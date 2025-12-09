静岡市と「関係人口創出に関する連携協定」を締結。「転出者の＜地元愛＞を地域資産に変える」プロジェクト開始

シナジーマーケティング株式会社

シナジーマーケティング株式会社（所在地：大阪市、代表：奥平 博史、以下：当社）は、本日2025年12月9日（火）、静岡県静岡市と「静岡市出身の若者などへの情報発信に係る連携に関する協定」を締結しました。

今回の協定に基づき、当社は静岡市とともに、地元を離れた人々が「ふるさととのつながり」を持ち続けられる新たな関係人口創出プロジェクトを開始します。また、この取り組みを具現化するプラットフォーム「FAVTOWN Shizuoka city（ファボタウン シズオカシティ）」は、2025年12月23日（火）からサービス提供を予定しており、詳細は後日別途発表いたします。

本件は、和歌山市、愛媛県南予地域（松野町・鬼北町・愛南町）に続く、全国で３例目のプロジェクトとなります。

背景：「若者の流出」ではなく、「つながりの喪失」こそが課題

静岡市では、進学や就職を契機に多くの学生が市外へ転出してしまうことが地域の将来に向けた大きな課題となっています。一方、当社が和歌山市や愛媛県南予地域での取り組みを通じて得た知見からは、課題は転出そのものだけでなく、転出と同時に“地元との関係が急速に失われていくこと”にもあると明らかになりました。

そこで本プロジェクトでも、静岡で育まれた経験や思い出を、地域にとっての重要な資産として再定義し、転出者を含む「静岡を応援したい」と考える人々が地元とつながり続けられる仕組みを構築します。こうした継続的な関係づくりを通じて、“静岡ファン”を広げ、将来的なUターンや地域活性化につながる新しい関係人口モデルの構築を目指します。

「FAVTOWN Shizuoka city」の概要

「FAVTOWN Shizuoka city」は、静岡で暮らす人々や出身者・転出者を中心に、さまざまなかたちで静岡市を応援したいと思っている人々と、地元企業、学校、行政が「地元が好き」という共通の想いで繋げ関係性を築くことを目的としています。その一環として育む関係人口創出プラットフォームです。は、進学や就職で静岡を離れた若者を中心に、すべての「地域の応援者」が日々の生活の中で静岡市との関係を感じ、いつでも「戻れる・支えられる」コミュニティとして機能します。



主なコンテンツ・機能

・ ふるさとの今（母校や地元ニュース配信）

・ 新生活応援ふるさと便や地元産品プレゼント企画

・ 会員限定 静岡市の魅力をお伝えする「会員イベント」への参加促進



公式サイト：2025年12月23日（火）オープン予定

公式LINE：https://lin.ee/XojGrSit

静岡市からのコメント

静岡市は、美しく豊かな自然と、人の心が温かい、素晴らしいまちですが、20の政令指定都市の中で現在２番目に人口減少率が高くなっています。進学や就職のタイミングで市外へ転出する若者に、『FAVTOWN Shizuoka city』のサービスを通じて、静岡市とのつながりを感じていただき、いつか、静岡市をともに支えるひとりになっていただけることを期待しています。

当社代表取締役社長 奥平 博史 コメント

この度、静岡市様と共にプロジェクトを推進させていただけますこと、心より光栄に思っております。創業以来、企業のマーケティング現場で培ってきた『顧客とのつながりを育む技術と経験』を活かし、自治体とその地域に思いを寄せる人々が、距離を超えて"共感"でつながり続ける未来をつくりたい。そんな想いで開始した『FAVTOWN』も、おかげさまで、少しずつ反響をいただく機会が増えて参りました。こうした確かな手応えを土台に、静岡市様との共創によって、より貢献度の高い地域創生モデルの構築を加速させていきます。

FAVTOWNの特徴

FAVTOWNは、自治体・地域企業・大学・団体に対して、次のような特徴とメリットを提供するプラットフォームです。

全国の応援者を対象とした関係人口の形成

先行導入事例で明らかになったように、転出者（出身者）が持つ強い「地元愛」が地域活性化の核となることが明らかになりました。今回の全国版では、この実績と知見を活かしつつ、地域を応援したい方すべてが会員対象となり、潜在的な応援者との接点を最大化します。

