StreamFab、ブラックフライデーセールが最終段階へ-オールインワン21,830円OFF!
動画ダウンロードソフト「StreamFab（ストリームファブ）」が実施中のブラックフライデーセールが、12月11日に終了する。今回のキャンペーンは今年最大規模で、主力製品「StreamFab オールインワン（無期限版）」が21,830円割引の40,520円（税込）で提供されているほか、正式リリースされた最新バージョン「StreamFab 7」への無料アップグレードも含まれる。
StreamFab 7 の公開によりソフトウェアの性能が大幅に向上したことから、「終了前に購入したい」というユーザーが増加しているという。
ラックフライデー特典：ラストチャンス（12月11日まで）
対象
StreamFab オールインワン（無期限版）
提供価格
● 通常価格：62,350円
● セール価格：40,520円（税込）
● 割引額：21,830円OFF
期間限定の無料特典
● StreamFab 7 無料アップグレード（正式リリース済み）
● 5PCライセンス
● Amazonギフトカード 3,500円
● Roku ストリーミングスティック（抽選100名）
※ すべての特典および割引は 12月11日で終了。
StreamFab オールインワン：概要と特徴
59製品をまとめて使用できる「59-in-1構成」を採用し、幅広いニーズのユーザーに利用されている。
主な機能
● 最大8K画質での動画保存
● 字幕・音声の選択保存に対応
● 広告スキップ機能を搭載
● MP4/MKV形式に出力
● オフライン再生対応
対応サービス例
Amazonプライムビデオ / Netflix / Disney+ / YouTube / Hulu / U-NEXT / ABEMA / TVer / dアニメストア / FANZA / WOWOW / Plex など
StreamFab 7正式リリースによる価値向上
最新版「StreamFab 7」の登場により、以下の大幅な機能強化が行われた。
● アップデート内容
● UI全面再設計：操作性・応答性が向上
● 対応サービスを35→約60に拡大
● 4K HDR、Dolby Vision、Dolby Atmos対応で高品質化
● ダウンロード速度が最大50％向上
● 特典映像・メイキングなどエクストラコンテンツ対応
こうした強化により、オールインワンの将来性および利便性が向上し、ブラックフライデー期間中の購入は特に高い投資価値を持つとされている。
セール終了まで残りわずか
ブラックフライデーセールは 12月11日で終了。
● セールページ：https://streamfab.jp/promotion.htm
● 購入・製品一覧：https://streamfab.jp/streamfab.htm
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336531&id=bodyimage1】
配信元企業：日進斗金合同会社
