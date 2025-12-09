コンストラクション・マネジメントの第一人者・川原秀仁によるコラム『ブルーオーシャンの見つけ方』第5弾　「加速する建設業界の進化と、これからの社会構造を把握する」の連載がついに完結！

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社の建築分野の子会社 株式会社ALFA PMCは、代表取締役社長 川原秀仁によるコラムシリーズ『ブルーオーシャンの見つけ方』第5弾「加速する建設業界の進化と、これからの社会構造を把握する」の全6回を、同社Webサイト（https://alfapmc.jp/content/(https://alfapmc.jp/content/)）にて公開いたしました。





ALFA PMC代表・川原秀仁によるコラムシリーズ第5弾「TOPICS5 加速する建設業界の進化と、これからの社会構造を把握する」

本コラム『ブルーオーシャンの見つけ方』は、コンストラクション・マネジメント業界の黎明期から今もなお建築業界の最前線で走り続ける代表の川原秀仁が、業界業種を超えて社会の大変革期に起きる事象を縦横無尽に語るコラムシリーズです。急激に変化し続ける建築業界のトレンドや必要なノウハウ、今後の展望などを、実例を交えてさまざまな角度から伝え、これまで多くの読者から支持されてまいりました。第5弾「加速する建設業界の進化と、 これからの社会構造を把握する」は、現在何が変わろうとしていて今後の社会構造はどうなるかについて「インフラ」「インテグレート（統合する・一体化する）」「IT・DX」の3つのテーマから解き明かし、解説しております。建築・建設業界の課題を感じ、「時代の潮流をつかみ、建築・建設業界を変えていきたい」という強い意思をお持ちの皆さまにおすすめのコラムシリーズです。ぜひご一読ください。



▼【第1回】インフラ大変革（1） 桁違いのインフラ需要に向けて、着実に進む対応

https://alfapmc.jp/content/content5_01/



▼【第2回】インフラ大変革（2） 電力と直結するハード構想とビジネス

https://alfapmc.jp/content/content5_02/



▼【第3回】インテグレートの必要（1） 小新築へ移行する建設トレンド

https://alfapmc.jp/content/content5_03/



▼【第4回】インテグレートの必要（2） インフィルを軸にスケルトンやインフラを考える

https://alfapmc.jp/content/content5_04/



▼【第5回】建設業界のIT・DXと未来（1） BIM活用を支えるデータ基礎環境

https://alfapmc.jp/content/content5_05/



▼【第6回】建設業界のIT・DXと未来（2） どのように人財を揃えていくか

https://alfapmc.jp/content/content5_06/





▼そのほかのコラムシリーズはこちらからお読みいただけます

https://alfapmc.jp/content/





【本コラムに関するお問い合わせ】

株式会社ALFA PMC

コラム「ブルーオーシャンの見つけ方」担当

Email：kawahara-jyuku@hq.cri.co.jp

川原 秀仁（かわはら・ひでひと）

1960年 佐賀県唐津市生まれ。83年、日本大学理工学部建築学科卒業後、農用地開発公団に就職。国際協力事業団（JICA）などを経て、91年に山下設計へ。99年、山下PMCへ移籍。日立マクセル東京本社ビル・プロジェクト、武田薬品工業湘南研究所プロジェクト（国際CMコンクール準グランプリ受賞）などを担当。建設産業におけるプロジェクト推進・建築視点の在り方に大きな変革をもたらした。代表取締役社長、取締役会長を歴任し、2023年、株式会社ALFAPMCを設立。一級建築士、認定コンストラクション・マネジャー。認定ファシリティ・マネジャー。B.LEAGUEライセンス審査委員/将来構想委員。経済同友会会員。





【C&Rグループの建築関連事業について】

C&R社は2013年より、建築業界に特化したエージェンシー事業をスタート。企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、建築業界に携わるプロフェッショナルの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。建築士や設計士など、建築分野のプロフェッショナルの皆さまに向けては転職支援サービス「アーキテクト・エージェンシー」のほか、建築業界の最新情報をお届けする情報サイト「Architect's magazine」を展開。また、BIMスペシャリストのコミュニティ「BIMnoba」とBIMスペシャリスト育成のための「BIMnobaスクール」を運営しております。そのほか、住み手のライフスタイルとオーナーの収益性を兼ね備えた賃貸住宅をプロデュースする「CREATIVE RESIDENCE(R)」や、建築士・工務店と注文住宅を建てたい人の双方をVR空間で結び付けるVR建築展示場「XR EXPO(R)」も展開中です。



2023年には施設建築領域全般におけるマネジメント・セミナー等を展開するALFA PMCがグループに加わり、建設産業従事者にマネジメントの濃密なエッセンスを伝えることを目的とした「川原秀仁の建築マネジメント塾」（https://alfapmc.jp/management/）の実施や、建築・建設関連企業の業務推進コンサルティング事業を展開しております。





【クリーク・アンド・リバー社とは】

1990年創業のプロフェッショナル・エージェンシーです。「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、建築、AI/DX、ライフサイエンス、舞台芸術、アスリート、各分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。また、C&Rグループとしては、医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、アグリカルチャー、CXOの分野でも同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。



