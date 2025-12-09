【阪急うめだ本店】BAKUNEからクリスマス限定カラー登場！「TENTIAL」期間限定ポップアップを12月17日(水)より開催

株式会社阪急阪神百貨店

TENTIAL ～大切な人に贈るコンディショニングギフト～(https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/shopnews/detail/12679610_2067.html)

期間：12月17日(水)～25日(木)

場所：阪急うめだ本店 8階 『GREEN AGE』コトコトステージ81

阪急うめだ本店 8階 『GREEN AGE』コトコトステージ81では、12月17日(水)～25日(木)の期間、「TENTIAL(テンシャル)」のポップアップを開催します。クリスマスシーズンに向けて、 家族や恋人、友人など大切な方の体を労わるクリスマスギフトとして、快適な睡眠を提供するリカバリーアイテムをご提案。クリスマス限定カラーの人気リカバリーウェアBAKUNEや、通常阪急では展開していない寝具やブランケットも期間限定で登場します。

BAKUNEクリスマス限定カラーに注目！

BAKUNE ベロア 33,880円【クリスマス限定カラー】

血行促進や疲労回復をサポートする一般医療機器リカバリーウェアBAKUNEシリーズ。なめらかな肌触りと高い保温性を備えたBAKUNE ベロアに、今だけのクリスマス限定カラーが登場します。ロゴの縫製も特別仕様。クリスマスギフトはもちろん、自分へのご褒美にも。

寒い冬に使いたい寝具やブランケットも期間限定で登場

BAKUNE プレミアム ブランケット ウォーム 19,470円 丁寧に仕立てた日本製の上質素材と、安心のぬくもりをもたらす機能性が融合。BAKUNE 掛け布団 ウォーム 29,480円 毛布と掛け布団のぬくもりを一枚にした新定番。

人気シリーズも多数ラインアップ

BAKUNE スウェット メンズ 上下各13,420円 シアバター加工による軽くやわらかな肌触りが魅力のスウェット素材。ストレッチ性が高く、動きやすい一着です。リカバリーサンダル ウォーム 10,890円 お出かけから室内履きまで、暖かさと履き心地で快適な足元をサポート。 踵部分のホールドがフィット感を増し、アクティブな動きにも対応。

クリスマス限定ラッピングもご用意

期間中にギフトとしてご購入いただいた方に、数量限定で無料ラッピングをサービス。 また、特別なギフトにふさわしいクリスマス限定ギフトボックス(有料)もご用意します。

クリスマス限定アイテムが当たる！プレゼントキャンペーン

Instagramフォロー・リポスト・コメントで、血行促進や疲労回復をサポートする一般医療機器リカバリーウェア BAKUNEシリーズのクリスマス限定カラーアイテムをプレゼント。

詳細・ご応募はこちら(https://www.instagram.com/p/DR__LNlk6kC/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)。

またイベントに先駆けて、一部商品は阪急百貨店オンラインストアにて受注販売をしております。詳しくはこちら(https://web.hh-online.jp/fashion/goods/list.html?shoptype=1&cid=b_higs_tet)。