Romance
（C）Fudono Fudou/C'moA Comics
【MangaPlazaの作品ページ】
https://mangaplaza.com/title/0303011965/
単行本版 ：第1巻～第３巻配信中
分冊版 ：第1話～第18話配信中
【コミックシーモアの作品ページ】
特装版 ：第1巻～第３巻配信中
https://www.cmoa.jp/title/175710/
分冊版 ：第1話～第18話配信中
https://www.cmoa.jp/title/154397/
【作品情報（3）】
タイトル名（日本語）：春眠男の誘惑
タイトル名（英語） ：The Seduction of the Deep Sleeper
作家名 ：鈴代
ジャンル ：Boys' Love
（C）Suzushiro/C'moA Comics
【MangaPlazaの作品ページ】
https://mangaplaza.com/title/0303011962/
単行本版 ：第1巻～第３巻配信中
分冊版 ：第1話～第18話配信中
【コミックシーモアの作品ページ】
特装版 ：第1巻～第３巻配信中
https://www.cmoa.jp/title/277972/
分冊版 ：第1話～第18話配信中
https://www.cmoa.jp/title/231724/
3．MangaPlazaでの紙書籍販売記念キャンペーンについて
●キャンペーン概要
キャンペーン期間中、対象作品で使用できる30％OFFクーポンを配布※3冊が上限。
●キャンペーン期間
2025年12月17日（水）～2026年1月13日（火）
●キャンペーンページ
https://mangaplaza.com/special/20251217-printcoupon/
4．大日本印刷株式会社（DNP）について
DNPは、出版印刷・商業印刷のほか、ICカード、マーケティング支援、包装、産業資材、電子部材などの幅広い事業を展開する世界最大規模の総合印刷会社です。独自の「P&I」（印刷と情報：Printing & Information）の強みを掛け合わせ、社外の多くのパートナーとの連携を深めて、社会課題を解決するとともに、人々の期待に応える「新しい価値」を創出しています。
出版事業におけるグローバル展開では、紙媒体とデジタル媒体を組み合わせることで国内コンテンツの海外展開を加速させるとともに、日本発コンテンツの価値向上と新たな成長機会の拡大を目指しています。
URL：https://www.dnp.co.jp/
5．『MangaPlaza』とは
『MangaPlaza』は、講談社やKADOKAWA、白泉社、大洋図書、SBクリエイティブ、ファンギルドなど120社以上の出版社とパートナーシップを組み、人気の少年・少女・青年・女性マンガをはじめ、BL（ボーイズラブ）やTL（ティーンズラブ）まで、幅広いジャンルのマンガ作品を全米最大級の約15万点以上取扱い、そのうち『MangaPlaza』でしか読むことのできない魅力的な作品も数多く配信しています。また、約30,000点が読み放題かつ、ポイント購入時にお得な特典ポイントが付く月額 USD 6.99 のプレミアム会員（1週間の無料トライアルあり）サービスを提供することで、幅広い世代のお客様と魅力的なマンガ作品との新たな出会いの場を創出しています。
●各公式SNSアカウント
X ：＠MangaPlaza_EN （ https://x.com/MangaPlaza_EN ）
Facebook ：@MangaPlaza （ https://www.facebook.com/MangaPlaza ）
Instagram ：@mangaplaza_en （ https://www.instagram.com/mangaplaza_en/ ）
TikTok ：@mangaplazaofficial（ https://www.tiktok.com/@mangaplazaofficial ）
YouTube ：（ https://www.youtube.com/channel/UCJ5xENkfAgO2dOIf6Hi-Iew ）
6．NTTソルマーレ株式会社について
NTTソルマーレは、「お客様に新鮮な驚きと多くの感動を提供し、豊かな社会づくりに貢献する」ことを目標として、国内最大級の総合電子書籍ストアである「コミックシーモア」の運営、オリジナルブランド「シーモアコミックス」によるコミック制作、全米最大級の電子マンガ配信ストア「MangaPlaza」の運営、人気モバイルゲーム「Obey Me!シリーズ」などを展開しています。
公式サイト：https://www.nttsolmare.com/
事業紹介サイト：https://www.nttsolmare.com/about/
■電子書籍事業
・国内最大級の総合電子書籍ストア「コミックシーモア」の運営
公式サイト：https://www.cmoa.jp/
・デジタル出版を牽引するオリジナルブランド「シーモアコミックス」の展開
公式サイト：https://www.cmoa.jp/cmoacomics/
・コミックシーモアCM「マンガ多すぎ！業界最大級!!」
公式サイト：https://www.cmoa.jp/cm/
・全米最大級の電子マンガ配信ストア「MangaPlaza」の運営
公式サイト：https://mangaplaza.com/
