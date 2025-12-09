NIPLUX 顔特化型筋膜ガン「BEGUN」森脇梨々夏 WebCM &メイキング映像公開！「触れるたび、美しく。」篇

株式会社日創プラス

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=Iv1hTyqg9ko ]

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=IcNfWbu7s9w ]

顔特化型筋膜ガン「BEGUN（ビガン）」のイメージモデルを務める森脇梨々夏さん出演の最新WebCM「触れるたび、美しく。」篇、および撮影の舞台裏を収めたメイキング映像の2本が、NIPLUX公式YouTubeにて公開されました。

透明感あふれる森脇さんの表情や佇まいと、「BEGUN」が持つ“やさしく整う美しさ”の世界観が重なり合う今回のWebCM。

何気ない仕草の中に宿るナチュラルな美しさ、ふとした瞬間に生まれるやわらかな表情――

「触れるたび、美しく。」というコピーそのままに、BEGUNが寄り添う“日常の中の美しさ”を繊細な映像美で描いています。

あわせて公開されたメイキング映像では、撮影現場で見せる森脇さんの素顔や、真剣な表情でカメラに向き合うプロフェッショナルな一面、そしてリラックスしたオフショットまで、ここでしか見られない貴重なシーンもたっぷり収録。

本編とはまた違う、自然体の魅力をお楽しみいただけます。

今回のWebCMでは、その世界観を森脇梨々夏さんの持つやわらかさと透明感で表現し、これまでにない「BEGUN」の新たな一面を表現しています。



商品概要

商品名：BEGUN（ビガン）

価格：14,850円(税込み)

本体寸法：約110×73.8×45mm

セット内容：本体×1 / ドーム型アタッチメント×1 / 1本型アタッチメント×1 / 3本型アタッチメント / ポーチ×1 / アタッチメント用収納袋×1 / USB充電コード×1 / 取扱説明書兼保証書×1



NIPLUXについて

人々が「癒し」によって「楽しく・満足を得られる」毎日を過ごせるように、少しでも生活にプラスになればという想いから、健康機器・美容機器等を提供するブランドです。首や肩、腰、脚をケアするEMS機器や運動前後のセルフケアに最適な筋膜ガン、美顔器など、生活に寄り添う商品の製造・販売を行っています。家事やお仕事、スポーツ時など、場所を選ばず誰でも簡単にリラックスできるコンパクトでスタイリッシュなデザインも特徴です。

公式ストア :https://niplux.jp/公式Instagram :https://www.instagram.com/niplux_official/公式X :https://twitter.com/NISSOPLUS公式TikTok :https://www.tiktok.com/@niplux_beauty?is_from_webapp=1&sender_device=pc

株式会社日創プラスについて

会社名 株式会社日創プラス

代表取締役 孟 一蘇

本社所在地 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目23-2 Park Front博多駅前1丁目8階

電話番号 092-719-0756

https://www.nissoplus.co.jp/