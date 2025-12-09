Komlock lab、CAC・TECHFUNDらと「通貨」のアップデートをテーマとした「Stablecoin(JPYC) Innovation Challenge 2025」を開催

Komlock lab株式会社

Komlock lab株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：布目 雅登、以下「Komlock lab」）は、株式会社シーエーシー（本社：東京都中央区、代表取締役社長：佐別當宏友、以下「CAC」）、株式会社TECHFUND（所在地：東京都渋谷区、共同創業者：松山 雄太、川原 ぴいすけ、以下「TECHFUND」）と共同で、アイディアソン「Stablecoin(JPYC) Innovation Challenge 2025」を、2025年12月9日（火）より開催いたします。

本イベントは、ステーブルコインを活用し、既存産業が抱える具体的なビジネス課題を解決する「社会実装型のソリューション」を創出・発掘することを目的としています。

開催の背景：ブロックチェーンを「実験」から「実業」へ

2023年の改正資金決済法施行以降、日本国内におけるステーブルコインの法整備が進み、国内初の円建てステーブルコイン「JPYC」の発行など、いよいよ実ビジネスへの導入フェーズが到来しようとしています。

そこで、エンタープライズ領域でのブロックチェーン開発に強みを持つKomlock lab、創業約60年の歴史を持ち2016年よりブロックチェーン事業を展開してきた独立系SIerのCAC、そしてWeb3領域においてもセキュリティ監査とスタートアップ支援に多くの実績を持つTECHFUNDの3社が結集。 「技術」と「産業知見」を掛け合わせ、単なる実証実験に留まらない、ビジネスとして持続可能なユースケースを生み出すためのアイディアソンを企画いたしました。

本イベントの特徴

開催概要

- 業界の垣根を超えたテーマ設定「EC」「不動産」「物流」「経理」など、既存産業の具体的な「不便（Pain）」を解決するアイディアを募集します。ブロックチェーン技術の新規性だけでなく、ビジネスとしての「実現可能性（Feasibility）」と「社会的インパクト」を最重要視して審査を行います。- スタートアップ × 大手SIer × アクセラレーターによる多角的な審査体制Komlock lab、CAC、TECHFUNDという異なる強みを持つ3社が、それぞれの視点から厳正に審査。 受賞チームは、単なるアイディアの優劣だけでなく、「プロフェッショナルが認めた実用的なソリューション」としての高い信用を獲得でき、その後の事業展開や提携における強力な武器となります。- 賞金総額60万円以上、協賛企業参画により増額中現在の確定賞金額は60万円相当ですが、趣旨に賛同する協賛企業の参画により期間中に増額されます。 グランプリの他、Best Corporate Team Award、各種Sponsor Awardsなど複数の賞をご用意する予定となっております- 事前ワークショップで知識をインプット12月中に主催企業によるワークショップを複数回開催。ステーブルコインの基礎知識、最新トレンド、既存産業への応用事例などをインプットし、アイディア創出をサポートします。- イベント公式サイト：https://luma.com/pzd68rs8- イベント名: Stablecoin(JPYC) Innovation Challenge 2025- 開催期間: 2025年12月9日(火) ～ 2026年1月23日(金)- 募集期間: 2025年12月9日(火) ～ 2026年1月7日(水) 17:59- 開催形式: 2026年1月23日(金)の最終ピッチは都内会場でのハイブリッド開催を検討中- 参加対象: 個人・チーム（企業・学校・有志）問わず、どなたでもエントリー可能です。エンジニア、ビジネスパーソン、学生（個人・チーム不問）- 参加費: 無料

各賞の構成（予定）

- Grand Prix（グランプリ）- Best Corporate Team Award（企業賞）企業・部署単位で参加されたチームの中で、最もビジネス実装の確度が高い提案を表彰します。- Sponsor Awards（スポンサー賞）

審査員（一部抜粋）

- 岡部 典孝 氏（JPYC株式会社 代表取締役）2025年10月より日本初となる日本円建ステーブルコイン「JPYC」を発行開始。

※その他、大手事業会社や業界有識者が審査員として参画予定です。

会社概要

Komlock lab株式会社について

- 所在地：東京都渋谷区神宮前六丁目23番4号 桑野ビル2階- 資本金： 14,187,500円（資本準備金含む）- 代表取締役： 布目雅登- 会社紹介： 「ブロックチェーン×AI Agent」が実現する、自律的な新しい経済圏の創出を目指すWeb3開発組織です。2018年からブロックチェーンサービスの開発・運営を手掛けてきたCryptoGames社のエンタープライズ部門を分社化し2024年に設立。25以上の多様なプロジェクトで培われた豊富な技術と知見を基に、未来の基盤となるテクノロジーを社会に実装します。- コーポレートサイト： https://komlock-lab.com/- お問合せ先： info@komlock-lab.com

株式会社シーエーシー（CAC）について

- 所在地：東京都中央区日本橋箱崎町24番1号- 資本金：4億円（東証プライム上場 株式会社CAC Holdingsの100%子会社）- 代表者：代表取締役社長 佐別當宏友- 会社紹介：1966年創業、約60年の歴史を持つ日本初の独立系SIerです。金融・医薬・産業など多様な業界でIT・DXを活用した課題解決に貢献。2016年よりブロックチェーン事業を展開し、Enterpriseブロックチェーンの実運用システム開発に加え、Avalanche・Solana・SuiといったPublicブロックチェーンの技術選定・実装にも積極的に取り組んでいます。- コーポレートサイト：https://www.cac.co.jp/株式会社TECHFUNDについて- 所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷3－4－24-202- 資本金：1億2000万円- 創業者：松山 雄太、川原 ぴいすけ- 会社紹介：「Everyday, everywhere, the eve of the revolution.」をビジョンに掲げるテクノロジーアクセラレーターです。AIエージェントと専門家チームを融合したセキュリティ監査サービス「Hi AUDIT」を運営し、Web3領域では国内有数の実績を誇ります。JPYC、NEAR Protocol、OASYS、SBIグループなどのセキュリティ監査を支援し、包括的なリスク軽減を提供しています。- コーポレートサイト：https://techfund.jp/