スペラファーマ、『第2回中性子構造生物学研究会』にて講演
スペラファーマ株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：岩城 慶太郎）の大阪研究センター製薬研究所の中井 啓陽が『第2回中性子構造生物学研究会』にて、「次世代結晶構造解析装置3D ED/MicroEDを医薬品開発分野へ如何に活用するか？」と題した講演を行います。
開催概要
イベント名：第2回中性子構造生物学研究会
開 催 日 時：2026年1月20日（火）13:00～16:40
開 催 形 式：ZOOMによるオンライン開催
主 催：J-PARC MLF利用者懇談会 生命物質分科会（構造生物学研究会）
総合科学研究機構（CROSS）
中性子産業利用推進協議会
趣 旨：「創薬と量子ビーム（Ｘ線、中性子、電子線）」と題し、医薬品開発に有効な
量子ビームを使った構造解析法に焦点をあてた研究会です。
詳 細：https://www.j-neutron.com/posts/activity69.html
お 申 込 み：以下のお申込みボタンからお申込み下さい。 ※締切：1月13日（火）
お申込み :
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=-iw_YD-GT06xMqp0bdxxEOp02GbhCINNk13sSx5eOKtUM1lIRjlTR0lJVk5aQ1BFTzFRWEdaRzZCWS4u&route=shorturl
講演概要
題 名：次世代結晶構造解析装置3D ED/MicroEDを医薬品開発分野へ如何に活用するか？
日 時：2026年1月20日（火）13:50～14:45
講 師：スペラネクサス株式会社 大阪研究センター 製薬研究所 中井 啓陽
【参考】
スペラファーマ株式会社 ニュースリリース(https://www.spera-pharma.co.jp/news/p12589/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=nsbrm2)
スペラファーマ株式会社 会社概要
会社名：スペラファーマ株式会社
所在地：大阪府大阪市淀川区十三本町二丁目17番85号
（武田薬品工業 大阪工場内）
代表者：代表取締役社長 岩城 慶太郎
設 立：2017年（平成29年）4月20日
U R L ：https://www.spera-pharma.co.jp/
事業内容：医薬品のCMC研究開発及び製造受託事業
【本件に関するお問い合わせ先】
スペラファーマ株式会社 お問い合わせフォーム
https://www.spera-pharma.co.jp/inquiry/