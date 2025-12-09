『ファンタシースターオンライン２ es』より、2021年夏に実装されたチップ「白砂のアネット【サマーバケーション】」が立体化。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「コトブキヤ」より、『ファンタシースターオンライン２ es 白砂のアネット【サマーバケーション】1/6スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。

製品ページはこちら：

●ファンタシースターオンライン２ es 白砂のアネット【サマーバケーション】1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-194866&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■ファンタシースターオンライン２ es 白砂のアネット【サマーバケーション】1/6スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：29,700円(税込)

□発売日：2026年6月予定

□ブランド：コトブキヤ

【スケール】1/6

【サイズ】全高：約325mm(台座含む)

【素材】PVC・ABS・アクリル

原型製作：SHINKAI CREATE

Illustrated by Nidy-2D-

『ファンタシースターオンライン２ es』より2021年夏に実装されたチップ「白砂のアネット【サマーバケーション】」が立体化！

原型、デコマス共にNidy-2D-氏とPSO2esチームの徹底監修を受けたこのアネットは「浜辺の吸血鬼スタイル」をイメージして描かれたイラストを徹底した造形・彩色によって再現した逸品。

衣装の各部に施されたレースは丁寧にモールドで再現し、細部の華やかさを演出しておりジャケット内部のキルティングも、シワ表現と合わせて丁寧に再現することにより全体で見ても、細部で見ても見ごたえのある出来栄えとなっております。

また、ジェネとは異なるスレンダーな体躯は肋骨や骨盤の表現や腋といった細部に至るまでこだわりつくし、どこから見ても満足度の高い造形となっております。

ジャケットはNidy-2D-氏によってフィギュア用にアレンジを施してもらいました。

背面からの風景は絶景です。

かわいらしい、浜辺のアネットをぜひお手元でお楽しみください。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

製品ページはこちら：

●ファンタシースターオンライン２ es 白砂のアネット【サマーバケーション】1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-194866&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

(C)SEGA

【店舗情報】

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)