「レオス・カラックス×H.P.FRANCE」映画『ポンヌフの恋人』4Kレストア公開を記念し、タイアップキャンペーンを実施。

アッシュ・ペー・フランス株式会社

アッシュ・ペー・フランス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：富高健一郎）が展開するインポートジュエリーのセレクトショップ「アッシュ・ペー・フランス ビジュー 丸の内店」では、フランス映画界の鬼才・レオス・カラックス監督作『ポンヌフの恋人』（1991）の4Kレストア版公開を記念し、特別展示を2025年12月13日（土）～2026年1月9日（金）に開催いたします。

期間中は、丸の内店にてお買い物いただいたお客様を対象に、先着で映画割引チケットをプレゼント。また、12月10日（水）よりアッシュ・ペー・フランス公式Instagramにて、『ポンヌフの恋人』初公開時のデッドストックポスターが当たるキャンペーンも実施するなど、公開記念企画をあわせて展開いたします。

映画『ポンヌフの恋人』4Kレストア公開を記念した特別展示

アッシュ・ペー・フランス ビジュー 丸の内店のウィンドウおよび店内にて、レオス・カラックスが映し出すパリの夜景、花火、そして主人公ミシェル（ジュリエット・ビノシュ）とアレックス（ドニ・ラヴァン）の感情が交差する名シーンをパネルとして紹介。店内では、アッシュ・ペー・フランス ビジューがセレクトするファインジュエリーとともに、映画にインスパイアされたスタイリングを展開いたします。

■開催期間：

2025年12月13日（土）～2026年1月9日（金）

■開催場所：

アッシュ・ペー・フランス ビジュー 丸の内店

住所 東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング 1F

電話番号 03-3240-5791

営業時間 11:00～21:00（日曜・祝日 11:00～20:00）

タイアップキャンペーン開催

アッシュ・ペー・フランス ビジュー 丸の内店

1.ノベルティ企画：55,000円以上ご購入で「映画割引チケット」をプレゼント

展示開催を記念し、アッシュ・ペー・フランス ビジュー 丸の内店にて税込55,000円以上お買い上げいただいたお客様の中から先着で、ユーロスペース（渋谷）および立川シネマシティにてご利用いただける割引チケットをプレゼントいたします。

◼︎配布期間：2025年12月13日（土）～ ※無くなり次第終了

◼︎配布人数：先着60名様

◼︎内容：レオス・カラックス4作品（『ポンヌフの恋人』他）から、お好きな1作品を鑑賞の際、ご利用いただける割引チケットをプレゼント。（利用可能劇場：ユーロスペース／立川シネマシティ）

2.SNSキャンペーン：初公開時デッドストックポスターと映画招待チケットが当たる！

また、レオス・カラックス作映画公開とタイアップ企画を記念し、アッシュ・ペー・フランス公式Instagramにて特別キャンペーンを開催いたします。

映画『ポンヌフの恋人』初公開時版・デッドストックポスター

◼︎応募期間：12月10日（水）～12月16日（火）

◼︎当選発表：12月17日（水）・18日（木）

◼︎プレゼント：映画『ポンヌフの恋人』初公開時版・デッドストックポスター＋ユーロスペース限定招待券セット ※抽選5組10名様

◼︎応募方法：H.P.FRANCE公式Instagram（@hpfrance_official）をフォローし、指定投稿へコメント

※レオス・カラックス4作品（『ポンヌフの恋人』ほか）から、お好きな1作品を鑑賞の際ご利用いただけます。（利用可能劇場：ユーロスペース）

『ポンヌフの恋人』の4Kレストア版、2025年12月20日（土）よりユーロスペース、立川シネマシティほか全国ロードショー

ゴダールの再来と呼ばれ、フランスをはじめ日本でもカリスマ的人気を誇る唯一無二の映画監督レオス・カラックスの代表作『ポンヌフの恋人』は、1991年公開時に「フランス映画史に新たな傑作誕生」と称され、パリのみで26万人を動員するヒットを記録しました。日本では1992年、シネマライズ渋谷で27週にわたり上映され、映像の美しさと革新的な演出で熱狂的支持を獲得した名作です。

本作をはじめとするカラックスが手がけた複数の作品の4Kレストア版が、2025年12月20日から2026年2月にかけて連続公開されます。

監督：レオス・カラックス

撮影：ジャン＝イヴ・エスコフィエ

主演：ジュリエット・ビノシュ、ドニ・ラヴァン

1991年／フランス映画／カラー／125分／DCP／原題：Les Amants du Pont-Neuf

日本語字幕：松岡葉子 配給：ユーロスペース

公式サイト：https://carax4k.com/pontneuf/

アッシュ・ペー・フランスは1985年の設立以来、ファッションを中心にライフスタイル、アート、カフェ事業など生活と文化に関わるさまざまな事業を展開しています。全国に約30店舗のコンセプトショップ、自社のECサイトなどを展開中。日本はもちろん、パリ、ロンドン、ガリシア、NY、ベルリンなど世界中のクリエイティブな才能や個性との出会いを大切にし、それをエネルギーにビジネスを成長させています。

公式サイト: https://www.hpfrance.com/