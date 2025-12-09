綿半gocaプリペイドカードにチャージで３％還元！

綿半ホールディングス株式会社

株式会社綿半ホームエイド（長野県長野市 代表取締役社長：永岡幸春）は、綿半スーパーセンターおよび綿半ホームエイド各店でご利用いただける「gocaプリペイドカード」を対象に、お得なチャージバックキャンペーンを期間限定で開催します。

■キャンペーン概要

実施期間：2025年12月10日（水）～12月16日（火）

期間中、gocaプリペイドカードに10,000円以上をチャージしていただくと、チャージ金額の３％を即時還元(プリペイド残高に反映)します。通常サービスの「お支払い時２％値引き」と合わせると、実質５％分が還元される大変お得なキャンペーンです。

■注意事項

※本キャンペーンは、2025年12月10日（水）～12月16日（火）の期間中、綿半スーパーセンターおよび綿半ホームエイド各店舗にてgocaプリペイドカードへチャージされた金額が対象です。チャージ金額の3%を即時還元します。

※還元分は、チャージ完了後すぐにgocaプリペイド残高へ反映されます。なお、システム状況により、残高反映が前後する場合があります。

※チャージのキャンセルや返金などが発生した場合は、還元額は取り消されます。

※本キャンペーンの内容および期間は、予告なく変更または終了する場合がありますので予めご了承ください。

※以下の店舗は、本キャンペーンの対象外となります。

綿半ホームエイド国分寺店、綿半スーパーセンター東村山店、綿半フレッシュマーケット浅井店・西成店・千秋店・清須店・平島店

