【12/11（木）開催】「製剤開発初期の最適戦略：Phase 1 製剤選択とアプローチ」ウェビナー開催

アステナホールディングス株式会社

スペラファーマ株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：岩城 慶太郎）は、2025年12月11日（木）に「製剤開発初期の最適戦略：Phase 1 製剤選択とアプローチ」ウェビナーを開催します。

■本ウェビナーについて

新薬開発の初期段階では、成功確率が低く、限られた時間と予算でPOC（Proof of Concept）を確認することが求められます。こうした状況下、製剤設計にどのような戦略を取るべきかによって開発スピードやコスト、後期の製剤開発へのスムーズな移行に大きく影響します。

本ウェビナーでは、製剤開発初期に求められる基本的な考え方やPhase 1 で選択される代表的な製剤（溶液・懸濁液・カプセル・簡易錠剤）についてのメリット・デメリット、実務上の注意点を紹介し、Phase 1 製剤選択のヒントをお届けします。

こんな方におすすめ！

- 新薬開発の初期段階で、最適な製剤戦略を検討している方- Phase 1 試験に向けた製剤選択に課題を感じている方- 溶液・懸濁液・カプセル・簡易錠剤の特徴や選択基準を知りたい方- 開発スピードとコストを両立させるヒントを探している方- 初期製剤設計から後期開発へのスムーズな移行を目指している方- 限られた時間・予算でPOCを達成したい、スタートアップやアカデミア発ベンチャーの方にもおすすめ！■開催概要

タイトル：製剤開発初期の最適戦略：Phase 1 製剤選択とアプローチ

開催日時：2025年12月11日（火）11:30～12:10

開催形式：オンライン（Microsoft Teamsによるウェビナー）

参 加 費 ：無料

お申込み：以下のお申込みボタンよりお申込み下さい。

ご 注 意 ：ウェビナー中の録音、撮影、資料の無断転用はご遠慮下さい。

本ウェビナーは製薬企業・研究機関の方を主な対象としております。

内容の性質上、同業他社様にはご参加をお控えいただく場合がございますので、

あらかじめご了承ください。

都合により、企画内容が変更となる場合がありますのでご了承ください。

お申込み :https://www.spera-pharma.co.jp/news/p12674/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=webinar251211■登壇者プロフィール

長谷川 高之

スペラファーマ株式会社

大阪研究センター 製剤技術研究所 アソシエイトディレクター

日本薬剤学会認定製剤技師

2001年に久光製薬株式会社へ入社し、経皮吸収型製剤の開発および治験薬製造に従事。その後、2008年に武田薬品工業株式会社へ移り、固形製剤の製剤開発を担当。初期の処方設計からスケールアップ、治験薬製造まで幅広い経験を積む。2017年の会社分割に伴い現所属へ転籍し、製剤開発初期から治験薬製造、技術移転に至るまで、国内外の大手製薬企業やアカデミア発ベンチャーなど、さまざまな開発フェーズで最適なソリューションを提供している。

■お問い合わせ先について

スペラファーマ株式会社 お問い合わせフォーム

https://www.spera-pharma.co.jp/inquiry/

スペラファーマ株式会社 会社概要

会社名：スペラファーマ株式会社

所在地：大阪府大阪市淀川区十三本町二丁目17番85号

（武田薬品工業 大阪工場内）

代表者：代表取締役社長 岩城 慶太郎

設 立：2017年（平成29年）4月20日

U R L ：https://www.spera-pharma.co.jp/

事業内容：医薬品のCMC研究開発及び製造受託事業