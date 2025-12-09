ゲットワークス、コンテナ型データセンターへBAC製の密閉式大型冷却塔「FXV3」を国内初導入。3MW規模の水冷サーバーを冷却可能にし、国内の水冷サーバー導入基盤の拡充へ。

株式会社ゲットワークス

コンテナ型データセンター事業を手掛ける株式会社ゲットワークス（本社：東京都千代田区、代表取締役：中澤 秀則、以下「ゲットワークス」）は、BALTIMORE AIRCOIL社製の密閉式冷却塔を日本ビー・エー・シー株式会社（本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：平石忠孝、以下「日本ビー・エー・シー」）から購入し、新潟県湯沢町にて株式会社GXテクノロジー（本社：新潟県湯沢町、代表取締役：瀧澤 泰三、以下「GXテクノロジー」）と共同で運営するコンテナ型データセンター「湯沢GXデータセンター」にて稼働・検証を開始しました。

生成AIサービスが広く普及し、人々の暮らしの中でその必要性は飛躍的に高まっています。これらのサービスの基盤となるGPUサーバーの発熱量は、現在多くのデータセンターが採用する空冷方式では冷却することが難しく、水冷GPUサーバーの稼働対応はデータセンターにとって必須となっています。未だ国内が遅れを取っている水冷GPUサーバーの稼働環拡充のため、この度ゲットワークスでは大型の密閉式冷却塔を採用し、国内の水冷インフラ拡充を目指します。

今回ゲットワークスが導入したBALTIMORE AIRCOIL社製の密閉式冷却塔「FXV3」は、1分間あたり4,000L以上の循環水をΔt10℃で冷却することができ、国内データセンターに設置された冷却塔の中では最大規模の3MWという冷却能力を有します。

密閉式冷却塔は、サーバーから熱を受け取り温度が上昇した循環水に対して外気と散布水による気化熱を与え、その熱を奪うことで冷却能力を産み出します。この散布水は気化により消耗されますが、ゲットワークスではここに豊富な井戸水を活用することで大幅にコストを削減します。

また、冷涼な気候である新潟県湯沢町での稼働においては、外気温により散布水自体の量を調整することで水使用量を削減し、資源保護にも貢献。高負荷なサーバーを稼働しつつ、グリーンデータセンターを目指します。

今回の稼働検証後、現在開発を進める全国のコンテナ型データセンターへの導入も計画しており、国内での水冷GPUサーバー稼働実績を増やし、AI・IT基盤の拡充に貢献いたします。

【導入設置時の様子】

【株式会社ゲットワークスについて】 https://www.getworks.co.jp/

当社コンテナ型データセンターは2013年に1台目を発表後、多種多様の実証実験を行いながら発展を続けてまいりました。単にコンテナでのデータセンターの構築だけではなく、省エネ・再生可能エネルギーの活用をテーマとして各自治体と協力の上、様々な再エネ（雪、水、外気）活用に取り組んでおります。

設置場所の環境（気候、電力等）や、お客様のニーズに対応した様々なタイプの構築を続け、2025年9月末時点において、300台（20ft：265台、40ft：20台）の構築実績がございます。大手企業様、電力系企業様、病院様など要件の厳しいお客様への納入実績もございます。設置場所の選定から、各種工事（土木、電力、通信）や申請業務まで対応可能です。各種補助金や助成金にも対応しており、近年活用されるお客様が増えてきております。

また、AIや高速演算のニーズ増によりサーバー3,000台以上、GPU1万枚以上の設置・運用実績がございます。完全自社設計・国内生産により短納期・コストダウンを実現しており、お申し込みから最短10日で納品・稼働が可能です。

会社名：株式会社ゲットワークス

設 立：2002年8月

資本金：6,010万円

本 社：東京都千代田区神田神保町3-25 住友神保町ビル8F

代表者：代表取締役 中澤 秀則

【株式会社GXテクノロジーについて】 https://www.gxtec.co.jp/

当社は再生可能エネルギー100%のデータセンター運営を目指した取り組みを行っております。バイオマス発電、太陽光発電をはじめ、外気冷却、水冷却など多種のエネルギーを活用しております。

会社名：株式会社GXテクノロジー

設 立：2023年9月

資本金：1,000万円

本 社：新潟県南魚沼郡湯沢町土樽233-1

代表者：代表取締役 瀧澤 泰三

【日本ビー・エー・シー株式会社について】 https://bacj.co.jp

BALTIMORE AIRCOIL社は1938年の設立以来、蒸発式冷却装置（開放式冷却塔、密閉式冷却塔、蒸発式凝縮器）、氷蓄熱装置の専門メーカーとして長年の実績と高い技術力を誇る業界トップの国際企業であります。

日本ビー・エー・シー株式会社は、BALTIMORE AIRCOIL COMPANY,INC.（本社：米国メリーランド州）と新晃工業株式会社（本社：大阪市）の共同出資により設立され製造、販売、設置、整備を提供しています。

会社名：日本ビー・エー・シー株式会社

設 立：1976年12月

資本金：3憶円

本 社：東京都世田谷区新町2丁目27番4号

代表者：代表取締役社長 平石 忠孝