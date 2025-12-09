クリスマスは乃木坂46と一緒に！　新センター矢田萌華表紙巻頭、小川彩グラビア！　AKB48正鋳真優、NMB48龍本弥生＆三鴨くるみ、松本日向、蓬莱舞ほか水着グラビアも充実！

株式会社ワン・パブリッシング

株式会社ワン・パブリッシング（東京都港区／取締役社長：松井謙介）は、「ボム1月号」（特別定価：1,480円（税込））を2025年12月9日（火）に発売しました。

【BOMB1月号の表紙は乃木坂46の矢田萌華】

★ボム1月号の表紙を飾るのは、40枚目シングル『ビリヤニ』を発売した乃木坂46から、初のWセンターを務める6期生の矢田萌華！ ボム初登場となるグラビアのテーマは、季節感たっぷりにクリスマス！ まずは冬っぽい真っ白なニットワンピ―スで、人生初のクリスマスツリーの飾り付けからスタート。制服に着替えては近くの神社で待ち合わせ、マフラー姿もお似合いです。続いては紫のノースリーブニットでクリスマスのお食事を、大きなケーキも1人でいただいちゃいます。最後は花柄ノースリーブのルームウェアでごろごろ、今年最後に最高の想い出づくりができました。誌面のQRコードから見られるグラビア撮影動画での、動いてしゃべる矢田萌華も必見。今年もやっぱり乃木坂で締めくくる一年でした。

【裏表紙は乃木坂46の小川彩】

★乃木坂46の5期生、小川彩のボム初ソログラビア。青空の広がる河川敷で、無邪気に振る舞うワンピース姿。純白のシャツと短パンで、コタツでみかんを手にくつろぐ自然体な姿。手を伸ばせば届きそうな距離感の近さに、誰もが恋してしまうこと確実です。裏表紙もお見逃しなく！

【綴じ込み付録】

両面ピンナップポスター

矢田萌華（乃木坂46）

【限定版の表紙はＡＫＢ48の正鋳真優】

★20周年を迎えたＡＫＢ48から、17期生の正鋳真優が水着グラビアで登場。黄色いビキニでエレキギターを手にしたりと楽しげな雰囲気。一転して青いチューブトップ水着では大人な表情も。もちろん髪はポニーテールにシュシュ、久しぶりにリップグロスも塗ってもらいました。新時代のビキニ女王、お見逃しなく！

★AKB48の20周年とアルバム『AKB48～studio recordings コレクション～AKB48 18th Stage 「ここからだ」』発売を記念して、「ここからだ」公演オープニングメンバーでもある小栗有以・下尾みう・永野芹佳・佐藤綺星・伊藤百花の5人が豪華登場！ クリスマスということでサンタ帽を被った5人が、20周年をテーマに語り尽くすスペシャルな座談会。

【限定版オリジナル綴じ込み付録】

両面ピンナップポスター

正鋳真優（AKB48）

小栗有以＆下尾みう＆永野芹佳＆佐藤綺星＆伊藤百花（AKB48）

【限定版の裏表紙はNMB48の龍本弥生＆三鴨くるみ】

★32ndシングル『青春のデッドライン』を発売したNMB48から、今作が初選抜の龍本弥生と、今回のグラビアが初水着披露となる三鴨くるみが、ペア水着グラビアで登場！ 初めて尽くしのおめでたい2人、フレッシュでグラビア映えするボディは誰もがハッピーになること確実です。誌面のQRコードから見られるグラビア動画も見て、さらにハッピーになってください！

★NMB48に加入したばかりの11期生メンバー11人を、どの雑誌よりも早く独占撮り下ろし。1期生から続く恒例となった大阪城前での全員集合撮影。ぜひ公演前にオリジナルアンケートも読み込んで、あなたの推しを見つけてください。人生初のチェキプレゼントは激レアアイテム必至です！

【そのほかのコンテンツ】

●HKT48卒業から3年半、念願のファースト写真集『ちょうどいい。』発売が目前に迫った松本日向の、ボム独占プレビューグラビア。撮影地のベトナムらしいアオザイ姿はもちろん、セクシーなランジェリー姿や泡風呂の入浴シーンまで惜しみなく披露。本人曰く「グラビア人生最大露出」に偽りなし！

●たわわボディと笑顔で、今年のグラビア界一番の注目株となった福井梨莉華。今回は黒ビキニでしっとり艶っぽさをアピール。こんな姿も悪くない。

●澄田綾乃が衝撃の写真集『幻愛』、それに続くデジタル限定写真集『純愛』以来となるボム登場。クリスマスをテーマに撮影した今回も、想像を超える衝撃のグラビアに仕上がっていて、あなたのセクシーの概念を上書きします。待ちに待ってた新商品の情報もお見逃しなく！

●10代最後の水着グラビアを披露してくれた蓬莱舞。少女と大人の狭間を揺れ動く、今しか見られないやわらかなグラビアを堪能してください。もちろん誌面連動のQRコードから見られるグラビア動画でも堪能できます。

●最新シングル『てか HAPPYのHAPPY！／私のラミンタッチオーネ（Lamentazione）』を発売したモーニング娘。’25。二十歳の成人トリオの岡村ほまれ・山崎愛生・櫻井梨央が、10代を振り返りながら成人式にまつわる秘話も公開してくれました。

●7thシングル『あれはフェアリー』を発売する僕が見たかった青空から、雲組オリジナルメンバーで現在は青空組で活動する岩本理瑚・須永心海・長谷川稀未の3人が登場。3人の意外な関係や、冬に関する話をたっぷりとご紹介。

●そのほか、本間日陽、畠中夢叶などインタビューも充実。

●よゐこ有野晋哉の長寿連載『超棚からボム餅』も絶好調！

【掲載アイドル】

矢田萌華（乃木坂46）

小川彩（乃木坂46）

正鋳真優（AKB48）

小栗有以＆下尾みう＆永野芹佳＆佐藤綺星＆伊藤百花（AKB48）

松本日向

龍本弥生＆三鴨くるみ（NMB48）

NMB48 11期生

福井梨莉華

澄田綾乃

蓬莱舞

モーニング娘。’25

僕が見たかった青空

本間日陽

畠中夢叶

