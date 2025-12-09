NHK朝ドラ「ばけばけ」効果で島根への関心が急上昇。雲南市ふるさと納税は前年比135.6％へ伸長。

株式会社たなべの匠味

NHK朝ドラ「ばけばけ」が高視聴率を維持する中、島根県への関心が全国的に高まっています。この動きは、観光だけでなく、ふるさと納税にも明確な数字となって表れており、雲南市では寄附額が前年比135.6％に伸長。

さらに、島根県内の空港における旅客数も 10月までで前年同期比8％増 と、人の動きにも変化が見られています。こうした流れの中、株式会社たなべの匠味（東京都港区）が展開する地域ブランド〈奥出雲NAORAI〉が手がける「奥出雲和牛ローストビーフ」＋〈八雲塩〉の返礼品も“物語のある贈り物”として注目を集めています。さらに、出雲大社前「しめなわや」にて、奥出雲NAORAIの取り扱いが11月よりスタート。物語の舞台・出雲の魅力を体感できる商品として、現地でも話題を呼んでいます。





■ NHK朝ドラ「ばけばけ」好調キープで、島根への関心が継続的に拡大

NHK朝ドラ「ばけばけ」が高視聴率を維持する中、作品の舞台となる島根県への注目が全国的に高まりをみせています。

SNSや検索動向でも「小泉八雲」「松江」「出雲神話」「ばけばけ」などの関連ワードが伸長し、文学や神話といった“文化的関心の高まり”が広がっています。

現地では、空港や市街地に掲出されたドラマ広告、観光客の増加、活気づく街の雰囲気など、ドラマ人気が地域の空気を変えつつあることが感じられます。

■ 雲南市のふるさと納税は前年比135.6％に急伸

こうした関心の高まりは、ふるさと納税にも波及しています。島根県雲南市から共有された直近データによると、

令和7年（2025年）11月末時点の寄附額は、

令和6年（2024年）同時期と比較して前年比135.6％の伸長を記録。

実際に、寄附額が大きく伸びていることが数字からも明確に表れています。

■ 島根県内空港の旅客数も10月までで＋8％

島根県が公表したデータによると、県内空港の利用者数は2025年10月までの累計で前年同期比8％増。

朝ドラ効果と神話・文学を軸とした観光関心の高まりが、実際の人の移動にもつながっている状況が読み取れます。

■ 奥出雲和牛ローストビーフ＋すべてのセットに〈八雲塩〉を添えて

奥出雲和牛A4～A5等級を使用したローストビーフ（内モモ）。しっとりとした赤身の旨みと、上質なサシのとろける口どけが特長。仕上げに〈八雲塩〉を添えて。

■ 奥出雲和牛の定義

奥出雲和牛とは、奥出雲地方で生まれ、奥出雲の自然豊かな環境のもとで大切に育てられた黒毛和牛のみを指す、島根県のブランド和牛です。

年間出荷はわずか約200頭とされる、全国でも極めて希少な和牛でもあります。

本商品には、その奥出雲和牛A4～A5等級を使用し、

肉本来の旨みを最大限に引き出す製法で丁寧に仕上げたローストビーフをお届けしています。

2022年 全国和牛能力共進会（和牛のオリンピック）では、

・第6区・枝肉の部 全国第一位

・脂肪の質において全国最高位の評価

を獲得した奥出雲和牛を使用しています。

■ 〈八雲塩〉の「八雲」は、日本最古の出雲の和歌に由来

奥出雲NAORAIオリジナル調味塩〈八雲塩〉。複数のハーブと上質な岩塩をブレンドし、和牛の旨みを引き立てる“仕上げのひと振り”。

〈八雲塩〉の「八雲」は、日本最古の和歌とされる出雲ゆかりの一首に由来します。

八雲立つ 出雲八重垣 妻ごみに

八重垣作る その八重垣を

須佐之男命（スサノオノミコト）が、櫛名田比売（クシナダヒメ）との結婚の際に詠んだとされる和歌で、「出雲に幾重にも立ちのぼる雲」「大切な人を守る結界」 という神話的な意味が込められています。

■ 朝ドラ「ばけばけ」と〈八雲塩〉をつなぐ物語

朝ドラ「ばけばけ」では、小泉八雲の人生と、妻・小泉セツの物語が描かれています。

その小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）が、自ら「八雲」という名を選んだのも、この出雲の和歌に心を寄せたからだと伝えられています。

奥出雲NAORAIの〈八雲塩〉もまた、同様にこの出雲の和歌に由来して名付けられました。

■ ラインアップ（一例）

● 白雲 奥出雲和牛ローストビーフ（モモ・ブロック250g）〈八雲塩付き〉





奥出雲和牛ローストビーフ（モモ）。しっとり柔らかな赤身の旨みが特長。〈八雲塩〉を添えることで、甘みと香りがいっそう引き立つ人気No.1の逸品。

https://www.furusato-tax.jp/product/detail/32209/6683137

●紫雲 奥出雲和牛ローストビーフ（サーロイン・ブロック150g）〈八雲塩付き〉





奥出雲和牛ローストビーフ（サーロイン）。脂肪の質で最高評価を受けた、きめ細かなサシととろける口どけが特長。贅沢なご褒美や大切な方への贈答に。

https://www.furusato-tax.jp/product/detail/32209/6683136

●雲がさね<結> 奥出雲和牛ローストビーフ 2種セット〈八雲塩付き〉

（サーロイン・スライス100g×2 、モモ・ブロック250g食べ比べ）

奥出雲和牛ローストビーフ 2種セット〈八雲塩付き〉。モモの赤身の旨みと、サーロインのとろけるサシを一度に楽しめる、贅沢な食べ比べセット。

https://www.furusato-tax.jp/product/detail/32209/6683143

※寄附金額は、ふるさと納税ポータルサイト各社にてご確認ください。

■ 奥出雲NAORAIについて

奥出雲NAORAIは、奥出雲の森・水・土・人の営みから生まれる地域産品を“ご縁を結ぶ贈り物”として再編集する地域ブランド です。

ブランド名「NAORAI」は、神事ののちに神前に供えた神饌（しんせん）を人々が分かち合っていただく儀礼「直会（なおらい）」に由来しています。

神と人が“食を通してご縁を結ぶ”という日本古来の思想を大切にしたブランド名です。



■ 株式会社たなべの匠味 代表取締役社長コメント

朝ドラ「ばけばけ」を通じて、小泉八雲ゆかりの地・出雲や奥出雲の風景、そしてそこに息づく文化や食の魅力に、より多くの方が関心を寄せてくださっていることを嬉しく感じています。

この流れをきっかけに、奥出雲和牛をはじめとする、奥出雲の自然と人の手に育まれた味わいを、ふるさと納税を通じて全国の皆さまにお届けできれば幸いです。

株式会社たなべの匠味

代表取締役社長 大橋和代

■ 会社概要

会社名：株式会社たなべの匠味

所在地：東京都港区赤坂8-5-40 ペガサス青山440

代表者：代表取締役 大橋和代

設立：2025年2月

事業内容：奥出雲地域産品の企画・製造・販売

ブランド：奥出雲NAORAI

公式サイト：https://okuizumo-naorai.jp/