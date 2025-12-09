ÏÃÂê¤Î¿ÍÊª¾Þ¡Ö²£ÉÍÎ®À±¡×¡¢¥Ù¥¹¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¾Þ¡Ö&TEAM¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡Ö2025Âè38²ó ¾®³Ø´ÛDIME¥È¥ì¥ó¥ÉÂç¾Þ¡×¤¬12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë14»þ～YouTube¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®·èÄê
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥È¥ì¥ó¥É¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÖDIME¡×¤ÎÇ¯Ëö¹±Îã´ë²è¡Ö¾®³Ø´ÛDIME¥È¥ì¥ó¥ÉÂç¾Þ¡×¤¬¤Ä¤¤¤Ë·èÄê¡ª
¤½¤ÎÇ¯¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤äÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¥µー¥Ó¥¹¡¢¿ÍÊª¤äÃÄÂÎ¡¢¤³¤ì¤«¤é¥Ö¥ìー¥¯¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¥â¥Î¡¢¥³¥È¡¢¥Ò¥È¤Ê¤É¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤³¤Î¾Þ¤â¡¢º£Ç¯¤Ç38²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
»¨»ï¡ÖDIME¡×¡¢WEB¡Ö@DIME¡×¤Ê¤É¤ÇÊç¤Ã¤¿Ìó4Ëü5000É¼°Ê¾å¤ÎÆÉ¼ÔÅêÉ¼¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÊÔ½¸Éô°÷¡¢¤½¤·¤ÆÁª¹Í°Ñ°÷4Ì¾¡Ê¶ÌÀî Å°»á¡¢¥Ò¥ã¥À¥¤¥ó»á¡¢»ÔÀî¼ÓÜ¿»á¡¢DIMEÊÔ½¸Ä¹¡¦ÀÐºê´²ÌÀ¡Ë¤¬¡ÖÆüÍÑÉÊÉôÌç¡×¡Ö¥ì¥¸¥ãー¡¦¥ê¥Æー¥ëÉôÌç¡×¡Ö¥°¥ë¥á¡¦¥Õー¥ÉÉôÌç¡×¡Ö¥×¥í¥À¥¯¥ÈÉôÌç¡×¡Ö¥é¥¤¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥óÉôÌç¡×¡Ö¥¨¥ó¥¿¥áÉôÌç¡×¤Î6ÉôÌç¤ËÊ¬¤±¤ÆÉôÌç¾Þ¤òÁª½Ð¡£2025Ç¯12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÎÈ¯É½¡¦Â£¾Þ¼°¤Ë¤Æ¡¢º£Ç¯¤òºÇ¤â¾ÝÄ§¤¹¤ë¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡ÖÂç¾Þ¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÏÃÂê¤Î¿ÍÊª¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö²£ÉÍÎ®À±¡×¤µ¤ó¡ª
ÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¿ÍÊª¤ËÂ£¤é¤ì¤ëÏÃÂê¤Î¿ÍÊª¾Þ¤Ë¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î¡Ö²£ÉÍÎ®À±¡×¤µ¤ó¤òÁª½Ð¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦～ÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸～¡Ù¤Ç¼ç±é¤ÎÄÕ²°½Å»°ÏºÌò¤òÌ³¤á¤¿Â¾¡¢½Ð±éºî¡¦±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ï¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬173²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¡¢¼Â¼Ì¤ÎË®²è¤Ç¤ÏÎòÂå1°Ì¤Ë¡£
º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤òµÇ°¤·¡¢²£ÉÍÎ®À±¤µ¤ó¤òÉ½»æ¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿Áý´©¹æ¤¬12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÈ¯Çä¡ª¡¡¡È2025Ç¯¤Î´é¡É¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤±É¸÷¤Î1Ç¯¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¡¢»£¤ê²¼¤í¤·¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤È¶¦¤ËÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²Á³Ê880±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£¾®³Ø´Û
※通常版とは表紙が異なり、特別付録は付いません。内容は同一です。
¢¨·ÇºÜ¤Î½ñ±Æ¤Ï¼ÂºÝ¤ÎÉ½»æ¤È°ìÉô°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥¹¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö&TEAM¡×¡ª
¥Ù¥¹¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¾Þ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥°¥ëー¥×¡Ö&TEAM¡×¤¬Áª½Ð¡ª
2025Ç¯4·î¤ËÆüËÜ¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿3rd SINGLE¡ÖGo in Blind (·îÏµ)¡×¤¬¥ß¥ê¥ª¥óÇ§Äê¤ò³ÍÆÀ¡£ 10 ·î¤ËÇ°´ê¤Î´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¡¢&TEAM KR 1st Mini Album¡ÖBack to Life¡×¤¬È¯Çä½éÆü¤Ç¥ß¥ê¥ª¥ó¤òÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Æü´ÚÎ¾¹ñ¤Ç¥ß¥ê¥ª¥óÇ§Äê¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢Ç¯Ëö¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤â·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤â¥Ù¥¹¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¾Þ¼õ¾Þ¤òµÇ°¤·¡¢&TEAM¤òÉ½»æ¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿Áý´©¹æ¤¬12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÈ¯Çä¡£¡ÖJapan to Global¡×¤ò·Ç¤²¡¢À¤³¦¤Ø±©¤Ð¤¿¤¯Ì´¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿Èà¤é¤Îµ°À×¤ò»£¤ê²¼¤í¤·¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²Á³Ê880±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£¾®³Ø´Û
※通常版とは表紙が異なり、特別付録は付いません。内容は同一です。
¢¡12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë14»þ¤«¤éÈ¯É½¡¦Â£¾Þ¼°¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡ª
11 Æü¤ÎÈ¯É½¡¦Â£¾Þ¼°¤ÎÇÛ¿®¤Ç¤ÏÏÃÂê¤Î¿ÍÊª¾Þ¡Ö²£ÉÍÎ®À±¡×¤µ¤ó¡¢¥Ù¥¹¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¾Þ¡Ö&TEAM¡×¤Î³§¤µ¤ó¤¬ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ìÍ½Äê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¤¼¤Ò°Ê²¼¤ÎURL¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®URL¤Ï¥³¥Á¥é
https://youtube.com/live/DywmteHwNLE?feature=share
¢¨ÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡Ö&TEAM¡×K¤µ¤ó¡¢JO¤µ¤ó¤Ï¥³¥á¥ó¥È½Ð±é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
12·î16ÆüÈ¯Çä¡ªDIME2¡¦3·î¹çÊ»¹æ¤ÎÂçÆÃ½¸¤Ï¡Ö2026¥È¥ì¥ó¥ÉÂçÍ½¸À¡×¡ª
12·î16ÆüÈ¯Çä¤Î»¨»ï¡ÖDIME¡×ºÇ¿·¹æ¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎDIME¥È¥ì¥ó¥ÉÂç¾Þ¤Î¼ø¾Þ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Î¤Û¤«¡¢2026Ç¯¤Î¥È¥ì¥ó¥ÉÍ½Â¬¤òÂçÆÃ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ïÈÇ¤ÎÉ½»æ¤Ï¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡Ù¡£ÉÕÏ¿¤ÏÆ±ºî¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡ÖUSB¥«¥Ã¥×¥¦¥©ー¥Þー¡×¡£2026Ç¯1·î¥¹¥¿ー¥È¤Î¥¢¥Ë¥áÂèÆó´ü¤äºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃµ¤ë¹ë²ÚÆÃ½¸¤â¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¢£ÆÃÊÌ²Á³Ê1880±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£¾®³Ø´Û