【ネイティブキャンプ留学】語学学校「CPI」ローシーズンプロモを実施

ネイティブスピーカーと回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ（東京都渋谷区 代表取締役: 谷川国洋）は、海外留学エージェントサービス「ネイティブキャンプ留学」において、フィリピン・セブ島の人気校「CPI」にて、ローシーズンプロモを実施いたします。

公式サイト :https://nativecamp.net/study_abroad/?cc=ncryugaku_pr_2025_12_09

ローシーズンプロモについて

【対象者】

2026年2月最終週から5月第2週までにご入学される方

【内容】

ご入学日から5月29日までの期間中、4週間ごとに15,500円の割引を適用

【適用例】

2月23日から5月15日（計12週間）ご留学の場合

15,500円 × 3 = 46,500円割引

4週間ごとに15,500円の割引が適用され、合計46,500円の割引となります。

CPIの特徴

1. リゾート感覚で学べる英語学校

CPIではリゾートホテルのような環境で英語学習が可能です。清潔で快適なキャンパス、高級ホテルのような設備、そしてセブの美しい景色を一望できる立地により、勉強とリラクゼーションが完璧に融合した学習体験を提供します。

2. 多彩なスペシャルクラスで楽しく学ぶ

POP English、ヨガ、社交ダンス、美容教室など、9種類以上のユニークなスペシャルクラスが用意されています。これにより、英語学習がさらに楽しく、生活に密着したものとなり、効果的な言語習得が可能になります。

3. 安心の生活環境とサポート体制

CPIは清潔かつ安全な環境が特徴で、女性やシニア、ジュニアの留学生にも適しています。週末には無料送迎サービスがあり、各国からの学生スタッフ在籍しているため、留学生は安心してセブでの生活を満喫できます。さらに、親子留学ではお子様のみの学習や、親御様の宿泊のみの対応も可能です。

CPIの紹介

学校紹介ページ :https://nativecamp.net/study_abroad/school/detail/6学校紹介動画 :https://nativecamp.net/study_abroad/videos?school_id=6&lp_schools=1

ネイティブキャンプ留学では、ユーザーが必要な情報を分かりやすく把握できるよう、常に丁寧で明確な情報提供を心がけています。CPIの詳細情報は、以下の4つのカテゴリーに分けて掲載しており、知りたい情報を的確にお届けします。

１．画像・動画

２．学校紹介

３．コース・料金紹介

４．滞在先情報

今後も、ユーザーの皆さまにとって価値ある留学情報を提供し続けてまいります。

ネイティブキャンプ留学について

「ネイティブキャンプ留学」は、オンライン英会話の強みを活かし、留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する留学エージェントです。ユーザーが安心して留学に臨み、現地での学業や生活を成功させるために、語学力強化を含めたトータルサポートを行います。

株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインレッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域、北米地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

2024年よりオンライン日本語会話サービス事業、留学エージェント事業も展開しています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容：オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業

