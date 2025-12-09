「JAPAN BUILD TOKYO -建築・土木・不動産の先端技術展-」に出展

古野電気株式会社

古野電気株式会社（本社：兵庫県西宮市、代表取締役社長執行役員：古野幸男、以下、当社）は、2025年12月10日（水）～12日（金）に東京ビッグサイト（東京都江東区）で開催される「JAPAN BUILD TOKYO -建築・土木・不動産の先端技術展-」に出展し、建設現場のDXを支えるネットワークソリューションや、安全安心な現場づくりに貢献するシステムを紹介します。

本展示会は、建築・土木・不動産業界の課題を解決する最新の製品が一堂に出展される日本最大級の専門展示会です。当社ブースでは、様々な建設現場で対応可能なWi-Fi環境を構築する「ゼンゲンバLANシリーズ」や「建築現場向けスターリンクMini」などのネットワークソリューションを出展します。さらに、安全安心な現場を実現するための無線放送システム「無線メッシュネットスピーカー」に加えて、当社のコア技術である超音波技術や高精度測位技術（GNSS）を活用した応用展開についても紹介します。

展示内容

ネットワークソリューション

・ゼンゲンバLANシリーズ（屋外現場向け、長距離現場向けアクセスポイント）

・スターリンク屋外用キット

・建築現場向けスターリンクMini

無線放送システム

・無線メッシュネットワークスピーカー

その他（当社コア技術の応用）

・超音波技術

深浅測量・構造体検査への応用

・高精度測位技術（GNSS）

重機・ドローン遠隔操縦への応用

・IoTセンシング技術

作業員の位置把握および現場のリモートモニタリングへの応用

展示会概要

建築現場向けスターリンクMini

名称：「JAPAN BUILD TOKYO -建築・土木・不動産の先端技術展-」

公式サイト：https://www.japan-build.jp/tokyo/ja-jp.html

会期：2025年12月10日（水）～12日（金）

会場：東京ビッグサイト（東京都江東区有明3-11-11）

出展ブース：南4ホール 57-30（建設DX展内）

本件に関するお問い合わせ

- 建設現場向けWi-Fiシステムhttps://www.furuno.com/special/jp/waveguidelan/- 建設現場向けリモートモニタリングhttps://www.furuno.com/special/jp/remote_monitoring/

https://www.furuno.co.jp/contact/cnt_contech.html

古野電気株式会社

1948年に世界で初めて魚群探知機の実用化に成功して以来、舶用電子機器分野においてその独自の超音波技術と電子技術をもとに数々の世界初・日本初の商品を提供し続けてきました。そして今日、世界90か国以上での販売体制を確立し、世界規模の舶用電子機器総合メーカーとしての確固たる地位とブランドを築いてきました。

古野電気株式会社 研究開発棟「SOUTH WING」

本社：兵庫県西宮市

設立：1951年 （昭和26年）

事業：船舶用電子機器および産業用電子機器等の製造・販売

資本金：7,534 百万円

従業員（連結）：3,368 名

売上高（連結）：126,953 百万円

代表者：古野 幸男

上場取引所：東京証券取引所 プライム市場