ステーブルコインでビジネス課題を解決するアイディアソン「Stablecoin(JPYC) Innovation Challenge 2025」を開催

社会や産業のデジタルイノベーションに取り組む株式会社シーエーシー（本社：東京都中央区、代表取締役社長：佐別當宏友、以下CAC）は、Komlock lab株式会社およびTECHFUND Inc.と共同で2025年12月9日（火）から2026年1月23日（金）にかけて、ステーブルコインによるビジネス課題の解決をテーマにしたアイディアソン「Stablecoin(JPYC) Innovation Challenge 2025」を開催することをお知らせします。

■イベント概要

ブロックチェーン技術の社会実装が進む中、ステーブルコインは既存産業との親和性が極めて高い領域です。本アイディアソンでは、技術力だけでなく、既存産業（Web2）が抱えるリアルなビジネス課題を解決する「次世代のソリューション」を募集します。

「EC」「不動産」「エンタメ」「物流」「経理」などの業界の『Pain（痛み）』をステーブルコインでどう解決するか。多くの方の挑戦を待っています。

本イベントは「アイディアソン」です。 MVP（プロトタイプ）の実装ができるチームは審査で加点となりますが、必須ではありません。

「スライドによる企画提案のみ」での参加も歓迎しており、エンジニアがいないビジネスチームや、学生チームも、アイディアと熱意があれば優勝のチャンスがあります。

■賞金総額

・現在の確定賞金額：600,000 JPY相当

本イベントは、趣旨に賛同する協賛企業の参画により賞金総額が期間中に増額していくアイディアソンです。

※ 詳細な各賞の金額配分および総額は、後日イベントページ上で発表いたします。

■審査基準

本イベントでは、単なる「アイディア出し」にとどまらず、社会実装を見据えた「解像度の高さ」を評価します。

1. 革新性：ステーブルコインならではの特性を活かし、既存のビジネスモデルや商習慣を変革できているか。

2. 実現可能性：技術的およびビジネス的に、実現への具体的な道筋（アクションプラン）が描けているか。

※AI等で出力しただけの抽象的なアイディアではなく、「誰が、いつ、どうやってやるか」という実行計画を重視します。

3. 社会的インパクト：そのソリューションによって、どれだけの「不便（Pain）」が解消され、経済的なインパクトが生まれるか。

■タイムライン

12月9日（火）～1月7日（水）：エントリー&企画書提出期間

12月中：事前ワークショップ Vol.1（主催: CAC）

12月18日（木）19:00~20:00（オンライン）：事前ワークショップ Vol.2（主催: Komlock lab株式会社）

1月7日（水）17:59：企画書提出締切

1月14日（水）：一次審査結果発表（ファイナリスト選出）

※通過チーム代表者へ、メールにて個別に結果と詳細を連絡いたします。

1月23日（金）（変更可能性有り）：Demo Day（Final Pitch）

※開催形式は後日確定（都内会場を予定）。Zoomによるオンライン登壇も完備予定。

■参加対象

個人、チーム（企業、学校、有志）問わず、どなたでもエントリー可能です。

・企業チーム：実務的な課題解決を目指す部署単位での参加を行いたい方

・エンジニア：技術力を活かして新しいソリューションを作りたい方

・ビジネスパーソン：コードは書けないけれど、自業界の課題を解決する熱いアイディアがある方

・学生：ブロックチェーン領域での実績を作りたい方

■エントリー方法

以下のイベントページの "参加登録" ボタンから参加登録をしてください。

URL：https://luma.com/pzd68rs8

登録完了メールにて、企画書提出用のフォームURLをご案内します。

※別途ワークショップ内で案内がある主催企業とのコミュニティチャネルで事前壁打ちや相談が可能です。

■共催企業

Komlock lab株式会社

「ブロックチェーン×AI Agent」が実現する、自律的な新しい経済圏の創出を目指すWeb3開発組織です。2018年からブロックチェーンサービスの開発・運営を手掛けてきたCryptoGames社のエンタープライズ部門を分社化し2024年に設立。25以上の多様なプロジェクトで培われた豊富な技術と知見を基に、未来の基盤となるテクノロジーを社会に実装します。

TECHFUND Inc.

「Everyday, everywhere, the eve of the revolution.」をビジョンに掲げるテクノロジーアクセラレーターです。AIエージェントと専門家チームを融合したセキュリティ監査サービス「Hi AUDIT」を運営し、Web3領域では国内有数の実績を誇ります。JPYC、NEAR Protocol、OASYS、SBIグループなどのセキュリティ監査を支援し、包括的なリスク軽減を提供しています。

