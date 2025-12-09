グランドフィナーレへのカウントダウン！区立高島第七小学校「棟下式」第４弾イベントを開催！

東京都板橋区

地域住民や関係団体とともに高島平地域のまちづくりを進めている板橋区は、令和７年12月13日（土）、アーバンデザインセンター高島平（以下、「ＵＤＣＴａｋ」という。）と共催で、令和８年度に解体を予定している「高島第七小学校(以下「高七小」という。)」への感謝と惜別の想いをこめた式典として1年間をかけて実施している高島第七小学校グランドフィナーレプロジェクト「棟下式(むねおろしき)＠高島第七小」の第４弾イベントを開催します。

第４弾となる今回は、「高まち防災デイキャンプ」との同時開催です。

棟下式第４弾の概要

開催日時

12月13日（土）11:00～15:00

場所

旧板橋区立高島第七小学校 校舎（板橋区高島平3-13-3）

開催内容

校内見学会、学校備品お譲り会、卒業生企画～デジタルスタンプラリー～《produced by キノコ》、アップサイクルプロジェクト、高七Tシャツ販売

イベント紹介

校内見学会

北側校舎を含め、体育館を除くほぼすべての校舎内をご覧いただけます。

学校備品お譲り会

学校においてあった色々な備品をお譲りし、皆さんに活用して頂きます。

卒業生企画～デジタルスタンプラリー～《produced by キノコ》

高島第七小学校卒業のクリエイター「キノコ」さんによる魔訶不思議な体験ができる部屋です。

アップサイクルプロジェクト

解体・廃棄される予定の校舎の材や備品をアップサイクル（新たな価値やデザインを加え、リユースする）することを目的に、参加型のワークショップを行います。

体育館の壁材を利用した「高まち」オブジェ

高七Tシャツ販売

第3回棟下式で行われた「板橋区立高島第七小学校 棟下式記念Tシャツ（高七Tシャツ）」人気投票で一番人気のあったＴシャツを、製作した「いたばしデザイン同好会」が現地販売します。

詳細はこちら（区ホームページ） :https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/machidukuri/chiiki/1031335/1056230.html

第３回棟下式ダイジェスト動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SCTWJd14AbA ]

「高まち防災デイキャンプ」同時開催！

UDCTak・野遊びキャラバンの共催による”いつもの外遊びが非常時の味方になる”「高まち防災デイキャンプ」が同時開催されます。子どもから大人まで、防災について遊びながら学び、体験しながら防災力を高めるイベントです。こちらもぜひご参加ください。

※第２部（夜の部）イベントの募集は終了しています。

詳細はこちら（UDCTakホームページ） :https://udctak.jp/topics/1215.html

担当部署

板橋区まちづくり推進室 高島平まちづくり推進課

電話：03-3579-2183

