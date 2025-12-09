『しぐれうい』と東京タワーコラボのコラボイベント開催決定！

トラストトウキョウ株式会社

トラストトウキョウ株式会社（本社：東京都渋谷区）が運営する東京タワー内「Co・Lab-TOKYO-」にて2025年12月17日～2026年1月14日まで『しぐれうい』と東京タワーのコラボイベント『しぐれうい in 東京タワー』を開催いたします。

【しぐれういin東京タワー】コラボ企画１.～コラボチケットセット販売～

今回開催される『しぐれういin東京タワー』では、東京タワーの館内に隠れたイラストパネルを探す謎解きラリーと、メインデッキに昇れる展望台チケットがセットになった「コラボチケットセット」を販売いたします。コラボチケットには本イベント限定の特典クリアファイルが付いています。謎の答えを全て集めてCo・Lab-TOKYO-へ持っていくと【レンチキュラーカード】をプレゼントいたします。

【しぐれういin東京タワー】コラボ企画２.～コラボグッズ販売～

東京タワーフットタウン2階「Co・Lab-TOKYO-」では、『しぐれういin東京タワー』の為に描き下ろした新規イラスト等を使用したコラボグッズを販売いたします。本イベントでしか手に入らない限定デザインのグッズを多数ご用意しております。

開催期間中は1会計3,000円(税込)ご購入毎に、描き下ろしイラスト＆描き起こしミニキャラの【特典ポストカード】全4種をランダムで1枚プレゼントいたします。

【しぐれういin東京タワー】コラボ企画３.～コラボメニュー販売～

東京タワーメインデッキ1階「Co・Lab-TOKYO-」では、『しぐれういin東京タワー』をイメージしたコラボメニューを販売いたします。コラボメニュー1品につき、【特典コースター】全3種をランダムで1枚お渡しいたします。その他東京タワーでしか手に入らない「しぐれういご当地限定グッズ」や、本コラボ仕様にラッピングされた特別店内となっておりますので、期間限定の『しぐれうい』と『東京タワー』がコラボした特別なイベントをお楽しみください。

■開催概要『しぐれうい in 東京タワー』

期間：2025年12月17日(水)～2026年1月14日(水)

時間：9:30～20:00(※最終受付19:30)

会場：東京タワーフットタウン2階「Co・Lab-TOKYO-」

■コラボチケット＆グッズ販売場所

会場：東京タワーフットタウン2階「Co・Lab-TOKYO-」店舗内

公式ホームページ：https://colabtokyo.hp.peraichi.com/shigureui

※東京タワーのオフィシャルチケットカウンターでの販売ではございませんのでご注意ください。

■物販エリアのご入場に関して

開催期間中は多くのお客さまのご来店が予測される為、混雑緩和の観点から、一部期間のご入場は時間指定入場整理券の配布を実施させていただきます。

■整理券配布について

12月17日(水)～12月21日（日）間は混雑緩和の為、事前予約整理券がないと入店できない時間帯がございますのでご注意ください。整理券配布についてはCoLab-TOKYO-公式HP(https://colabtokyo.hp.peraichi.com/shigureui)の整理券案内ページ(https://colabtokyo.hp.peraichi.com/shigureui_ticket)にてご確認ください。

企画＆運営：トラストトウキョウ株式会社

CoLab TOKYO公式X→https://x.com/colab_tokyo

CoLab TOKYO公式HP→https://colabtokyo.hp.peraichi.com/shigureui

当イベントに関するお問合せ先：colab@trust-g.jp

