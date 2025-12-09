ダッソー・システムズ株式会社- ダッソー・システムズのソブリンクラウドであるOUTSCALE上で、Mistral AI社のAIアシスタント「Le Chat Enterprise」とビルダープラットフォーム「AI Studio」が利用可能に- 産業界および公共部門における機密データ、ノウハウ、知的財産を保護しつつ、欧州最高水準のセキュリティを備えたAI活用を実現- ダッソー・システムズとMistral AI社の革新性と卓越したソフトウェアの開発力、ソブリンクラウド運用を組み合わせ、産業・政府・社会全体のデジタル変革を支援

※本リリースは、仏ヴェリジー＝ヴィラクブレーにて現地時間2025年 11月26日に発表したリリース(https://www.3ds.com/newsroom/press-releases/new-era-sovereign-ai-dassault-systemes-and-mistral-ai-deepen-their-partnership)の日本語参考訳です。

ダッソー・システムズ(https://www.3ds.com/ja/)（Euronext Paris: FR0014003TT8、DSY.PA 、以下ダッソー・システムズ）は本日、欧州の規制産業および公共部門に向けた統合型ソブリンAIサービスの提供に向け、Mistral AI社(https://mistral.ai/)とのパートナーシップをさらに強化(https://www.3ds.com/ja/newsroom/press-releases/dassault-systemes-and-mistral-ai-partner-offer-trusted-ai-powered-industry-grade-solutions-accelerate-generative-economy)させたことを発表しました。

今回の発表により、Mistral AI社の最新製品であるAIアシスタント「Le Chat Enterprise」と、 AIの構築に必要な仕組み・モデル・基盤を提供するプラットフォーム「AI Studio」が、ダッソー・システムズのソブリンクラウドであるOUTSCALE上で利用可能となります。これにより、欧州における最高水準の機密性とセキュリティ基準を満たす高性能なAIモデルを活用できるようになります。

このパートナーシップの拡大は、データ保護およびサイバーセキュリティに関する規制に準拠しつつ、生成AIの産業導入に伴う課題に応えるものです。

高度な機密性が求められるデータやノウハウ、知的財産の保護を重視する欧州の企業や組織において、信頼性の高い主権環境のもと、すぐに利用可能で相互運用性の高いAIモデルを活用し、生産性と品質向上を図りつつ、革新性や俊敏性、競争力を維持したままデジタル化を加速することが可能になります。

「Le Chat Enterprise」は、プライバシーとデータ統制を強化しながら、高度なカスタマイズ性を備えたAI機能を提供します。データ、ツール、チームを単一の画面に統合し、レポート作成やマーケティングコンテンツの生成、そしてコード生成などを自動化することで、反復作業を削減しエラー発生を抑えます。 「AI Studio」は、開発者が自らのAI基盤を管理できるようにしつつ、本番環境に必要なインフラ、最適化された推論エンジン、キャッシング、ルーティング、セキュリティ制御、自動デプロイメントを備えています。ダッソー・システムズのOUTSCALEは、欧州で最高位のセキュリティ認証を取得した初のクラウドプラットフォームです。

ダッソー・システムズ傘下であるOUTSCALEのCEO であるフィリップ・ミルタンは、次のように述べています。「Mistral AI社とのパートナーシップの強化は、産業・行政・社会の変革を支える主権性・安全性・高性能を兼ね備えたクラウドソリューションを提供するという当社のビジョンをさらに前進させるものです。両社の取り組みを通じ、AI活用に求められるデータセキュリティ、透明性、制御性、パフォーマンスという要件に応えながら、規制産業および公共部門のニーズに適した欧州におけるAI向けのソブリンクラウドの普及と活用を推進していきます」

OUTSCALE上でのLe Chat EnterpriseおよびAI Studioの提供開始は、11月26日にパリで開催されたAdopt AIのサミットで発表されました。Mistral AI社の両製品は、OUTSCALEのクラウド上でパートナー企業のビジネスソリューションを探索・導入・管理するためのオンラインエコシステム「OUTSCALE Marketplace(https://marketplace.outscale.com/)」からもアクセス可能です。

ダッソー・システムズの3DEXPERIENCEプラットフォーム、3次元設計のソフトウェア、3Dデジタル・モックアップ、プロダクト・ライフサイクル・マネジメント（PLM）ソリューション等について、詳しくはホームページ(https://www.3ds.com/ja/)をご覧ください。

Mistral AIについて

Mistral AIは、生成型AI分野の先駆的企業であり、変革的な技術を構築し活用するためのツールを世界中に提供しています。同社は、高性能で最適化された最先端のオープンソースモデル、製品、ソリューション、そしてMistral Computeによるエンドツーエンドのインフラを通じて、AIの民主化を推進しています。フランスに本社を置き、テクノロジーに対して分散型かつ透明性の高い技術アプローチを掲げています。米国、英国、シンガポールにも強力なグローバル拠点を持つ独立企業です。

ダッソー・システムズについて

ダッソー・システムズは、人類の進歩を促進する役割を担う企業です。1981年の設立以来、同社はバーチャル世界を開拓し、消費者、患者、市民などすべての人々の現実世界をより良い方向へと導いてきました。ダッソー・システムズの3DEXPERIENCEプラットフォームを通じて、あらゆる規模、業界の37万のお客様が協力し、製品やサービスを創出、製造することで持続可能な革新を生み出し、社会に対して意義のある影響をもたらすことができます。より詳細な情報はホームページ、https://www.3ds.com/ja/（日本語）、https://www.3ds.com/（英語）をご参照ください。