第9回「楽天証券ファンドアワード」最優秀ファンド決定

楽天証券株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：楠 雄治、以下「楽天証券」）は、このたび、第9回「楽天証券ファンドアワード」において、楽天証券が選出したノミネートファンド35本の中から、楽天証券のお客様の投票により、「最優秀ファンド」7本を決定したことをお知らせします。

「楽天証券ファンドアワード」は、投資信託を実際に購入する個人の評価を反映するため、楽天証券のお客様の投票を経て、各部門の「最優秀ファンド」を決定します。第9回となる今回は、楽天証券が取り扱う2,600本超（2025年10月末時点）の投資信託を、楽天証券独自の基準（※1）で定量評価し、2025年11月4日（火）に、リスク・リターンなどパフォーマンス実績を評価する「パフォーマンス」カテゴリで4部門、お客様の積立・購入など人気実績を評価する「人気ファンド」カテゴリで3部門の計7部門で、合計35本（各5本）の「ノミネートファンド」を選出し、発表しました。その後、約1カ月間の投票期間を経て、各部門の「最優秀ファンド」、計7本を決定しました。

今回の投票では、投資経験3年未満の方が約4割と、新しいNISA制度開始以降に資産づくりを始めたお客様にも多くご参加いただきました。各部門の投票理由について、「（今回の「ノミネートファンド」の）特徴を見て、魅力を感じた」と回答したお客様が多く、「楽天証券ファンドアワード」を通じて新たな投資対象を発見するきっかけが生まれていることが伺えました。また、資産づくり・投資で、投資信託を選択する際に重視している点は、「運用成績（パフォーマンス）」が最も多く、次いで「コスト」や「投資対象」が続いたほか、今後の注目しているテーマとして、「金（ゴールド）」や「AI・ロボット」が上位にあがりました。

さらに、本アワードについて、「個人の関心がどこに向いているかが知れて、とても参考になる」、「有益なファンドを知る良い機会」などのお声もいただいており、次の投資先を選ぶためのヒントとして活用いただけていることもわかりました。

なお、「楽天証券ファンドアワード」を資産づくりにお役立ていただくべく、楽天証券が選出した「ノミネートファンド」を対象に、2025年11月4日（火）から2026年1月30日（金）までの期間中に合計1万円以上購入（約定）したお客様の中から抽選で、最大10万円が当たる「第9回 楽天証券ファンドアワード開催記念キャンペーン」を実施中です。

楽天証券は、「資産づくりの伴走者」として、お客様のFinancial Well-Beingを最大化するべく、幅広いお客様のニーズや視点に即した質の高い商品・サービスの提供を通じて、お客様の投資活動・資産づくりに貢献してまいります。

パフォーマンスカテゴリ

■第9回「楽天証券ファンドアワード」、各部門の「最優秀ファンド」[表1: https://prtimes.jp/data/corp/11088/table/690_1_809880c8b0ec93d185f27482b2dad19b.jpg?v=202512090457 ]

人気ファンドカテゴリ

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/11088/table/690_2_3a3f68b8f713b1147dd26db91c539aa1.jpg?v=202512090457 ]

■「楽天証券ファンドアワード」とは

個人の資産づくりを支援することを目的に、投資信託において各部門1本の「最優秀ファンド」を決定するもので、楽天証券主催で2016年より開催しています。楽天証券の独自の基準（※1）により各部門の「ノミネートファンド」を選出した後、楽天証券のお客様の投票により「最優秀ファンド」を決定します。そのため、各部門でパフォーマンスが優れ、かつ、個人からもえらばれている投資信託が選出されることが特徴です。

■「第9回 楽天証券ファンドアワード開催記念キャンペーン」概要[表3: https://prtimes.jp/data/corp/11088/table/690_3_becdc7f8b50e902806ed1c4d8c77c36c.jpg?v=202512090457 ]

（注）キャンペーンの内容は、事前に予告なく変更になる場合がございますので、予めご了承ください

そのほか、キャンペーンの条件やご注意事項などの詳細は、ウェブサイトをご覧ください

■第9回「楽天証券ファンドアワード」参加者、投票時アンケート結果

※1 : 選定基準および除外基準など、詳細は「楽天証券ファンドアワード」のサイトをご覧ください

※2 : 「WCM世界成長株厳選ファンド」は予想分配金提示型、資産成長型、それぞれキャンペーン対象

そのため、キャンペーン対象商品は全36本

