新幹線・空港からのアクセス抜群！ 東北周遊の新たな玄関口「福島郡山駅前C.R.C.」がオープン キャンピングカーに乗り換えて旅に出よう！
国内レンタルキャンピングカー大手「ジャパンキャンピングカーレンタルセンター（以下 JAPAN C.R.C.）「https://japan-crc.com/」を運営するキャンピングカー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：頼定 誠）は、2025年12月９日、「福島郡山駅前キャンピングカーレンタルセンター（以下、郡山駅前C.R.C.）https://japan-crc.com/fukushima_koriyamaekimae」をオープンしたことをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336525&id=bodyimage1】
郡山駅前C.R.C. 福島郡山駅前営業所
（スーパーオートバックス・郡山南 内に併設）
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■□ 郡山駅前C.R.C.開設の背景 □■
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
郡山駅前C.R.C.は、福島県内で2拠点目となるキャンピングカーレンタル拠点として開設されました。
郡山は裏磐梯の美しい湖畔、会津若松の歴史情緒あふれる街並み、猪苗代の雄大な景色など、福島を代表する自然と観光地が近接しており、旅行の拠点として高い利便性を持つ地域です。
さらに、郡山駅は新幹線が停車するターミナル駅であり、増加するインバウンド旅行客が東北エリアに向かう際の出発地としての需要が高まっていることも、拠点開設の背景となりました。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■□郡山駅前C.R.C.の3つの特徴 □■
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1. 新幹線・空港からの「無料送迎」でアクセスをシームレスに
当営業所は「JR郡山駅前」「JR安積永盛駅」「福島空港」からの無料送迎に対応しています。新幹線や飛行機で現地まで移動し、そこからキャンピングカーに乗り換えるという、移動と宿泊を一体化した自由な旅をスムーズに提供します。
2. 運転しやすいハイエース「リ・ラックス」を導入
取り扱い車種は、普通免許で運転可能で取り回しの良いハイエースベースの「リ・ラックス」。初めてキャンピングカーを利用する方でも安心のサイズ感でありながら、車内には広めのベッドスペース、小型キッチン、冷蔵庫、収納スペースを完備。ペット同乗可能な車両も用意しており、家族全員での旅行に対応します。
レンタル利用料金は平日24時間30,800円（税込）～。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336525&id=bodyimage1】
