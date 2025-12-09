サッカー元日本代表　安部 裕葵選手によるトークセッション決定！「DENBAラウンジ浦和美園店」オープニングイベント開催！

株式会社フォーシーズHD

株式会社フォーシーズHD（所在地：福岡市中央区、代表取締役社長： 寺田智美、東証スタンダード市場 証券コード：3726）は「DENBA JAPAN株式会社との新業態【DENBA ラウンジ】」を12月13日（土）さいたま市緑区にあるイオンモール浦和美園店１Fにオープンいたします。浦和美園店のオープニングイベントとして「サッカー元日本代表 安部 裕葵選手」によるトークセッションを行います。

イメージイメージ

DENBA JAPAN株式会社（東京都中央区、代表取締役 後藤錦隆氏）は、特許技術を駆使した水分子活性化技術により、食品の鮮度保持機器、油調理器、健康機器、医療機器と独自の特許技術の活用領域を拡大することで社会貢献を続けており、中でも、健康に不安をもつ多くの人の悩みを少しでも解決すべく開発したDENBA Healthが大ヒットしております。多くのビジネスマン、アスリートも愛用を表明している技術（商品）となります。

■睡眠とリカバリーの大切さを聞く！体験する！

「DENBAラウンジ」は唯一「DENBA」を体験できるショップとしてOPENいたします。店内はDENBAの商品を実際に体験、購入でき、さらに睡眠やリラックスに特化した商品も展開しております。

OPEN当日は、プロアスリートである安部選手による「睡眠とリカバリー」の大切さについてお話をお伺いします。

常に高いパフォーマンスを求められるプロアスリートのお話を聞きながら、ご自身の日常でも出来る「睡眠とリカバリー」について考え、体感できるチャンスです。この機会にぜひご参加ください。

【オープニングイベント詳細】

＜サッカー元日本代表 安部 裕葵選手 トークセッション＞

「プロアスリートが最も大切にする睡眠とリカバリー」

■場所：イオンモール浦和美園１階 イベントスペース「ウイングコート」

■時間：13時～14時（時間は前後する場合があります）

★参加無料（どなたでもご自由に参加いただけます）

★当日はDENBA商品ご購入の方先着10名様に安部選手サイン色紙プレゼント！

安部裕葵選手安部 裕葵選手 プロフィール

現在「浦和レッズ」所属。FW（フォワード）やMF（ミッドフィールダー）としてプレーする技巧派アタッカー。瀬戸内高校から鹿島アントラーズを経て、バルセロナBでもプレーした異色の才能を持ち、若くして日本代表にも選出され、Jリーグベストヤングプレーヤー賞も受賞。

DENBAラウンジ 浦和美園店

12月13日(土)にOPENする、睡眠やリラックスをテーマにした、唯一の「DENBA空間」体験型ショップ。

住所：さいたま市緑区美園5-50-1

イオンモール浦和美園 1F

営業時間：10:00 - 21:00

TEL：048-711-8320

DENBAラウンジ 浦和美園店イメージ

【株式会社フォーシーズＨＤ 会社概要】

会社名：株式会社フォーシーズＨＤ

URL ：https://www.4cs-holdings.co.jp/

【本リリースに関するお問い合わせ】

株式会社フォーシーズHD 広報担当

Email : pr@4cs-holdings.co.jp TEL ： 092-720-5460