極低温ポンプ市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年11月27に「極低温ポンプ市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。極低温ポンプに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
極低温ポンプ市場の概要
極低温ポンプ市場に関する当社の調査レポートによると、極低温ポンプ市場規模は 2035 年に約 40.3億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 極低温ポンプ市場規模は約 12.3億米ドルとなっています。極低温ポンプに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 12.7% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、極低温ポンプ市場シェアの拡大は、政府支援による宇宙探査および宇宙空間での極低温推進剤プログラムによるもので、これらのプログラムが深宇宙および軌道上燃料補給の需要を牽引しています。当社の分析によると、主要な国の宇宙機関は、長期探査ミッション、極低温貯蔵庫、宇宙空間での燃料補給を可能にするために、極低温流体管理（CFM）技術に投資しています。例えば、NASAの極低温流体管理ポートフォリオは、飛行可能な極低温輸送を開発するための成熟したプログラムを示しています。さらに、ESAは極低温上段ロケットおよび宇宙空間輸送システムに焦点を当てた熱工学プログラムとワークショップを実施しています。したがって、飛行実証プログラムと政府の研究開発は、より多くの調達機会につながり、予測期間中、市場の成長軌道が安定的に維持されることが期待されます。
極低温ポンプに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/cryogenic-pump-market/86579
極低温ポンプに関する市場調査では、低炭素輸送の規制強化と代替燃料インフラ構築への投資増加により、市場シェアが拡大することが明らかになりました。これらのトレンドが相まって、燃料供給および港湾極低温システムの需要が拡大すると見込まれます。
港湾燃料インフラの要件は、世界の海事規制およびEUの規制枠組みによって形成されます。例えば、国際海事機関（IMO）は代替燃料とLNG燃料供給の基準を継続的に設定しており、EUの代替燃料インフラ規制は代替燃料に関する目標と国家インフラ義務を実施しています。したがって、これらの規制は、主要な貿易拠点における燃料供給ターミナル、陸上貯蔵施設、港湾燃料補給ステーションの義務的な展開スケジュールを継続的に作成すると予想されます。
しかし、可燃性の高い極低温流体を扱うポンプには厳格な防爆認証が求められ、時間がかかり、新規および中小規模のメーカーの市場参入を制限するなどの要因が、今後数年間の市場成長を抑制すると予想されます。
極低温ポンプ市場セグメンテーションの傾向分析
極低温ポンプ市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、極低温ポンプの市場調査は、アプリケーション別、ポンプタイプ別、エンドユーザー産業別と地域別に分割されています。
