AIコンテンツ生成・SEO支援ツール「Kafkai」（カフカイ）、サービス改善に伴い料金体系を改定 ― 高品質モデル提供のため新価格プランへ移行

合同会社LaLoka LabsAIコンテンツ生成・SEO支援ツール「Kafkai」（カフカイ）、サービス改善に伴い料金体系を改定 ― 高品質モデル提供のため新価格プランへ移行

株式会社LaLoka Labs（ラロカラボ）（本社：東京都台東区、代表：イクバル・アバドゥラ）が展開するAIコンテンツ生成・SEO支援ツール「Kafkai」（カフカイ）は、提供する生成品質およびサービスインフラの強化に合わせ、料金体系の見直しを行い、新価格プランの提供を開始しています。本改定により、ユーザーはより高品質で安定した AI コンテンツ生成環境を利用できるようになります。価格改定は、2025年11月3日より開始しています。

価格改定の背景

近年、AI モデルの高度化に伴い、より高い生成品質・安定した出力・柔軟な文章生成を求める声が増えていました。Kafkai では、これらのニーズに応えるため、

- モデルのアップグレード- 生成精度の向上- サーバーインフラの拡充- 新機能の提供- 運用コストの増加への対応

など、継続的な改善を進めてまいりました。

これらの取り組みを継続し、将来的な機能開発の投資を確保するため、今回の 料金改定を実施する運びとなりました。

価格改定の詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/100060/table/20_1_6dd0b8badfd1206034905cd7c214241b.jpg?v=202512101256 ]

従来のお客様へのメッセージ

2025年11月3日時点で既にKafkaiのサブスクライバーのお客様は、2026年9月30日まですでに申し込みいただいた価格でのご提供を維持します。

今後の展望

LaLoka Labsは、AI生成×マーケティング分析の高度な融合を図り、「戦略としてのAIコンテンツ」という新たな価値の提供を目指しています。今後は、コンバージョン率やブランド認知との相関分析、広告キャンペーンとの連携機能も順次提供予定です。

Kafkai（カフカイ）について

Kafkaiは、AIがSEOを意識した記事やブログ投稿などのWebコンテンツを自動生成するクラウド型ツールです。マーケティング戦略設計・競合分析・記事構成・文章執筆までワンストップで支援し、企業のデジタル施策を効率化します。

公式サイト：https://kafkai.com/ja/

会社概要

会社名：合同会社LaLoka Labs

所在地：東京都

代表者：イクバル・アバドゥラ

事業内容：AIライティング・AIコンテンツ生成・SEO支援ツール「Kafkai」の開発・運営

本件に関するお問い合わせ

LaLoka Labs 広報担当

Email：support@kafkai.com

Web：https://kafkai.com/ja/