地元企業・大学・団体との連携による地域愛の拡大

地元企業の参画による「新生活応援ふるさと便」の提供や、大学の同窓会情報、地域企業の魅力発信など、会員向け施策を展開することで、地域愛を深めます。

「新生活応援ふるさと便」は、地元を離れている会員に大好評で、参画企業の認知やイメージアップにも貢献しています。詳しくは以下の資料をダウンロードしてください。

CRM「Synergy!」を基盤とした会員データ管理

当社の主力製品「Synergy!」を土台に、会員データ（関係人口データベース）を一元管理。自治体や地域企業との連携施策を高度化し、持続的な関係構築をサポートします。

（参考情報 1）これまでの実績：和歌山市・愛媛県南予地域

- 和歌山市（FAVTOWN wakayama）： 2023年2月よりサービスを開始し、会員数は3,500名を突破。会員の約70%が和歌山市外に住む関係人口で構成されています。特産品を届ける「ふるさと便」では会員満足度99.3%を達成し、受け取った新社会人のうち87%が「和歌山市へのふるさと納税を検討したい」と回答（※1）するなど、具体的な地域貢献意欲の向上につながっています。

（※1）実証事業時のアンケート結果より

- 愛媛県南予地域（FAVTOWN ehime）： 2024年7月より、若者流出課題の解決を目指し、松野町、鬼北町、愛南町の3自治体と連携協定を締結し、サービスを展開しています。

またFAVTOWNは、「転出者の「地元愛」を起点とした関係人口創出」というアイデアやこれらの多面的な取り組みが評価され、2024年度グッドデザイン賞を受賞しました。

https://corp.synergy-marketing.co.jp/press/2024/1016150000_13091.html



（参考情報 2）マーケティングSaaS「Synergy!」について

https://www.synergy-marketing.co.jp/cloud/synergy/

Synergy!は、2005年よりサービスを開始し、約5,300社（※2）に導入実績を持つ、国産のクラウド型CRMを中核とした「マーケティングSaaS（※3）」です。顧客情報を一元管理するデータベースを基盤に、Webフォーム機能やメール配信機能などを搭載。高いセキュリティと拡張性を確保しています。2025年にサービス開始20周年を迎え、CRM機能だけでなく、マーケターが抱えるさまざまな課題解決を支援するSaaSへと進化を続けています。



（※2）2025年10月時点のSynergy!およびSynergy!LEADの累計導入社数（ECショップ・官公庁・医療業界・ホテル業界・人材派遣業界・製薬会社・保険会社・ゲーム会社・出版社など多岐にわたる）

（※3）マーケティングSaaSとは、マーケティング活動に必要な機能を網羅した、クラウド上で提供されるサービスです。Synergy!は、CRM機能を中核に、クロスチャネル・メッセージング、データ分析、外部システム連携など、幅広い機能を提供することで、マーケターの成果向上および業務効率化を支援します。



（参考情報 3）関連資料関係・交流人口を創出、育成する当社の地域創生事業「re:connect（リコネクト）」

https://corp.synergy-marketing.co.jp/business/local

【会社概要】

人と企業が、惹かれ合う世の中へ。

当社は、生活者と企業のより良い関係づくりのために、一歩先のデジタルマーケティング体験を提案するパートナーです。クラウドシステムの提供・コンサルティング・運用支援・人材育成サービスなどを通して、企業の継続的な成長を支援します。また、デジタルマーケティングを「広義の課題解決」と捉え、顧客理解や戦略設計といった上流領域から、社内体制の構築・人材育成に至るまで、組織が抱える本質的な課題に包括的にアプローチ。20年以上にわたりCRM市場をリードしてきた知見を活かし、お客様の現状に寄り添いながら最適な次の一手を提案し、「成果につながるマーケティング」の実現を後押しします。



名称：シナジーマーケティング株式会社

代表：代表取締役社長 兼 CEO 奥平 博史

創業：2000年9月

大阪本社：〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島1-6-20 堂島アバンザ21F

東京本社：〒102-0083 東京都千代田区麹町6-6-2 番町麹町ビルディング5F WeWork 麹町

事業内容：デジタルマーケティング領域における、クラウドシステム・コンサルティング・運用支援・人材育成サービスの提供、およびファンメディアの運営

企業ホームページ：https://corp.synergy-marketing.co.jp/





