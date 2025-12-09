次世代型のカインズ 初号店「カインズ 吉川美南店」12月11日（木）グランドオープン

株式会社カインズ

株式会社カインズ（本部：埼玉県本庄市、代表取締役社長 CEO：高家 正行、以下「カインズ」）は、次世代型店舗の初号店となる「カインズ 吉川美南店」が2025年12月11日（木）に、グランドオープンすることをお知らせします。

本リリースでは、これまでの発表に加え、吉川美南店ならではの設備や特徴を詳しくご紹介します。

カインズ 吉川美南店は、「発見と体験にあふれた、くらしの庭へ。」をコンセプトに、第3創業期として取り組んできた様々な 施策を盛り込んだ次世代型店舗です。カインズがこれまで提供してきた「くらしを豊かにする多様な商品を、手に取りやすい 価格で提供する」価値はそのままに、テクノロジーの活用や店舗設計を工夫しました。これにより、さらにストレスなくお買い物できる環境と、店内を回遊される中でくらしを工夫したくなる気持ちや新しい発見をお届けします。また、店舗運営においてもデジタルツール等を活用し、メンバー（従業員）がよりお客様とのコミュニケーションに注力できるよう、業務効率化を実施しています。

モノがあふれ、インターネットでなんでも買える時代に、リアル店舗に求められる役割は多様化しています。くらしを創意工夫でより楽しく、より豊かにする「くらしDIY」をブランドコンセプトに据えるカインズは、お客様一人ひとりのライフスタイルに合った商品やサービスをご提案し、単なる“買い物の場所”ではない、“くらしのアイデア”を提供する「次世代型のホームセンター」へと進化していきます。

カインズ 吉川美南店の特徴

日々のお買い物を快適に便利にするデジタルサービス

カインズは2018年の「IT小売業宣言」を皮切りに、快適でスピーディーなお買い物を実現する様々なデジタル施策に取り組んでいます。これらの取り組みを結集したカインズ 吉川美南店では、これまで以上に、ストレスフリーで快適なお買物体験をご提供します。

＜一例＞

CAINZ Mobile Store（カインズモバイルストア）

「CAINZ Mobile Store」は、会計時のわずらわしさをなくし、スピーディーに お買い物を楽しめる、24時間営業のレジレス無人店舗です。カインズの営業時間外でも一部商品をお買い求めいただけます。

スマートフロアナビ

お探しの商品がどこにあるのかを尋ねていただくと、音声とMAP表示で売り場をご案内します。広い店内でも目的地までストレスなくたどり着けるようサポートします。

ポケットレジ

レジに並ぶことなく、アプリひとつでお買い物が完結するサービスです。カインズアプリに支払いカードを登録し、ご自身で商品をスキャンしておくと、お買い物の終わりにゲートを通過するだけで決済が完了します。

デジタルオーダーコーナー

店頭に12台、そのほか各コーナーに7台設置された電子カタログから、欲しい商品を検索することが可能です。店舗にはない商品も見つけることができ、注文も可能です。

CAINZ PickUp Locker

カインズアプリやオンラインショップから商品の注文、取り置きができる「CAINZ PickUp」の専用ロッカーを店内外に設置。営業中はもちろん、営業時間外でも事前決済が完了していればお受け取りが可能です。

お客様の「実際に商品を見てから購入したい」「他の商品も買いたいのでまとめて会計したい」などのニーズを最優先に、「取り置き」を重視したサービスを提供します。

発見と体験にあふれたワクワクする売り場と充実した専門サービス

カインズ 吉川美南店では、日用品、ペット用品、インテリア、グリーンなど約7万7000点を取り揃え、展示見本や試用品を豊富にご用意。触感やサイズ感、香りなど、リアル店舗ならではの体験をご提供します。

さらに、ペットとのくらしを楽しく、安心して過ごせるよう各種サービスをすべて兼ね揃えたペットコーナーや、電動自転車からクロスバイクまで幅広い商品ラインアップと修理サービスを備えたサイクルコーナーなど、ライフスタイルに寄り添う専門サービスも充実しています。

ポイント１.＜観葉植物を中心としたグリーンと、アクアが融合した「自然と共にあるくらし」をテーマにした売り場＞

水と緑の融合が織りなす癒しの空間を演出。その場にいるだけでインスピレーションが溢れてくる、そんな驚きと発見を得られます。

珍しい植物もラインアップ

各種グリーンに合う鉢や器を提案大人も楽しめるアクアリウム

ポイント２.＜使用シーンや商品の香りなどをより具体的にイメージできる各売り場＞

リアル店舗ならではの、豊富な展示見本やお試しができるコーナーが充実。お部屋の雰囲気や理想とするくらしにあわせて、納得のいくまでお選びいただけます。

また、修理相談ができるサイクルコーナーや気軽に専門スタッフに相談ができるリフォームコーナーなど、専門コーナーも充実。日々のくらしをより楽しくより豊かにするサポートをします。

光の加減、お部屋へのフィット感を試せるカーテン売り場使用感や、大きさを納得いくまで試せるインテリア売り場

香りを試せる噴射式装置が付いた柔軟剤売り場豊富な展示と修理スペースを兼ね備えたサイクルコーナー実際の施工イメージを確認できるリフォームコーナー人気のオリジナル商品を多数展示した家庭用品売り場

