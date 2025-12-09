【フォーシーズンズホテル東京大手町】VIRTÙ（ヴェルテュ）オリジナルジャパニーズ ベルモットと、トニックウォーターを発表

フォーシーズンズ ジャパンコレクション

フォーシーズンズホテル東京大手町(https://www.fourseasons.com/jp/otemachi/)（所在地：東京都千代田区、総支配人ウデイ ラオ）が誇るデスティネーションバー、「VIRTÙ（ヴェルテュ）(https://www.fourseasons.com/jp/otemachi/dining/restaurants/virtu/)」では、日本のボタニカルとカクテル文化を讃え、日和株式会社と共同開発した日本産ベルモット3種とトニックウォーターを発表いたしました。

本シリーズは、ドライの「SÈCHE（セッシュ）」、ホワイトの「SHIRO（シロ）」、スイートの「AKA（アカ）」と3種のベルモットと、3種の和柑橘（ユズ、シークヮーサー、ジャバラ）や勝沼産甲州ぶどうエキスを独自ブレンドしたトニックウォーター「KARUI（カルイ）」の4品で構成されており、これらはVIRTÙが提供するシグネチャーカクテルと完璧に調和するように開発されました。

この当ホテルオリジナルのジャパニーズ ベルモットの完成を受けて、VIRTÙのヘッドバーテンダー、キース・モツィは、「ベルモットやトニックウォーターは我々のカクテルの基盤であり、VIRTÙ独自のカクテルに仕上げるためにこだわり、真の本物を追求してきました。東京という土地ならではの軽やかで豊かな表現、そして土地の香りを感じさせる一杯を形にできたことは、長い間の念願でもありましたので、大変嬉しく思います。」と述べています。

VIRTÙと日和株式会社との共同開発の様子を動画にてご覧いただけます。(英語版)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=G3tn_tUXgw0 ]

■ VIRTÙオリジナルジャパニーズ ベルモットと、トニックウォーターのご紹介

全てのシリーズは、日和株式会社のhiyoriワイナリーで作られている勝沼産甲州ワインや勝沼産メルロワインに浸漬された和洋のボタニカルをベースに勝沼産ブランデーをブレンドし、多様で個性的な味わいと繊細な職人技を味わっていただけます。

（画像左から SÈCHE、AKA, SHIRO）

・ SÈCHE/セッシュ（ドライ）：山梨県富士川町産の柚子と、縄文時代より日本の生薬として伝わるミカン科樹木のキハダ樹皮をブレンド。清々しい苦みを引き出した新感覚のベルモットです。ベースにはhiyoriの勝沼産甲州ワインが使われております。

・ AKA/アカ（スイート）：桜葉の繊細なフローラルノートと、日本産ヨモギの奥深さが調和したスイートベルモット。上質なボタニカルの香りが豊かに広がり、優雅で印象的な余韻をもたらします。ベースにはhiyoriの勝沼産メルロワインが使われております。

・ SHIRO/シロ（ホワイト）：勝沼産甲州ワインをベースに、国産キハダ蜂蜜の爽やかな甘みを加えて仕上げたベルモット。上品な蜜の甘さが、ボタニカルの繊細な風味と調和し、心地よい余韻を優雅に演出します。

春風とカルイ

・ KARUI/カルイ：三種の和柑橘（ユズ、シークヮーサー、ジャバラ）に勝沼産甲州ブドウエキスをブレンドさせ、爽やかさと奥深さを引き出したトニックウォーターです。

カルイは現在VIRTÙのシグネチャーカクテルのソメイヨシノ、ソメイヨシノ、 柚子凪、春風に使用されております。

またVIRTÙの味わいをご自宅でもお楽しみいただけるよう、オリジナルベルモットとトニックウォーターは、フォーシーズンズホテル東京大手町39階にございますTHE LOUNGEにてお買い求めいただけます。

日和株式会社は、2018年4月に創業した山梨県甲州市勝沼のワイナリー兼クラフト飲料メーカーです。代表・早坂茉李がロンドン留学中に体験したクラフト蒸溜所の隆盛をきっかけに、帰国後、ワイナリーおよびブランドの設立を決意しました。自社ワイナリーを拠点に、「hiyori ワイン」「hiyori ベルモット」「kizashi トニックウォーター 黄檗（キハダ）」など独自性の高い製品を展開しています。また、複数の外資系ラグジュアリーホテル向けにプライベートブランド飲料の製造も手がけています。 桜やキハダといった日本の自然素材を取り入れ、地域の林業・農業と連携しながら、現代的なクラフトマンシップと日本の感性を融合させたものづくりを行っています。売上の一部を国土緑化推進機構の「緑の募金」へ毎年寄付するなど、社会・環境の両面から持続可能な地域づくりに取り組み、日本のクラフト文化の魅力を次世代へ、そして世界へとつなげています。

■ VIRTÙについて

アールデコ調のインテリア、窓の外には煌めく東京の夜景

「世界のベストバー50」45位にランクインを果たしたフォーシーズンズホテル東京大手町39階に位置するバー VIRTÙ。「パリと東京が出会う」をコンセプトに、伝統と最先端が融合した空間で、フランスのヴィンテージスピリッツや希少なコニャックをベースに創作したオリジナルカクテルをご用意しています。VIRTÙとはフランス語で「美徳」、日本とフランスの美徳をテーマとした昔話に紐づいたシグネチャーカクテルにはフランスのクラシックなフレーバーに日本の素材と新しい技法を取り入れております。また、近年世界中で高い人気を誇るジャパニーズウィスキーも豊富に取り揃え、様々な用途でご利用頂けます。

受賞歴

フォーブス・トラベルガイド ホテル・スター・バー・アワード 2025

2025年「アジアのベストバー50」第18位

2025年「世界のベストバー50」第45位

Tatler Best Asia-Pacific: Best Service 2025

場所：フォーシーズンズホテル東京大手町39階

営業時間：

日～水曜日と祝日 17:00～24:00（ラストオーダー フード 23:00、ドリンク23:30）

木～土曜日 17:00～24:30（ラストオーダー フード 23:00、ドリンク24:00）

ウエブサイト：https://www.fourseasons.com/jp/otemachi/dining/restaurants/virtu/

お問合せ：03-6810-0655 （席の事前予約は承っておりません）

【フォーシーズンズホテル東京大手町について】

フォーシーズンズホテル東京大手町は、2020年9月に東京・大手町に開業したラグジュアリーホテル。地下鉄「大手町」に直結するOtemachi Oneタワーの最上6フロアに位置しています。2025年ミシュランガイドのホテル・旅館版にあたるミシュランキーで、2年連続最高峰レベル「3キー」、「コンデナスト・トラベラー 2025 リーダーズ ・チョイス・アワード」日本で1位、世界のべストホテル部門では14位の評価を頂きました。49平方メートル から283平方メートル の広さを誇る、スイート28室を含む全190室の客室は、東京のダイナミックなシティビューや皇居の緑を臨み、機能性と快適さを兼ね備えた空間です。最上階39階には、コンテンポラリーフレンチ「est」、ルーフトップテラスを備えるイタリア料理「PIGNETO」、パリと東京が出会うバー「VIRTÙ」、アフタヌーンティーをお楽しみいただける「THE LOUNGE」の4つのレストラン＆バー、トリートメントルーム、スイミングプール、フィットネスジムのある天空のサンクチュアリ「THE SPA」など充実した施設が集結しています。3階にはご宴会やウェディングに最適なボールルームやミーティングルームを備えております。

公式サイト https://www.fourseasons.com/jp/otemachi/