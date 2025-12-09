『ONE PIECE 海賊無双4 』DLC第７弾のボニーが無料アップデートで「一番自由な未来」の姿に！新映像も公開！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch/PlayStation(R)5/PlayStation(R)4/Xbox Series X|S/Xbox One/Windows 10で発売中の『ONE PIECE 海賊無双4』（開発：株式会社コーエーテクモゲームス）において、追加DLC第７弾「未来島エッグヘッドパック」に収録されている「ジュエリー・ボニー」が“ギア５”ルフィにそっくりな姿にフォルムチェンジする無料アップデートを配信したことをお知らせいたします。新規映像も公開いたしましたので、ぜひご覧ください。

一番自由な未来の姿にフォルムチェンジできる無料アップデート配信開始！

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=Wv_rirJVIN4 ]

追加DLCキャラクターパック第7弾「未来島エッグヘッドパック」に収録されているジュエリー・ボニーが“ゆがんだ未来”の能力で“ギア５”ルフィにそっくりな姿にフォルムチェンジできる無料アップデートを配信いたしました！

特殊技“解放のニカパンチ”発動時は“ギア５”ルフィも登場！ボニーの攻撃にルフィの拳が加わります。

パワータイプ時の広範囲攻撃に加え、フォルムチェンジ後のスカイタイプ時は豪快な空中アクションにも対応しているので多彩な戦闘スタイルでお楽しみいただけます。

公式サイト https://oppw4-20.bn-ent.net/

「ONE PIECE」家庭用ゲーム公式X https://twitter.com/opgame_official

キャラクターパック第7弾「未来島エッグヘッドパック」好評発売中！

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=p8F6nyTqSFc ]

キャラクターパック第7弾「未来島エッグヘッドパック」にはジュエリー・ボニー、ルッチ‐CP0‐、

S-スネークが参戦。本パックに追加キャラクターの衣装計３着も収録されています。

ジュエリー・ボニー

腕を伸ばしたり、体を巨大化させたりと変幻自在な攻撃で、周囲の敵を寄せ付けずに戦うことができる。

▼キャラクター紹介PV

https://youtu.be/ynF78xcKoA0

S-スネーク

隙が無く敵を石化させることができる地上攻撃と、範囲が広く、石化した敵を粉砕することで大ダメージを与えられる空中攻撃を使い分けて戦う。

▼キャラクター紹介PV

https://youtu.be/kS24dITKZYU

ルッチ -CP0-

戦況に応じて、遠距離攻撃が得意な人型と、高速の攻撃が得意な人獣型を切り替え戦うのが特徴。

▼キャラクター紹介PV

https://youtu.be/ta2iDyDCmkk

新規DLCがセットになった「キャラクターパス3」好評発売中！

追加DLCキャラクターパック第7弾「未来島エッグヘッドパック」と2026年初頭に配信予定のキャラクターパック第８弾「スペシャルセレクションパック」がセットになったお得な「キャラクターパス３」も好評発売中！

購入特典にはシャンクスの追加技“神避”が付属し、購入後すぐに使用可能！ぜひお買い求めください！

「キャラクターパス３」の詳細はコチラ :https://oppw4-20.bn-ent.net/dlc/characterpass3/

Nintendo Switch(TM) 2/PlayStation(R)5/Xbox Series X|S版 発売中！

出現する敵の数が増え、より精細に進化したグラフィックでさらなる一”気“当千の爽快バトルと共に感動のドラマが楽しめる！

また、Nintendo Switch(TM)/PlayStation(R)4/Xbox One版の本編をすでにお持ちの方はそれぞれ

Nintendo Switch(TM) 2/PlayStation(R)5/Xbox Series X|S版へのアップグレードもご利用いただけます。

▼アップグレードの方法など、詳細は下記をご確認ください。

https://oppw4-20.bn-ent.net/faq/upgrade/(https://oppw4-20.bn-ent.net/faq/upgrade/)

※Nintendo Switch(TM)/PS4(R)版は100円（税込）でアップグレードが可能です。

※Xbox One版は無料でアップグレードが可能です。

『ONE PIECE 海賊無双4』 とは

『ONE PIECE』×『無双』のコラボレーション作品！

大人気アニメ『ONE PIECE』と爽快なアクションが人気の『無双』

シリーズのコラボレーションにより実現した、全世界累計出荷数800万本（*1）突破の大人気シリーズ「海賊無双」の最新作！

「一“気”当千の仲間と大冒険」をコンセプトにアニメで描かれた冒険を爽快なONE PIECEアクションで体験可能。

＊1：※ダウンロード版含む ※株式会社バンダイナムコエンターテインメント調べ ※2023年5月時点

『ONE PIECE』無双アクション

本作は、「リアルなONE PIECEの戦場体験」をコンセプトに、アクション中に破壊される建物や土煙が漂う空気感など「ONE PIECEの戦場体験」を追及！従来の「海賊無双」では出来なかった「破壊アクション」「空中無双アクション」「フォルムチェンジ」などの新要素を盛り込むことで、これまで以上に爽快な『ONE PIECE』無双アクションを実現しています。

ひとつなぎのドラマ体験！!

「海賊無双」シリーズならではのアニメのストーリーを楽しめるモード「ドラマティックログ」では、ドレスローザでの戦いを含む「新世界突入編」や「ホールケーキアイランド編」など、TVアニメの大人気エピソードを自らの手で追体験が可能！あの感動を爽快アクションと共に楽しむことができます。

さらに現在アニメで描かれている「ワノ国編」を、ゲームオリジナルストーリーで描きます。ワノ国を舞台とした麦わらの一味の新たなる冒険、海賊無双ならではの展開を体験いただけます！

海賊無双シリーズ初のオンライン4人共闘！

本作では4人のオンライン共闘プレイに対応！次々に出現する強敵を4人で撃破していく「巨大ボス戦」、4人で協力しながら、プレイヤーそれぞれにかけられた懸賞金を上げてミッションを進めていく「総合懸賞金戦」、様々な状況に対応しながら、自軍のナワバリを一定時間防衛する「時間防衛戦」、自分以外の3人と協力してナワバリを増やしていく「ナワバリ争奪戦」の4種類の共闘無双を体験せよ！

製品基本情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/1977_1_a3fdf91624485e6167175ec0c8215082.jpg?v=202512090527 ]