ポイント３.＜ペットとのくらしをより楽しく、安心して過ごせるようサービスをフルラインナップ＞

社会性を学べる「ようちえん」から、一緒に楽しむ「フォトスタジオ」、そして、毎日のケアをサポートする「トリミングサロン」まで、飼い主とペット、双方の想いに寄り添い、ペットとのくらしを一気通貫でサポートします。

地域とつながる、安心と楽しさがある公園のような空間づくり

その子にあった提案を行う「トリミングサロン」プロによる本格撮影が楽しめる「フォトスタジオ」しつけと社会性を学べる「いぬのようちえん」

吉川美南駅東口から店舗入り口までの道沿いには、地域の皆さまが集い、くつろげる憩いの空間「くみまちひろば よしかわ」が広がっています。カインズアプリで簡単に予約・入場できる便利な「スマートドックラン」を設置し、愛犬との時間を楽しく過ごせるほか、店内で焼き上げるマフィンが人気のカフェ「CAFE BRICCO」も併設。お買い物がなくてもつい立ち寄りたくなる空間を創出します。また、ひろば内には、平時は休憩用ベンチに、災害時には炊き出しが可能な「かまどベンチ」をカインズで初めて設置。地域と連携した防災拠点の役割も担います。

地域とつながる新しい取り組み

緑あふれる心地よいくつろぎの場「くみまちひろばよしかわ」カインズアプリで簡単に予約・入場できる便利な「スマートドックラン」癒しとくつろぎの空間「CAFE BRICCO」

カインズは、店舗を地域とつながるハブとして、地域やくらしが抱える様々な課題やニーズに向き合い取り組みを進めています。カインズ 吉川美南店では、居心地よい店舗空間の実現や防災拠点としての機能、地域交流の活性化、地産地消など、地域のくらしに寄り添う様々な機能や工夫を施しています。さらに、吉川市とカインズは、12月9日（火）に「包括連携協定」を締結。カインズ 吉川美南店を起点に、環境、防災・災害対応、地域産業振興、教育・子育て、安全・安心など幅広い領域で吉川市と共創・連携し、地域の活性化と発展に貢献していきます。

URL：https://www.cainz.co.jp/news/14863/

くみまちコミュニティスペース

店舗の中2階に設置された「くみまちコミュニティスペース」は、地域の皆さまが気軽に立ち寄れ、開放感あふれる「オープン」な空間と、遮音性・遮蔽性を備えた「クローズド」な空間を併せ持ち、地域住民の多様な活動ニーズに応える地域コミュニティの活動拠点を目指して創られました。今後は、平時には公民館のような役割を担い、災害時には一時的な帰宅困難者の受け入れ場所としての活用も視野に入れ、吉川市との共創による利用を進めていく予定です。

オープン時には、地域の皆さまが制作した絵画を展示します。

くみまちマルシェ

「くみまちマルシェ」は、地元の農業生産者が育てた新鮮な採れたて野菜を販売するマーケットです。形はふぞろいながらも味は確かな旬の野菜や、知られざる地域のおいしい特産品など、多彩な商品を取り揃えています。カインズ 吉川美南店では野菜のほかに、吉川市産のお米（吉川のしずく）を玄米で販売します。

環境に配慮した店舗設計

カインズ 吉川美南店は、省エネルギー化の工夫（照明のLED化など）と再生可能エネルギーの導入を組み合わせて、店舗の合計エネルギー使用量を通常の建物に比べて64%まで大幅に削減し、ZEB Ready認証を取得しています。屋上には太陽光パネルを設置し、店舗で使用する電気の約10%を創出。残り約90%の電気も再生可能エネルギーを使用することでCO2排出実質ゼロ店舗（CO2フリー店舗）を実現。さらに、店舗屋上の一部に植栽を設置した屋上緑化や再生材を使用し、低温で製造された低炭素アスファルト材を使用した駐車場など、持続可能な店舗づくりの取り組みを進めています。

カインズはこれからも、メンバーのKindnessと最新テクノロジーによる快適な買い物体験、そして価値ある商品を毎日お値打ち価格で届けることを通じて、お客様一人ひとりのくらし、そして地域のくらしをもっと楽しく、もっと豊かにしてまいります。

＜ご参照＞

第3創業期に育んできた施策を盛り込み次世代のカインズづくりがスタート カインズ 吉川美南店 2025年冬オープン

URL：https://www.cainz.co.jp/news/14042/

第3創業期に育んできた施策を結集した次世代型店舗カインズ 吉川美南店 12月11日(木)いよいよグランドオープン！～発見と体験にあふれた、くらしの庭へ。～

URL：https://www.cainz.co.jp/news/14730/

＜店舗概要＞

＜カインズについて＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/8255/table/583_1_d11f0167ba274aa42dc29b514668ff2d.jpg?v=202512090527 ]

株式会社カインズは、29 都道府県下に263店舗※を展開するホームセンターチェーンで、「くらし DIY」をブランドコンセプトに、くらしを豊かにする価値ある商品・サービスを開発し、お値打ち価格で毎日提供します。また、買い物がなくてもつい立ち寄ってしまいたくなる、居心地の良いワクワクする店舗空間で、メンバーのKindness（親切心）と最新のテクノロジーを通じて買い物がしやすく、楽しくなるサービスを提供します。そして、お客様一人ひとりの、ご家族の、そして地域の日常を楽しく豊かなものとし、お客様とのプロミスである「くらしに、ららら。」をお届けします。

＜株式会社カインズ 概要＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/8255/table/583_2_dcdbb1d7a58d493270bedc82353cf3cf.jpg?v=202512090527 ]

※カインズ 吉川美南店を含みます。