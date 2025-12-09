iCell(アイセル)初のPOP UP SHOPが伊勢丹新宿店にて期間限定オープン！歌手・氷川きよしさん来店の特別イベントも実施し、抽選30名限定の特典も展開

株式会社Tailor App

株式会社TailorApp(所在地：東京都渋谷区、代表：松村夏海)は、2025年12月10日(水)～12月16日(火)の7日間限定で伊勢丹新宿店にPOP UP SHOPをオープンいたします。

＝日時・場所＝

■ POPUP期間： 2025年12月10日（水）～ 12月16日（火）

■ 会場：伊勢丹新宿店 本館地下2階 イセタン ビューティー アポセカリー/パーク 書籍＆プロモーション（東京都新宿区新宿3-14-1／営業時間：午前10時～午後８時）

■ ブランド：iCell（アイセル）／運営：株式会社Tailor App

■ イベント詳細

https://www.mistore.jp/store/shinjuku/shops/beauty/apothecary/shopnews_list/shopnews0262.html

＝イベント概要＝

・本POP UPでは、iCellのブランドコンセプトである「バイオハックビューティー」の世界観を体感できる“スペシャル空間”を会場に再現。主要製品「iCell コアドロップセラム」のタッチ＆トライ、特別セットを実施予定です。

・特別パッケージの販売（3本セット）/抽選型の購入者特典もご用意しております。

・さらに、開催期間中にはブランドアンバサダー、歌手・氷川きよしさんが店頭に立ちイベントが開催されます。

＝背景・ブランド紹介＝

ブランド「iCell」は、幹細胞研究をはじめとする再生医療の再先端技術から生まれた未来の美容に挑戦を続けるブランドとして2025年9月にローンチしました。

第一弾製品「iCell コアドロップセラム」は、セルソース再生医療センターが研究・提供する高純度エクソソームである”ハイグレードエクソソーム”を10%も高濃度配合することで、肌の奥深く*までしっかり浸透、肌の核を活性化させ、ハリ感や、ツヤ感のある肌になるためのサポートを行います。また、肌悩みランキングでも上位になりやすい“たるみ、毛穴、肌荒れ、くすみ、シミ、シワ”といったお悩みに包括的にアプローチするため、美容皮膚科医の処方監修を通じて次世代型レチノールであるグラナクティブレチノールをはじめに、トリリオンペプチドやクアトロビタミンなど各成分を厳選し処方設計していることで、肌レーダーチャートの満点を取るように、隙のないバランスの取れたお肌に導きます。

＝POP UPの見どころ＝

1. 体験コーナー：話題のコアドロップセラムをお試しいただけるタッチ＆トライスペース。

2. 限定キット：コアドロップセラム3本セットを定価10%OFFでご購入可能

3. ブランドアンバサダー 氷川きよしさんのご来店イベント：12/11(木) 13時より開催

4. ブランドアンバサダー 氷川きよしさんによる抽選30名限定の直接受け渡し：iCellコアドロップセラムを1本購入すると150枚限定で、氷川さんから手渡しで商品を受け取れる枠30名分の抽選券をご用意。（12/11 13時より手渡しによる販売が行われます。当選者の方へ受け取り方法をご案内いたします。）

イベント詳細は下記からご確認ください。

5. 空間演出：青を基調にしたiCellカラーの演出、バイオハック美を体感できるデザイン仕様。

◇エクソソームとは

幹細胞を培養する際の培養液の上澄み液「幹細胞培養上清」がエクソソームと呼ばれています。

特に、脂肪由来のエクソソームは、皮膚創傷に対する効果が高いとされており、肌トラブル改善や皮膚の再生などの効果が期待されています。

エクソソームが優れているのは“情報”を含んでいる点。細胞同士のメッセンジャーとして、肌に必要なコミュニケーションを整え、細胞を活性化させる役割があります。

美容クリニックでの注射や点滴といった施術をはじめ、化粧品においても最先端のトレンドとして普及しはじめています。

▼商品概要

・ 商品名：iCell コアドロップセラム

・ 価格 ：12,000円（税別）

・ 内容量：30ml

・ テスト／処方：無添加処方、鉱物油フリー、アレルギーテスト3種実施済

・ 使用方法：

洗顔後、化粧水で肌を整えた後、iCell コアドロップセラムの

スポイトを手に取り顔全体になじませてください。

◇Tailor App社について

・ 社名：株式会社Tailor App（テイラーアップ）

・ 所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目-27-5 リンクスクエア新宿 16F

・ 設立：2020年

・ HP：https://www.tailorapp.jp/

・ 事業内容：ライブコマースコンサルティングを中心とした、SNS・WEBマーケティング支援、化粧品ブランドiCell



■ iCell ブランド概要

“すべての方に、年齢を重ねても自信をもって輝いてもらいたい”という想いから誕生。先端の再生医療研究から生まれたテクノロジーと、美容皮膚科医の専門知見を融合。年齢に抗うのではなく、年齢を楽しみながら、タイムレスな美しさを追求します。

公式サイト：https://i-cell.jp/

公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC0qBHprOif5kHfc9QM0knXA

公式Instagram：https://www.instagram.com/i_cell_official/

公式LINE： https://line.me/R/ti/p/@571kfigz