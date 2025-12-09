フリーランスHub、AIとのチャットで案件を探せる「AI案件検索」をリリース

レバレジーズ株式会社

レバレジーズ株式会社が運営するフリーランスエンジニア・クリエイター向けの求人・案件メディア「フリーランスHub(https://freelance-hub.jp/)」は2025年12月9日(火)よりフリーランスの案件探しの面倒さを解消する「AI案件検索機能」の提供を開始します。

AI案件検索はこちら（登録不要） :https://freelance-hub.jp/project/ai_search/

サービス概要

「AI案件検索機能」は、フリーランスの案件探しの不便さを解消する機能です。直感的なUIと高精度な検索技術により、誰もが希望にあう案件をスムーズに見つけられる環境を実現します。

機能紹介

1. チャット形式による直感的な案件検索・比較

チャット形式を採用しているため、開発環境、単価、勤務条件など、さまざまな条件をユーザーの自然な言葉で伝えるだけで案件を絞り込むことが可能です 。

シンプルな操作で60社以上のエージェントの案件を一括検索・比較できるため、案件探しにかける時間を大幅に短縮できます 。

※画像は開発時点のチャット画面です。

2.AIによる「意味検索」で実現する、高精度な案件マッチング

従来の検索では、キーワードのマッチングで案件を検索するため、表現が少しでも異なるとヒットしにくいことがありました。しかし、本機能ではAIが入力された言葉の「意味」を理解して案件を探します。これまでの検索では反映しづらかった詳細な条件や曖昧な条件でも、希望にぴったり合う案件を見つけやすくなり、よりユーザーの意図を深く汲み取った案件提案を実現しています 。

問い合わせ先

フォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYTdpffPmS6XVGsA2j5z5SUNqYzknWrldyPgNEBsqVm99Xog/viewform)よりお気軽にお問い合わせください。

フリーランスHub（https://freelance-hub.jp/(https://freelance-hub.jp/)）

フリーランスHubは､全国のフリーランスエージェントの保有案件をまとめて掲載している､エンジニア・クリエイター向けのフリーランス案件・求人メディアです。

30万件以上のフリーランス案件から、自分にあった案件・求人を探し、サイト内ですぐに応募することができます。 無料会員登録(https://freelance-hub.jp/signup/)をすることで、プロフィールにあった新着のおすすめ案件をメールを受け取ることが可能です。





レバレジーズ株式会社（ https://leverages.jp/(https://leverages.jp/)）

本店所在地 ： 東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア24階 /25階

代表取締役： 岩槻 知秀

資本金 ： 5,000万円

設立 ： 2005年4月

事業内容 ： 自社メディア事業、人材関連事業、システムエンジニアリング事業、システムコンサルティング事業、M&Aアドバイザリー事業、DX事業、メディカル関連事業、教育関連事業

社会の課題を解決し関係者全員の幸福を追求し続けることをミッションに、インターネットメディア・人材・システムエンジニアリング・M&Aの領域で国や業界をまたいだ問題解決を行なっています。2005年に創業以来、黒字経営を継続し、2024年度は年商1428億を突破しました。各分野のスペシャリストが集うオールインハウスの組織構成と、業界を絞らないポートフォリオ経営で、時代を代表するグローバル企業を目指します。