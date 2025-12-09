シーンに合うお茶を選ぶ時間まで楽しく！あづみの茶胡蝶庵から「茶楽シリーズ」販売開始

綿半ホールディングス株式会社

あづみの茶胡蝶庵ブランドとして「とろける生大福」などを展開する、株式会社綿半三原商店（長野県安曇野市 代表取締役社長 北沢智洋 以下、当社）は、様々な世代や文化を越えてお茶を楽しんでいただくため、「茶楽シリーズ」の販売を開始しました。

当社は創業以来、日本茶を中心とした商品を提供してきました。その中で、お客さまへお届けする価値は「茶飲」から「茶食」、そして「茶楽」へと変遷してきました。

お茶の楽しみ方は多様である一方、「作法が難しそう」「美味しく淹れるコツが大変そう」といった声をいただくことも少なくありません。そこで、お茶を少しでも簡単に、より美味しく、そして楽しく淹れられるような方法をお伝えしつつ、シーンに合わせて選べる楽しさも感じていただくため、「茶楽」シリーズが誕生しました。まるでファッションを選ぶように、お茶を選ぶ時間そのものを楽しめるラインアップとなっています。

皆さまの生活シーンに寄り添い、豊かなひとときをお届けする一杯となる商品を見つけていただければ幸いです。

今後も胡蝶庵ブランドとしてますます技術を磨き、お客さまに安心安全でとても美味しい商品をお届けすることを心掛け「和み」の価値を提供してまいります。

【商品情報】

シリーズ名：茶楽シリーズ

フレーバー名：

茶楽 天龍紅茶

茶楽 白桃のアールグレイ

茶楽 黒豆茶

茶楽 おつかれさまブレンド

茶楽 喉をいたわるブレンド 他

内容量：ティーバック ６個入り

※季節限定品など入数が異なる場合がございます。

価格：702円（税込）

「茶楽シリーズ」はあづみの茶胡蝶庵店舗で販売いたします。

▼販売店舗はこちら▼

あづみの本店、松本石芝店、イオン豊科店、諏訪店、ベイシアあづみの堀金店、南長野店、松本寿店、中野店

公式ホームページ:https://kochouan.jp/

▼その他あづみの茶胡蝶庵の商品がお楽しみいただけるオンラインショップはこちら▼

オンラインショップ：https://paytouch.jp/shop/kochouan/c/c17/