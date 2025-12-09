Ï«Æ¯ºÒ³²¤ËÂÐ¤¹¤ë°ÂÁ´°Õ¼±¤Î¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿°ÂÁ´Âç²ñ¤òÁ´¹ñ8¥õ½ê¤Ç³«ºÅ
¥±¥¤¥¢¥¤¥¹¥¿ーÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡¿ºë¶Ì¸©ËÜ¾±»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¿È¹ ·½Æó¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÏ«Æ¯ºÒ³²ËÉ»ß¤È°ÂÁ´°Õ¼±¸þ¾å¤òÌÜÅª¤Ë°ÂÁ´Âç²ñ¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜÂç²ñ¡×¡Ë¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÂç²ñ¤Ï¡¢µÜ¾ë¡¢·²ÇÏ¡¢ºë¶Ì¡¢ÀéÍÕ¡¢Åìµþ¡¢°¦ÃÎ¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¤Î8¥õ½ê¤ÇÁíÀªÌó2,100Ì¾¤ÎÅö¼Ò¼Ò°÷¤ª¤è¤Ó¶¨ÎÏ²ñ¼Ò¤Î³§ÍÍ¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÂç²ñ¤Ï¡¢Ï«Æ¯ºÒ³²¤ÎËÉ»ß¤È°ÂÁ´°Õ¼±¤Î¸þ¾å¤òÌÜÅª¤Ë¡¢Åö¼Ò¤ª¤è¤Ó¶¨ÎÏ²ñ¼Ò¤Î³§ÍÍ¤¬¶¦ÄÌ¤ÎÇ§¼±¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤éÆü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢³«ºÅ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÆü¤Ï¡¢Ï«Æ¯´ð½à´ÆÆÄ½ð¤«¤é8¥õ½ê¤¹¤Ù¤Æ¤Î²ñ¾ì¤Ë¹Ö»Õ¤ò¤ª¾·¤¤·¡¢°ÂÁ´¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ßºÆ³ÎÇ§¤Î¤¿¤á¤Î¹ÖÏÃ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢°ÂÁ´°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ëÆâÍÆ¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤Ç°ÂÁ´Àë¸À¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë°ÂÁ´¤Ç²÷Å¬¤Ê½»¤Þ¤¤¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬°ÂÁ´°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¶¨ÎÏ²ñ¼Ò¤Î³§ÍÍ¤È¤È¤â¤Ë°ÂÁ´ÂÐºö¤Î¶¯²½¤È²þÁ±¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ Åö¼Ò¤Î°ÂÁ´Àë¸À
°ì¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢À°Íý¡¦À°ÆÜ¡¦À¶ÁÝ¡¦À¶·é¡¦½¬´·¤Î5S¤ò¼Â¹Ô¤·¡¢°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ËÅØ¤á¤Þ¤¹¡£
°ì¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢´í¸±Í½ÃÎ³èÆ°¤ÈÀµ¤·¤¤ºî¶È¼ê½ç¤Ç°ÂÁ´ºî¶È¤ËÅØ¤á¤Þ¤¹¡£
°ì¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢ºî¶ÈÁ°¤Î°ÂÁ´³ÎÇ§¤ò³Î¼Â¤Ë¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢Ï«Æ¯ºÒ³²»ö¸Î¤ÎËÐÌÇ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
°ì¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¸òÄÌµ¬À©¤ò¼é¤ê¡¢°ÂÁ´±¿Å¾¤ò¿´¤¬¤±¡¢¥Þ¥Êー¥¢¥Ã¥×¤ËÅØ¤á¤Þ¤¹¡£
°ì¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¾ï¤Ë¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤º¡¢ÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¤Ê°§»¢¤ò¤·¡¢¥¤¥áー¥¸¥¢¥Ã¥×¤ËÅØ¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤è¤·¡ª¡Ù¡Ø¥Õ¥ë¥Ïー¥Í¥¹¤è¤·¡ª¡Ù¡Øº£Æü¤â°ìÆü¡¢°ÂÁ´ºî¶È¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦¡ª¡Ù
¢£ ¥±¥¤¥¢¥¤¥¹¥¿ーÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Ï
¡ÖË¤«¤Ç³Ú¤·¤¯²÷Å¬¤Ê¤¯¤é¤·¤ÎÁÏÂ¤¡×¤ò·Ð±ÄÍýÇ°¤Ë¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë»ý¤Á²È¤ò¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¡Ø¹âÉÊ¼Á¡¢¤À¤±¤ÉÄã²Á³Ê¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó½»Âð¡Ù¤ò¶¡µë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÅÆþ¤«¤éÈÎÇä¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¹Ô¤¦¡¢¡ÖKEIAI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤È¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¸Í·ú½»Âð¡×¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ê¬¾ù½»Âð»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Î³ÈÂç¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
»ö¶È¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢¼óÅÔ·÷¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¸Í·úÊ¬¾ù»ö¶È¤òÅ¸³«ÈÎÇä(¢¨)¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯3·î´ü¤ÎÇä¾å¹â¤Ï3,425²¯±ß¡Ê¢¨¥°¥ëー¥×Ï¢·ë¿ô¡£Ç¯´Ö9,125Åï(ÅÚÃÏ´Þ¤à)¤òÈÎÇä¡Ë¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼Ò¡¡Ì¾¡¡¡¡¥±¥¤¥¢¥¤¥¹¥¿ーÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥³ー¥ÉÈÖ¹æ¡§3465¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡Ë
Âå¡¡É½¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡È¹ ·½Æó
½êºßÃÏ¡¡¡¡¢©367-0035¡¡ºë¶Ì¸©ËÜ¾±»ÔÀ¾ÉÙÅÄ762-1
»ñËÜ¶â¡¡¡¡4,818É´Ëü±ß¡Ê2025.3.31¸½ºß¡Ë
Àß¡¡Î©¡¡¡¡1990Ç¯11·î
½¾¶È°÷¿ô¡¡2,664Ì¾¡ÊÏ¢·ë / 2025.3.31¸½ºß¡Ë
U R L ¡¡¡¡https://ki-group.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡Ê¬¾ù½»Âð»ö¶È¡¢Ãæ¸Å½»ÂðºÆÀ¸»ö¶È¡¢ÃíÊ¸½»Âð»ö¶È¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯»ö¶È¡¢¥¢¥Ñー¥È»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼ý±×»ö¶È¡¢Ê¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢³¤³°»ö¶È¡¡¤Û¤«
