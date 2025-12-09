【2025年12/14（日）緊急開催！】有隣堂藤沢店にて「小さな絶滅展」presents 木村由莉先生トークショーを開催
2025年12月14日（日）14時～、有隣堂藤沢店にて、国立科学博物館の木村由莉先生によるトークショー＆サイン会を開催いたします。
木村由莉先生は現在国立科学博物館で開催中の特別展「大絶滅展ー生命史のビッグファイブ」（主催：国立科学博物館、NHK、NHKプロモーション、読売新聞社）で監修を務められ、2022年には「化石ハンター展 ～ゴビ砂漠の恐竜とヒマラヤの超大型獣～」の総合監修も務めています。
また、かつて連載していた毎日小学生新聞やYouTube「かはくチャンネル（地学研究部木村由莉)」のコーナーなど、特に子どもたちに古生物のおもしろさを伝える活動をされています。
今回のイベントはサイン会に加え、木村由莉先生に直接質問できます。国立科学博物館の研究主幹とお話しできる貴重な機会ですので、ぜひ皆さまの参加をお待ちしています。
□イベント概要
有隣堂藤沢店で開催中の「小さな絶滅展」は国立科学博物館で開催中の特別展「大絶滅展―生命史のビッグファイブ」と同時期に、地球上で過去5回発生したとされる大規模な生命絶滅の歴史を、書籍・資料・立体展示を通して紹介しています。
●開催日時
2025年12月14日（日）
13:00～14:00 トーク
14:00～15：00 サイン会 ＆ 木村先生への質問タイム
●場所
名店ビル6F「Bホール」
※有隣堂 藤沢店のビルの6Fです。
●参加要件
対象書籍『だいたいヒトがやらかしました 絶滅生物事典』ご購入
もしくは
「小さな絶滅展」の雑貨1,760円(税込)以上お買上
※藤沢店でお買上げいただいたレシートをご提示ください。
●定員
先着20名
●ご参加の流れ
１．開催時間までに、
・対象書籍『だいたいヒトがやらかしました 絶滅生物事典』
・「小さな絶滅展」の雑貨 1,760円(税込)以上
上記いずれかをご購入ください
対象書籍
『だいたいヒトがやらかしました 絶滅生物事典』
かつてこの地球上に生息していたにもかかわらず、 わけあって悲しくも絶滅してしまった生物たちを、 オールカラーによる美しいイラストで紹介、 豊富な説明文とともに、楽しく解説。
監：木村由莉
絵と漫画：ウラケン・ボルボックス
文：山崎 実香
定価：1,600円＋税
判型：四六判
ページ数：159ページ
ISBN：9784576251158
発売日：2025年10月29日
２．ご購入時のレシートを保管してください。
３．開催当日は、購入時のレシートを持ち、イベント開催時刻までに名店ビル6F「Bホール」へお越しください。
※サインをご希望の方は、対象書籍もご持参ください。
□登壇者プロフィール
木村 由莉（キムラ ユリ）
国立科学博物館 生命史研究部 進化古生物研究グループ 研究主幹。
早稲田大学教育学部卒業、米国サザンメソジスト大学 地球科学科で博士号取得。
専門は陸棲哺乳類化石。特にネズミやリスなどの、齧歯類（げっしるい）の進化と生態を研究。
2011年に内モンゴルにて新種のオナガネズミ属の化石を発見、「Sicista primus」と命名。
本属は最古の化石が約800万年前のものとされていたため、約1700万年前の地層から本種が発見されたことにより、その生存期間が大きく伸びることとなった。
スミソニアン国立自然史博物館の研究員を経て、2015年から国立科学博物館に所属。
絵本から一般書まで、古生物本の監修多数。
YouTubeでの活動も行っており、国立科学博物館の運営する「かはくチャンネル」に多数出演。
木村先生は、『だいたいヒトがやらかしました 絶滅生物事典』（二見書房）を監修しています。
□関連HP
有隣堂藤沢店 HP：https://www.yurindo.co.jp/topics/30514/